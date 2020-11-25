Kekik yağı nedir, faydaları nelerdir? Kekik yağı virüs ve bakterilere karşı korur mu?

Kekik yağı nedir, faydaları nelerdir? Kekik yağı virüs ve bakterilere karşı korur mu?

Kekik yağı, koronavirüs ve diğer gribal enfeksiyonları önlediği gerekçesiyle son dönemlerde oldukça popüler hale geldi. Alternatif tıpta kullanılan kekik yağı aslında nedir, nasıl kullanılmalıdır?

Kekiğe, kokusunu ve tadını veren karvakrol isimli maddeninin koronavirüse ve solunum yolu enfeksiyonlarına karşı koruma sağladığı ve hastalığın tedavisinde de kullanılabileceği uzmanlarca düşünülmektedir.

Ancak, yemeklerde kullanılan kekiğin tedavi amaçlı kullanımına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Kekik yağı nasıl kullanılmalıdır, faydaları nelerdir, virüslere karşı kourur mu gibi sorular sıkça araştırılmaktadır. İşte kekik yağı hakkında bilmeniz gerekenler...

KEKİK YAĞI NEDİR?

Kekik yağı, eski toplumlarda alternatif tıpta sağlığa yararları nedeniyle kullanılmıştır. Birçok rahatsızlığın tedavisinde kullanılan kekik yağı, uzmanların önerdikleri bitkiler gurubunda yer alıyor.

Kekikten soğuk sıkma yöntemleriyle elde edilen yağ, kekik yağı olarak isimlendiriliyor. Vücudun solunum yollarını açıcı özelliğinin yanı sıra, rahatlatma etkisi de bulunur.

Soğuk algınlığı tedavisinde kekik yağı tercih edilebilir. Özellikle, boğazda ortaya çıkan enfeksiyon ve diğer solunum yolu sorunlarında, kekik yağı tercihler arasında yer alır.

KEKİK YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

Kan dolaşımını hızlandırma özelliğine sahip olan kekik yağı, romatizma ve kireçlenmeye karşı olumlu sonuçlar vermektedir.

Çeşitli nedenlere bağlı olarak meydana gelen kramp ve ağrıların tedavisinde kekik yağı oldukça etkilidir. Sakinleştirici özelliği olan kekik yağı sinirleri yatıştırır ve çeşitli nedenlerden dolayı meydana gelen karın ve kas ağrılarını en aza indirir.

Özellikle masa başı çalışanlar ve bel ağrısından şikayetçi kişiler için kekik yağı önerilmektedir.

İdrar söktürücü özelliğine sahip kekik yağı aynı zamanda bağırsaklardaki bakteri ve mikropları yok ederek bağırsaklarda meydana gelebilecek enfeksiyonları önler.

Kekik yağı, akne ve sivilce tedavisinde sıklıkla kullanılan doğal tedavi yöntemlerinden biridir. Çeşitli bakım kürlerinin ve kozmetik ürünlerinin içerisinde bulunmaktadır.

KORONAVİRÜS VE KEKİK YAĞI

Öncelikle, ev içinde bir kişi hastalığı yakalandıysa ve diğer aile bireylerine de virüsün bulaşmasına engel olmak istiyorsanız, kekik yağını deterjanınıza, yerleri sildiğiniz suya, ellerinizi yıkadığınız sıvı sabuna, çamaşır ve bulaşık makinasına birkaç damla kadar ekleyebilirsiniz.

Kekik yağının antibakteriyel özelliği, hastalığın ev içinde yayılmasına engel olacaktır ve doğal bir koruma kalkanı oluşturacaktır.

Yapılan bir araştırmaya göre, %.5 oranında kekik yağı eklenmiş olan sıradan sıvı sabun; antibakteriyel el sabunu olarak satılan sıvı sabunlar kadar etkili şekilde mikroplar ile savaşabilmektedir.

KEKİK YAĞI NASIL KULLANILIR?

Nezle ve soğuk algınlığına karşı ağız yolu ile de alınabilir. Güçlü bi kokusu ve aroması olduğu için portakal suyu, hindistan cevizi yağı ya da zeytinyağı içinde seyreltilerek kullanılabilir.

Tadından rahatsız olmayanlar, 2-3 damla kekik yağını dil altına damlatarak da tüketebilir. Bu şekilde emilimi ve etkisi çok daha fazla olacaktır.

Günde 2 defayı geçmeyecek şekilde 2-3 damla olarak kullanılabilir. Bu ölçü yetişkin kişiler içindir. Kekik yağının, 10 günden daha uzun süre ara verilmeden kullanılması önerilmez. İdeal kullanım süresi 7-10 gün arasındadır.

12 yaş altı çocuklarda toprak üstü kısımları, yani çiçekler ve yaprakları, 18 yaş altı çocuklarda ise uçucu yağı dahilen ve haricen kullanılmamalıdır. Kullanımlar mutlaka doktor önerisiyle yapılmalıdır.