Yapılan faz-3 çalışmalarıyla gönüllülerdeki etkileri tespit edilen Tukovac'ın, Kayseri'deki 46 gönüllü üstünde yan etkisi görülmediği aktarıldı.

Dünyayı saran koronavirüse karşı geliştirilen koronavirüs aşısı Turkovac'ın çalışmaları sürüyor.

Turkovac faz-3 çalışmasının devam ettiği 5 merkezden biri olan Kayseri Şehir Hastanesi’nde, gönüllüler aşılanmaya devam ediyor.

Şimdiye kadar 46 kişinin aşılandığı Kayseri Şehir Hastanesi’nde 650 kişi ise gönüllü olmak için başvuruda bulundu.

SÜREÇ OLUMLU İLERLİYOR

Aşının uygulandığı 46 kişide herhangi bir yan etki görülmezken, Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker, sürecin güzel bir şekilde devam ettiğini dile getirdi.

"46 KİŞİDE HERHANGİ BİR YAN ETKİ GÖRMEDİK"

TRT Haber'e açıklama yapan Toker, "Tukovac aşılamasına faz-3 çalışması şeklinde devam ediyoruz. Türkiye’de birçok merkezde de eş zamanlı olarak başladı. Şu ana kadar 650 başvurumuz mevcut. E-nabız üzerinden aşı randevusu alır gibi başvuru yapılabiliyor. Biz bu kişilere tek tek dönüş yapıyoruz. Kişilerin bu süreçte covid geçirip geçirmediği ya da başka bir aşıyla normal aşı takviminde aşılanıp aşılanmadığı sorgulanıyor. Akabinde herhangi bir kronik hastalığı olup olmadığı, aşı için bir engeli olup olmadığı planlanıp, randevu vererek hastanemize çağırıyoruz. Şu ana kadar 46 gönüllümüzü Turkovac aşısı ile aşıladık ve herhangi bir yan etki görmedik. Süreç gayet güzel bir şekilde devam etti ve gönüllülerimiz gelmeye devam ediyor." diye konuştu.

Kayseri'de Turkovac uygulanan 46 kişide yan etki çıkmadı VİDEO





"ÜLKE EKONOMİSİ İÇİN GÜZEL BİR KATKI OLUŞTURACAK"

Ayşin Kılınç Toker, "Pandemi uzun bir süredir devam ediyor ve edecek gibi de görünüyor. Bu nedenle aşılar devam eden ve tekrarlayan dozlarda gerekecek. Bu da ülke ekonomileri için önemli bir sıkıntı.

Yabancı menşeili aşıların temini Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz bir şekilde yapılıyor ama eğer ülkemizde üretilen aşımızı aktif bir şekilde güven içerisinde kullanılabilir hale getirirsek bu ülke ekonomisi için güzel bir katkı oluşturacak.

Ayrıca, kendi ürettiğimiz aşının tüm dünya çapında geçerlilik alabilmesi, faz-3 ve faz-4 aşamalarının güzel bir şekilde tamamlanabilmesi için bilime katkı amaçlı vatandaşlarımızı aşı gönüllüsü olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

"KIŞ GELMEDEN SERİ ÜRETİME BAŞLAYACAĞIZ"

Toker, aynı zamanda 28 gün sonra da ikinci doz aşıların uygulanacağını vurgulayarak, "28 gün sonra da ikinci doz aşılarını uygulayacağız kendilerine. Gönüllülerimizi 18-59 yaş arasından ve daha önce hiç koronavirüs enfeksiyonu geçirmemiş ve diğer aşı programlarıyla aşı olmamış kişiler arasından seçiyoruz. İnşallah bu sürecin sonunda faz-3 çalışmalarında yan etki görmediğimiz etkinliği de kanıtladığımız takdirde kısa bir süre içerisinde tüm Türkiye genelinde seri üretimle kış gelmeden yaygın bir şekilde aşılamayı başlatacağız." dedi.



"VATANDAŞLARIMIZI BİLİME KATKI AÇISINDAN AŞIYA GÖNÜLLÜ OLMAYA DAVET EDİYORUM"

Turkovac gönüllüsü 45 yaşındaki Erhan Çetin de, "1.5-2 senedir Turkovac aşısının gelmesini bekledim. Kendimi risklerden korudum. Sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına dikkat ettim. Şimdiye kadar hastalanmamış herkesi Turkovac aşısı için gönüllü olmaya davet ediyorum." dedi.