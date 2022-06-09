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    Kâbus ile Parkinson hastalığı arasındaki ilişki incelendi

    Çalışmada yer alan yazarlar, görülen kötü rüyaların bazı yaşlılarda Parkinson hastalığının başlangıcı anlamına gelebileceğini söylüyor.
    • 09.06.2022 - 14:36
    • Güncelleme : 09.06.2022 - 14:43
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    Kâbus ile Parkinson hastalığı arasındaki ilişki incelendi

    İngiltere'de Parkinson hastalığıyla ilgili bir araştırmaya imza atıldı.

    Araştırmanın sonuçları, kötü rüya görenleri yakından ilgilendiriyor.

    Kâbus-Parkinson ilişkisi

    Birmingham Üniversitesi'nden araştırmacıların yaptığı çalışmada, kâbus görme ile Parkinson hastalığı arasında ilişki olduğu iddia edildi.

    Abidemi Otaiku liderliğindeki araştırma kapsamında ABD'de 3800'den fazla yaşlı erkeğin 12 yıllık verileri analiz edildi.

    Katılımcılardan uykularıyla ilgili ayrıntılar da dahil olmak üzere çok çeşitli bilgiler alındı.

    Parkinson hastalığına yakalanma ihtimalleri iki kat fazla

    AA'nın aktardığına göre, araştırmanın başında sık sık kötü rüyalar veya kâbuslar gördüğünü bildirenlerin Parkinson hastalığına yakalanma olasılığı, rahatsız edici rüya görmeyenlere kıyasla iki kat fazla oldu.

    Çalışmanın yazarları; yaşlılarda titreme, tutukluk ve yavaş hareket gibi tipik Parkinson semptomları ortaya çıkmadan birkaç yıl önce görülen kabusların, hastalığın işareti olabileceğini düşünüyor.

    Araştırma, "eClinicalMedicine" adlı dergide yayımlandı.

    Kâbus ile Parkinson hastalığı arasındaki ilişki incelendi #1


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