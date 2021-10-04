Kemik iliği kanserinin 7 belirtisi ve tedavi yöntemleri

Nüksetme riski en yüksek kanserlerden biri olan kemik iliği kanserinin en yaygın 7 belirtisini ve hastalık ve tedavisi hakkında bilinmesi gerekenleri derledik...

Kemik iliği kanseri veya diğer adıyla multipl miyelom, kemik iliğinde bulunan bir tür beyaz kan hücresi olan plazma hücrelerinin kanseridir. Kemik iliği, çoğu kemiğin merkezini dolduran yumuşak dokudur. Plazma hücreleri, enfeksiyonla savaşmamıza yardımcı olan antikor adı verilen proteinler üretir.

Hastalık, bir grup anormal plazma hücresi (miyelom hücresi) kanserli hale geldiğinde ve çoğaldığında, plazma hücrelerinin sayısını normal seviyenin üzerine çıkardığında ortaya çıkar.

Anormal hücreler, normal hücreler gibi olgunlaşmayıp ölmediği için birikir ve sonunda sağlıklı hücrelerin üretimini aşar. Sağlıklı kemik iliğinde hücrelerin yüzde 5'inden azı plazmadır. Ancak multipl miyelomlu kişilerde hücrelerin yüzde 10'undan fazlası plazma olabilir.

Bu hücreler normalde proteinler (antikorlar) ürettiğinden, kandaki anormal proteinlerin seviyesi artabilir.

Miyelom hücreleri kanda küçük gruplar halinde dolaşabildiklerinden, kemik iliğini vücudun diğer bölgelerinde, hatta başladıkları yerden çok uzakta bulunabilirler. Bu nedenle hastalığa multipl miyelom denir. Plazma hücrelerinin kontrol edilemeyen büyümesi, kemiklere ve çevreleyen dokuya zarar verebilir. Ayrıca vücuttaki normal antikor üretimini engelleyerek bağışıklık sisteminin enfeksiyonla savaşma fonksiyonunu düşürebilir.

Bu durumdan kaynaklanan sağlık sorunları kemikleri, bağışıklık sistemini, böbrekleri ve kırmızı kan hücrelerinin seviyesini etkileyebilir.

KEMİK İLİĞİ KANSERİNİN 7 BELİRTİSİ

Kemik iliği kanseri belirtileri hastalarda farklılık gösterir. Durumun erken evrelerinde hiçbir belirti olmayabilir, ancak hastalık ilerledikçe aşağıdakilerden bir veya daha fazlasının yaşanması muhtemeldir:

Kanda Yüksek Kalsiyum Seviyesi

Etkilenen kemiklerdeki kalsiyum kanda çözündüğünde hiperkalsemi oluşabilir. Ve kandaki yüksek kalsiyum seviyesi aşırı susama ve idrara çıkma, kabızlık, mide bulantısı, iştahsızlık ve zihinsel karışıklığa neden olur.

Böbrek Yetmezliği

Kandaki bazı anormal proteinlerin yüksek seviyeleri böbreklere zarar verir ve uzun vadede böbrek yetmezliğine neden olabilir.

Anemiye Bağlı Yorgunluk

Bu, miyelom hücreleri, kemik iliğine oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerinin yerini aldığında ortaya çıkar.

Kırıklar ve Kemiklerde Hasar

Multipl miyelomun neden olduğu kemik hasarının türü, osteolitik veya litik lezyonlar olarak bilinir ve röntgende kemiklerde koyu lekeler olarak görünür. Kemiklerde, özellikle sırtta, pelviste, kaburgalarda ve kafatasında ağrı da yaygın bir belirtidir.

Diğer belirtiler şunlardır:

- Zatürree, sinüzit, böbrek veya mesane enfeksiyonları, cilt enfeksiyonları ve uçuk gibi tekrarlayan enfeksiyonlar,

- Kilo kaybı,

- Bacaklarda zayıflık ve uyuşukluk.

KEMİK İLİĞİ KANSERİ RİSK FAKTÖRLERİ

Kemik iliği kanseri bulaşıcı bir hastalık değildir. Bazı risk faktörleri, hastalığın gelişmesine neden olabilir:

Yaş

Kemik iliği kanseri geliştirenlerin çoğu 50 yaşın üzerindedir ve 60'ların ortalarında daha fazla tanı vardır. 40 yaşın altındaki kişilerde çok az vaka vardır.

Cinsiyet

Erkeklerin hastalığa yakalanma riski kadınlardan daha fazladır.

Obezite

Kişi aşırı kilolu veya obez ise kemik iliği kanseri geliştirme riski artar.

Genetik

Genetik miras, kemik iliği kanseri için daha yüksek bir riske neden olabilir. Ancak bu risk, çevresel nitelikteki risklerden daha düşüktür.

Bu hastalığa yakalanma riskini artırabilecek diğer faktörler radyasyona maruz kalma ve hidrokarbon endüstrisinde çalışmadır.

Kemik iliği kanserinin yaygın belirtileri, eskisinden daha fazla kalıcı yorgunluk, halsizlik, kilo kaybı, kemik ağrısı ve kalıcı mide bulantısı gibi gelişirse tıbbi konsültasyon gereklidir.

KEMİK İLİĞİ KANSERİ NASIL TESPİT EDİLİR?

Çoğu durumda, rutin kan veya idrar kontrolünün bir parçası olarak kemik iliği kanseri keşfedilir. Bu ve diğer ciddi hastalıkları mümkün olduğunca erken tespit etme olasılığını artırmak için düzenli doktor kontrollerinizi atlamayın.

Sırt ağrısı, halsizlik ve yorgunluk, iştahsızlık, kilo kaybı veya tekrarlayan enfeksiyonlar gibi ortak kemik iliği belirtileriniz varsa, mutlaka doktorunuza görünün.

Teşhisi için kullanılan bazı testler şunlardır:

Kan ve İdrar Testleri

Serum protein elektroforezi adı verilen bir kan testi, proteinleri kandan ayırır ve M proteinlerinin varlığını tespit edebilir. M proteininin parçaları da idrar testlerinde tespit edilebilir. Doktorunuz M proteinleri keşfederse, kırmızı kan hücresi sayınızı ve kalsiyum, ürik asit ve kreatinin seviyenizi ölçmek için muhtemelen ek kan testlerine ihtiyacınız olacaktır. Ayrıca miyelom hücreleri tarafından yapılan başka bir protein olan beta-2 makroglobulin için veya kemik iliğindeki plazma hücrelerinin yüzdesini ölçmek için kan testleri yapabilirler.

Görüntüleme

Bir iskelet röntgeni, kemiklerin, kemik iliği kanserinin yaygın olan zayıflamış bölgelere sahip olup olmadığını gösterebilir. Kemiklerinizin daha derinlemesine bir incelemesine ihtiyacınız olduğunda, doktorunuz MR görüntüleme, bilgisayarlı tomografi (BT) veya pozitron emisyon tomografisi (PET) kullanabilir.

Kemik İliği Muayenesi

Doktor ayrıca bir iğne ile kemik iliği dokusundan küçük bir örnek alarak kemik iliği muayenesi yapabilir. Numune, miyelom hücrelerini ve plazma hücrelerinin bölünme hızını saptamak için mikroskop altında incelenir.

Bu testler, kemik iliği kanseri veya başka bir hastalığınız olup olmadığını doğrulamanıza yardımcı olabilir. Testler multipl miyelomunuz olduğunu gösteriyorsa, sonuçlar doktorunuzun hastalığın evresini evre 1, evre 2 veya evre 3 olarak sınıflandırmasına izin verecektir. Artan sayıda miyelom hücresi ve böbrek yetmezliği dahil ileri bir hastalık.

KEMİK İLİĞİ KANSERİNDE TEDAVİLER

Kemik iliği kanserinin tam olarak bir tedavisi yoktur ancak, iyi bir tedavinin sonucu genellikle hastanın normal günlük aktivitelerine dönmesidir.

En yaygın tedaviler prednizon gibi kortikosteroidler, melfalan, siklofosfamid veya klorambusil gibi ilaçlarla kemoterapi; kök hücre nakli ve radyasyon tedavisidir.

Kemik iliği kanseri tedavisi gören çoğu insanda hastalık nüksetmektedir. Kemik iliği kanseri aşağıdaki komplikasyonlara neden olabilir:

Bağışıklık Sistemi Bozuklukları

Miyelom hücreleri, normal bağışıklık için gerekli olan antikorların üretimini engeller. Kemik iliği kanseri sizi zatürre, sinüzit, mesane, böbrek veya cilt enfeksiyonları ve uçuk gibi enfeksiyonlara daha yatkın hale getirebilir.

Kemik Sorunları

Kemik iliği kanseri kemikleri etkileyerek kemik erozyonu ve kırıklara neden olabilir. Hastalık omuriliğin sıkışmasına neden olabilir. Bu durumun bazı belirtileri bacaklarda güçsüzlük ve felçtir.

Böbrek Yetmezliği

Kemik iliği kanseri, böbrek yetmezliği dahil böbrek fonksiyon sorunlarına neden olabilir. Kandaki daha yüksek kalsiyum seviyeleri kemik erozyonu ile bağlantılıdır ve böbreklerin kandaki atıkları filtreleme yeteneğini etkileyebilir. Miyelom hücreleri tarafından üretilen proteinler, özellikle dehidrasyonla birlikte benzer sorunlara neden olabilir.

Anemi

Kanser hücrelerinin sayısı normal kırmızı kan hücrelerinden fazla olduğundan, kemik iliği kanseri anemi ve diğer kan sorunlarına neden olabilir.