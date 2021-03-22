Küre şeklinde olan, üst kısmı basık ve patatese benzeyen keme mantarı, aynı zamanda dolaman mantarı olarak da bilinmektedir. Peki, keme mantarı nedir, faydaları nelerdir?

Kırmızımsı ve soluk kahverengi bir renge sahip olan keme mantarı, bazen sarımsı ve gül renginde de olabilmektedir. Ticareti yapılan ve önemli bir besin kaynağı olarak değerlendirilen mantarlardan biridir.

Altın kadar kıymetli olan ve yılda sadece 3 ay bulunan keme mantarının değeri Türkiye'de pek bilinmese de Araplar tarafından büyük ilgi görmektedir.

Peki, keme mantarı nedir, faydaları nelerdir? Keme mantarı nerede yetişir, zehirli mi? İştei keme mantarı hakkında bilgiler..

KEME MANTARI NEDİR?

Keme mantarı, patates yumrusuna benzeyen, üstü basık ve genelde kahverengi renkli bir mantar türüdür. Sağladığı faydanın yanı sıra Türkiye'nin birçok farklı bölgesinde kullanılan bu mantar, protein açısından besleyici ve afrodizyak etkileri ile bilinmektedir.

Türkiye'de özellikle Konya ve Şanlıurfa civarında yetişen keme mantarı, kumi otu ile beraber mikorizal şekilde yaşayan bir mantar türü olarak öne çıkmaktadır. İlkbaharda yağmur sonrası hemen kuruyan kumlu topraklarda yetişen bu mantar, toprak yüzeyinde meydana gelen çatlaklarda ortaya çıkmaktadır.

KEME MANTARI ZEHİRLİ Mİ, YENİR Mİ?

Zehirli olmayan keme mantarı, Türkiye'de en çok tüketilen mantar türleri içerisinde yer almaktadır. Birçok farklı yemekte kullanılabilen keme mantarından kebap da yapılabilmektedir.

KEME MANTARININ FAYDALARI NELERDİR?

Yüksek oranda protein içeren keme mantarı, insan sağlığı için önemli faydalar sunmaktadır. Market ya da semt pazarlarında satılabilmektedir. Doymamış yağ asidi içeren keme mantarı, et kadar sağlıklı bir besin kaynağıdır. Frenk maydanozu ve akdiken yaprağı ile şerbet veya lapa yapılarak tüketilebilmektedir. Keme mantarının faydaları şu şekildedir:

Yüksek kolesterole iyi gelir.

Kolesterolü korur.

Göz hastalıklarına iyi gelir.

Omurilik güçlendirmede oldukça etkilidir.

Afrodizyak etkisi yaratır.

Önemli bir lif kaynağı olması nedeniyle etkin şekilde diyet yapma imkanı sağlar.

KEME MANTARI NASIL YETİŞTİRİLİR?

Genellikle doğada kendiliğinden yetişen keme mantarı, özel şekilde toplanıp işlenmektedir. Bunun yanı sıra özellikle ilkbahar aylarında, özel gübreleme ve ilaçlama yöntemleri kullanılarak yetiştirilebilmektedir.