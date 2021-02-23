Kebabe nedir, faydaları nelerdir, hangi hastalıklara iyi gelir? Kebabe çayı nasıl yapılır?

Hindistan eriği veya kebabiye bitkisi olarak da adlandırılan kebabe, uçucu ve sabit yağlar içeren şifalı bir bitkidir. Peki, Kebabe nedir, faydaları nelerdir? Kebabe çayı nasıl yapılır?

Baharat veya ilaç olarak kullanılabilen kebabenin, birçok hastalığın tedavisinde etkili olduğu bilinir. En çok bilinen özelliği ses kısıklığına iyi gelmesidir. Bu nedenle şarkıcılar ve siyasetçiler tarafından sıklıkla kullanılmaktadır.

Ezildikten sonra balın içerisine atılarak karıştırıldığında güçlendirici etkisi bulunan kebabiye bitkisinin çekirdeğinden birçok uzakdoğu ülkesinde tespih yapılmaktadır.

Hindistan dışında Pakistan, Endonezya ve Malezya'da da yetiştirilen bitki çiğnenerek tüketilebilmektedir. Ayrıca kebabiye bitkisinin çayı demlenebilmekte ve keçiboynuzu ve bal ile birlikte de yenebilmektedir.

KEBABENİN FAYDALARI NELERDİR?

Kebabenin birçok rahatsızlığa iyi geldiği bilinmektedir. Bilinen başlıca faydaları şu şekildedir:

İştah açıcıdır.

Karaciğer dostu bir bitkidir.

Böbrekte bulunan taş ve kumları eritir.

Prostat büyümesine karşı tedavi edici özelliği bulunur.

Prostat iltihaplanmasında da kullanılır.

Solunum yolu rahatsızlıklarına iyi gelir.

Ağız kokusunu gidererek ağızda oluşan yaraları iyileştirir.

Ses kısıklığına iyi gelir.

Bel soğukluğuna iyi gelir.

Mikrop öldürücü etkisi sayesinde idrar yolları rahatsızlığına iyi gelir.

Mide hastalıklarında fayda gösterir.

Dişleri ve diş etlerini kuvvetlendirir.

Sindirimi kolaylaştırır.

Kilo vermek için kullanılır.

KEBABE HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR?

Kebabenin; akut faranjit, bel soğukluğu, solunum yolu enfeksiyonu, rinit, bronşit, gastrit ve ülser gibi hastalıklara iyi geldiği bilinmektedir.

KEBABİYE ÇAYI NASIL DEMLENİR?

1 su bardağı suyun içerisine yaklaşık 5 gram kebabe tozunu atın. 4 dakika kaynattıktan sonra 1 dakika demlemeye bırakın.

Günde bir fincandan fazla kebabiye çayı içilmemesi tavsiye edilir.