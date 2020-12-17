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- Kekreyemiş nedir, faydaları nelerdir? Kekreyemiş tozu zayıflatır mı?
Kekreyemiş nedir, faydaları nelerdir? Kekreyemiş tozu zayıflatır mı?
- Haber Merkezi
- 17.12.2020 - 17:43
İskandinavya meyvesi olan kekreyemiş, son günlerin popüler meyvesi olmaya devam ediyor. İskandinav ülkelerinde oldukça fazla kullanılan bu meyve zayıflamak isteyenlerin de tercih listesinin başında yeri almaya başladı.
Peki kekreyemiş nedir, nasıl tüketilmelidir, işte merak edilenler..
KEKREYEMİŞ NEDİR?
Kekremiş, ülkemizde oldukça popüler olan yabanmersini ile aynı familyaya üye bir meyvedir. Ancak yabanmersininden daha küçük, daha sulu ve daha lezzetlidir. Yabanmersiniyle ortak noktalarından biri ise kekremiş de oldukça zengin içeriğe sahiptir.
İsveç kirazı olarak da bilinir.İçeriğinde doğal şeker, organik asitler, pektin, selüloz, %2,3 organik asit,% 8 oranında şeker, pektin, selüloz A ve C vitaminleri barındırır. İçinde bulunan tanen sayesinde hafif buruk bir lezzeti vardır.
Türkiye’de ise Kaçgar ve Rize gibi bölgelerde yabani olarak yetişir.
KEKREYEMİŞ ZAYIFLATIR MI?
2014 yılında Lund Üniversitesi’nde İsveçli profösörler, geleneksel meyveleri olan kekreyemiş üzerinde araştırmalar yapmışlardır. Yapılan araştırmalara göre, kekreyemiş meyvesinin en büyük özelliği, vücudumuzda bulunan yağları çok çabuk yakmasıdır.
Bu mucizevi takviyenin bilinen bir diğer olumlu özelliği ise metabolizma hızını yaklaşık 5 kat arttırmasıdır. Metabolizma hızının artması kilo verme sürecini kolaylaştırır.
Kekreyemiş tozu yağ yakıcı özelliği sayesinde kullanmaya başladıktan kısa bir süre sonra vücuttaki yağlarla mücadele etmeye başlar. Yakılan yağların vücuttan kolayca atılmasına destek olur. Ayrıca vücutta yeni yağların depolanmasını engeller.
KEKREYEMİŞ TOZU NASIL KULLANILIR?
Birçok zayıflama ürünü gibi kekreyemiş tozu da aç karnına alınmalıdır.
Genellikle süt veya yoğurda karıştırılarak tüketilir. Süt ve süt ürünlerine alerjisi olan kişiler kekreyemiş tozunu bir bardak suya karıştırıp içebilir.
Yetişkinlerin günde 2 defa kullanması önerilir.
KEKREYEMİŞ FAYDALARI NELERDİR?
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İçerisinde sıfır oranda yağ barındıran kekreyemiş meyvesi kan basıncını düşürür. Kan oranını artırır ve kanı inceltir.
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Yüksek antioksidan içerdiğinden karaciğerin fonksiyonunu artırır.
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Kaynatılarak kullanıldığında mide asidini dengeleyerek gastirt oluşumun önüne geçer.
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Güçlü bir idrar söktürücü olmanın yanı sıra mesane de kum ve taş oluşumuna engel olur. Var olan kum taşı dökmede de yardımcı olur.
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Üst solunum yolları hastalıkları için yapraklarıyla beraber süzülüp tüketilebilir.
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Sıfır yağ içerdiğinden diyet yapanlar için etkili bir besindir. Ayrıca vücutta olan yağında hızla enerjiye dönüşmesini sağlar.
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İçeriğinde %2,3 organik asitler, %8 oranında şeker, pektin, selüloz, A provitamini ve C vitamini bulunur.
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Hücrelerin yapısını koruyarak mutasyona uğramalarını engeller. Böylece kanser riskini azaltır.
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Kandaki şeker oranını etkileyen insüin direncini dengeleyerek şeker hastalığının önüne geçer.
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Vücuttaki yağ kitlesini azaltır. Özellikle bölgesel yağlanmaları engeller.