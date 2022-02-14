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    Kaynamış süte kuru incir atıp içmenin süper ötesi faydaları

    Kuru incir ve sütün birleşiminden oluşan şifa, özellikle soğuk algınlığından korunmak isteyenlerin tercihi oluyor. Peki süte incir katıp içmek ne işe yarar, nasıl yapılır? İşte detaylar...
    • Haber Merkezi
    • 14.02.2022 - 19:06
    • Güncelleme : 14.02.2022 - 19:08
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    Kaynamış süte kuru incir atıp içmenin süper ötesi faydaları

    Süt ve incir birbirinden faydalı iki besin...

    Peki karışımının iki katı etkileri olduğunu biliyor muydunuz...

    Özellikle kış günlerinde evde yapılabilecek doğal ilaçlar revaçta oluyor.

    İlaç kullanmak yerine alternatif tıptan yararlanmak isteyenler, soğuk algınlığına iyi gelecek, göğsü yumuşatacak, boğazların acısını dindirecek şifa deposu karışımlardan faydalanıyor.

    İncirli süt de onlardan bir tanesi...

    İNCİRLİ SÜTÜN FAYDALARI

    Bir tencerede önce sütü kaynatın. Süt kaynadıktan sonra içine 3-4 adet kuru incir atın. İncirlerle birlikte sütü 5 dakika daha kaynatın. Ardından bu karışımı robottan geçirip püremsi bir kıvam almasını sağlayın.

    Balgam sökücü özelliği de olan incirli süt, kronikleşmiş öksürük ve bronşite çare olacak, kısa süre içinde boğaz ağrınızı da geçirecek.

    İncirli süt, sık sık soğuk algınlığına yakalananlar için adeta doğal bir antibiyotik yerine geçebiliyor.

    Öte yandan sindirim sorunu yaşayanlar için de oldukça etkili bir tarif. Kabızlık ile mücadele edenler, incirli sütü deneyebilir.

    Kaynamış süte kuru incir atıp içmenin süper ötesi faydaları #1


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