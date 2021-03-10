Kazein nedir, faydaları nelerdir? Kazein proteini hangi besinlerde bulunur?

Latince (caseus) peynir anlamına gelen kazein, sütte bol miktarda bulunan bir proteindir.

Birçok kişinin düzenli olarak tükettiği bir protein türü olan kazein, sağlık için oldukça yararlıdır Bu nedenle yaygın olarak kullanılan kazein, özellikle sporcular için vazgeçilmez bir proteindir.

KAZEİN NEDİR, NE İŞE YARAR?

Kazein proteininde büyüme, gelişme ve canlılığın sürmesi için gerekli tüm aminoasitler bulunmaktadır. Bebeklik döneminde bu proteini sindiren lap enzimi bulunur ancak ileriki dönemlerde bu enzimi üreten gen kapatılmaktadır.

Kazein proteininde büyüme, gelişme ve canlılığın sürmesi için gerekli tüm aminoasitler bulunmaktadır.Süt proteini olarak da bilinen kazein, sporcular tarafından düzenli olarak tüketilmektedir. Kazein proteini, sütün bileşenlerinde yer alan bir proteindir. Sütte %80 oranında bulunduğu bilinen bu proteinin emilimi ve sindirimi oldukça yavaştır. Kalsiyum açısından oldukça zengin olan kazein proteininin düzenli olarak tüketilmesi tavsiye edilmektedir.

KAZEİN FAYDALARI NELERDİR?

Kazein proteinin birçok faydası bulunmaktadır. Başlıca faydaları şı şekildedir:

Kemik yapısını güçlendirir.

Kas gelişimine yardımcı olur.

Kaslarda protein sentezini destekler.

Tokluk hissi verir.

Uykudan önce alındığında vücudun nitrojen dengesini düzenler.

Yağ yakımına yardımcı olur.

KAZEİN HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?

Kazein proteini içeren birçok besin vardır. Bu besinlerden alındığı takdirde kazein proteini sağlanmış olur. Vücut için oldukça yararlı olan bu proteini alarak daha sağlıklı bir hayat geçirmek mümkündür. Naneli şeker ve salata sosu gibi besinlerde az da olsa bu proteine rastlanır.

Kazein bulunan besinler şu şekildedir: