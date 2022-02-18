Kellikten 'U' dönüşü! Şampuana aspirin atmanın sonuçlarına bir bakın...

Saç dökülmenizi bir türlü engelleyemiyorsanız, çareler tükenmiş değil. Aspirini saç bakım rutininize eklediğinizde, mucizelerle karşılaşabilirsiniz. İşte aspirinli şampuanın etkileri...

Aspirinin bir ilaçtan daha fazlası olduğunu biliyor muydunuz…

Aspirin dünyadaki en yaygın kullanılan ağrı kesicilerden ve kan sulandırıcılardan biridir. Gerçekten de neredeyse herkesin evindeki ecza dolabında bulunur.

Ateş düşürücü ve ağrı kesici özelliği ile bilinen aspirin, saça faydalarıyla kısa sürede etkili sonuçlar yaratabiliyor.

Saç dökülmesi, kadın erkek farketmeksizin her yaşta ortaya çıkabiliyor. Oldukça rahatsız edici olan bu durum için birçok yolu deneyip sonuç alamayanların son durağı ise aspirin oluyor.

Aspirin içerisinde yüksek oranda bulunan D2 prostaglandin sayesinde saç dökülmesini ve kepeklenmeyi önlüyor.

Peki saç bakımında aspirini nasıl kullanabiliriz? Şampuana aspirin koymak ne işe yarar?

Aspirini şampuanınıza eklemenin mucizevi etkilerini sıraladık.

ŞAMPUANA ASPİRİN NASIL EKLENİR?

Aspirinleri( 3-4 adet yeterli) ezerek un haline getirin. Normalde kullandığınız şampuanla aspirini karıştırın.

Duştayken saçlarınızı ıslatın ve tüm saçınızı kaplayana kadar karışımı uygulayın.

Beş dakika yıkamadan bekleyin ve ardından saçınızı durulayın.

SAÇ RENGİNİ KORUR

Özellikle açık renklerde, klorlu su, uzun süre güneşe maruz kalma gibi sebeplerden dolayı saç rengi açılabilir. Bu durumu doğal yoldan toparlamak için birkaç aspirinin ılık suda çözülmesini bekleyin, karışımı saçınıza uygulayıp 15 dakika beklettikten sonra durulayın.

DAHA PARLAK SAÇLAR

Aspirindeki salisilik asit saçtaki kırıkları azaltır ve saçın daha parlak olmasına yardımcı olur.

KEPEKLERE VEDA

Şampuana ekleyeceğiniz aspirin ile kepek oluşumunu engelleyebilirsiniz. Aspirindeki salisilik asit kafa derisindeki ölü deri hücrelerini çözerek kepekleri azaltacaktır.

SAÇ DÖKÜLMESİNİ DURDURUR

Saç dökülmesi yaşayan kişilerde prostaglandin D2 üretiminin yüksek olduğu düşünülüyor. Aspirin ise prostaglandinin üretimini en iyi engelleyen bileşimlerden biri olarak bilinmesiyle bu noktada yardıma koşuyor.