Kekreyemiş nedir, faydaları nelerdir? Kekreyemiş tozu zayıflatır mı?

Yağ yakıcı etkisiyle kilo problemi yaşayanlar tarafından merak edilen kekreyemiş meyvesi ve tozu, içerdiği vitaminler sayesinde sağlığa da oldukça faydalıdır. Peki kekreyemiş nasıl tüketilmelidir?

İskandinavya meyvesi olan kekreyemiş, son günlerin popüler meyvesi olmaya devam ediyor. İskandinav ülkelerinde oldukça fazla kullanılan bu meyve zayıflamak isteyenlerin de tercih listesinin başında yeri almaya başladı.

Peki kekreyemiş nedir, nasıl tüketilmelidir, işte merak edilenler..

KEKREYEMİŞ NEDİR?

Kekremiş, ülkemizde oldukça popüler olan yabanmersini ile aynı familyaya üye bir meyvedir. Ancak yabanmersininden daha küçük, daha sulu ve daha lezzetlidir. Yabanmersiniyle ortak noktalarından biri ise kekremiş de oldukça zengin içeriğe sahiptir.

İsveç kirazı olarak da bilinir.İçeriğinde doğal şeker, organik asitler, pektin, selüloz, %2,3 organik asit,% 8 oranında şeker, pektin, selüloz A ve C vitaminleri barındırır. İçinde bulunan tanen sayesinde hafif buruk bir lezzeti vardır.

Türkiye’de ise Kaçgar ve Rize gibi bölgelerde yabani olarak yetişir.

KEKREYEMİŞ ZAYIFLATIR MI?

2014 yılında Lund Üniversitesi’nde İsveçli profösörler, geleneksel meyveleri olan kekreyemiş üzerinde araştırmalar yapmışlardır. Yapılan araştırmalara göre, kekreyemiş meyvesinin en büyük özelliği, vücudumuzda bulunan yağları çok çabuk yakmasıdır.

Bu mucizevi takviyenin bilinen bir diğer olumlu özelliği ise metabolizma hızını yaklaşık 5 kat arttırmasıdır. Metabolizma hızının artması kilo verme sürecini kolaylaştırır.

Kekreyemiş tozu yağ yakıcı özelliği sayesinde kullanmaya başladıktan kısa bir süre sonra vücuttaki yağlarla mücadele etmeye başlar. Yakılan yağların vücuttan kolayca atılmasına destek olur. Ayrıca vücutta yeni yağların depolanmasını engeller.

KEKREYEMİŞ TOZU NASIL KULLANILIR?

Birçok zayıflama ürünü gibi kekreyemiş tozu da aç karnına alınmalıdır.

Genellikle süt veya yoğurda karıştırılarak tüketilir. Süt ve süt ürünlerine alerjisi olan kişiler kekreyemiş tozunu bir bardak suya karıştırıp içebilir.

Yetişkinlerin günde 2 defa kullanması önerilir.

KEKREYEMİŞ FAYDALARI NELERDİR?