Kemik suyu içmenin 10 faydası

Cilt sağlığını iyileştirmekten, zayıflamaya yardımcı olmaya kadar birçok etkisi bulunan kemik suyunun tüm faydalarını ve evde pratik kemik suyu yapımını derledik.

Yüksek besin gücü nedeniyle tüm dünyada yaygın olarak tüketilen kemik suyu, sağlıklı bir yemek olarak hak ettiği önemi taşıyor.

Kemiklerinin birkaç saat suda kaynatılmasıyla elde edilen zengin, berrak bir sıvı olan kemik suyu, sindirim sürecini ve hücre yenilenmesini kolaylaştıran temel bir amino asit olan glisin içerir. C vitamini ile birleştirildiğinde kolajen öncüsü olarak sağlıklı ve güzel cildin korunmasına katkıda bulunan prolin, kalsiyum, magnezyum ve fosfor gibi mineraller ve yüksek derecede kaliteli olan harika bir protein kaynağıdır.

İyi bir çorbanın soğuk algınlığı, grip ve nezle ile savaşmak için en iyisi çözümlerden biri olduğu söylentisi bir şehir efsanesi değildir, kemik suyu nötrofillerin (enfeksiyon olduğunda ortaya çıkan ve vücutta iltihaplanmaya neden olan bir durum) göçünü engeller ve böylece semptomları iyileştirir.

KEMİK SUYUNUN FAYDALARI

Kemik suyu, eklem rahatsızlığını ve artrit vakalarını en aza indirmeye yardımcı olan glukozamin ve kondroitin içerir. Jelatin ve kolajen açısından zengin olması saç ve tırnakları güçlü ve sağlıklı tutmak için onu mükemmel kılar. Sızdıran bağırsak sendromunu giderir, ağız ve kemik sağlığını iyileştirir, toksinlerin atılımını destekler ve zayıflamayı hızlandırır, hatta selüliti azaltmaya yardımcı olur.

Kemik suyunun faydalarına daha yakından bakalım:

Sızdıran Bağırsak Sendromunu Hafifletir

Daha önce bahsettiğimiz kolajen, bağırsakların astarını iyileştiren ve kapatan yatıştırıcı bir balsam görevi görür, böylece otoimmün veya nörolojik nitelikteki diğer rahatsızlıkları önler.

Cilt Sağlığını İyileştirir

Kolajen ayrıca cildin elastikiyetini ve sıkılığını arttırmanın yanı sıra kırışıklıkları önlemeye ve düzeltmeye de yardımcı olur. Saç, tırnak, tendon veya bağlar gibi vücudun diğer kısımlarına kadar uzanır.

Uzmanlar, kemik suyunun özellikle hamilelik sırasında cildin esneyip büyürken cilt elastikiyetinin korunmasına yardımcı olabileceğinden hamile insanlar için faydalı olabileceğini söylüyor.

Artrit ve Kas Ağrısına İyi Gelir

Kemik suyu, glukozamin sülfatlar, kondroitin ve kıkırdaktan elde edilen diğer bileşikleri içerir, artritin neden olduğu ağrıyı, yani kemiklerin eklemlerinin iltihaplanmasını azaltabilir.

Detoksu Destekler

Günümüzde insanlar, vücuda ciddi şekilde zarar verebilecek çok sayıda yapay içerik ve kimyasala maruz kalmaktadır. Doğal detoksu tamamlamak için kemik suyu, sindirim sisteminin ve karaciğerin atıkları dışarı atmasına ve toksinleri yok etmesine yardımcı olur.

Zayıflamaya Yardımcı Olur

Hafif ve yetersiz bir yemek gibi görünse de, kemik suyunun iştahı kontrol eden ve şeker ve kalori bakımından zengin gıdaları tüketme ihtiyacını uzak tutan doyurucu bir gücü vardır.

Kemikleri ve Eklemleri Korur

Kemik suyunun içindeki kolajen, yaşla ilişkili eklem bozulmalarını önler. Bu nedenle kemik suyu, osteoartrit gibi kemik ve eklem rahatsızlıkları olan kişiler için faydalı olabilir.

Kemik suyu ayrıca güçlü kemikleri korumak ve yaşlandıkça kemik kaybını önlemek için gereken bir mineral olan kalsiyum içerir.

Elektrolit Sağlar

Kemik suyu, elektrolitler olarak bilinen zengin bir önemli mineral kaynağıdır. Elektrolitler vücuttaki sıvı dengesini korur, kas kasılmalarını uyarır ve sinir sinyallerini iletir.

100 gram kemik suyu şunları içerir:

Kalsiyum: 91,1 miligram (Günlük alınması gereken miktarın yüzde 9'u)

Demir: 4,2 miligram (Günlük alınması gereken miktarın yüzde 23'ü)

Magnezyum: 36 miligram (Günlük alınması gereken miktarın yüzde 9'u)

Fosfor: 131 miligram (Günlük alınması gereken miktarın yüzde 13'ü)

Potasyum: 506 miligram (Günlük alınması gereken miktarın yüzde 14'ü)

Bakır: 0,3 miligram (Günlük alınması gereken miktarın yüzde 17'si)

Manganez: 0,3 miligram (Günlük alınması gereken miktarın yüzde 17'si)

Selenyum: 11.6 mikrogram (Günlük alınması gereken miktarın yüzde 17'si)

Vücudun susuz kalmasını ve yorgunluğu önlemeye yardımcı olabileceğinden, ishal, kusma veya aşırı terleme nedeniyle elektrolit düzeyi düşük olan kişiler için kemik suyu önerilir.

İltihaplanmayı Önler

Bu, kemik suyunun en ilginç özelliklerinden biridir. Doğal bir probiyotik ve eklem sağlığı takviyesi olmasının yanı sıra, kemik suyunun antiinflamatuar (iltihap önleyici) etkisi vardır ve vücuttaki doku hasarını azaltabilir. Hücre düzeyinde hasarı azaltarak bağışıklığı artırır.

Kemik suyunu diğer iltihap önleyici bileşiklerle birleştirerek diyetinizde yapacağınız birkaç basit değişiklikle sağlığınızda çok olumlu bir değişiklik yapabilir ve bağışıklık sisteminizi sağlıklı tutabilirsiniz. Kemik suyu sihirli değildir, ancak yüksek kaliteli bir diyete eklendiğinde mükemmel bir takviyedir.

Glutatyon İçerir

İltihap önleyici işlevlerle birleştiğinde, kemik suyunun özellikleri, glutatyon sayesinde antioksidan etki içerir. Bu küçük molekül, besinlerde ve antioksidan görevi gördüğü insan vücudunda bulunur. Vücudumuz kendi glutatyonunu üretir, ancak yetersiz beslenme, stres, kirlilik, ilaçlar, yaşlanma veya enfeksiyonlardan kaynaklanan toksinler onu tüketir.

Glutatyonla ilgili kilit nokta, fayda sağlamak için diyetinizden yeterince alıyor olmanızdır. Düşük emilim oranı göz önüne alındığında bu zor olabilir, bu nedenle 2 seçenek vardır:

- Daha büyük bir besinin parçası olarak düzenli olarak bol miktarda glutatyon alın.

- Glutatyon takviyeleri kullanın (bunlar çok pahalı ve elde edilmesi zordur)

Çoğu insan için en iyi yaklaşım, ilk yaklaşımdır. Glutatyon açısından zengin yiyecekleri diyetinize dahil etmek, sorunu çözmenin ve genel alımınızı dengelemenin harika bir yoludur.

Doğal yol, özellikle kemik suyunun diğer tüm özelliklerini düşündüğünüzde, başlamak için en iyi yer gibi görünüyor.

Yüksek Protein Sağlar

Kemik suyu proteinlerin yapı taşları olan zengin bir amino asit kaynağıdır. Bir kase tavuk kemiği suyu 9 gram protein içerirken, bir kase dana kemik suyu 11 gram protein içerir.

Ve tüm proteinler eşit yaratılmamıştır. Çalışmalar, hayvansal proteinin sindirilmesinin daha kolay olduğunu ve bitki bazlı proteine ​​kıyasla daha zengin bir esansiyel amino asit kaynağı olduğunu gösteriyor. Bu nedenle kemik suyundaki amino asitler, kas, doku ve kemik oluşturmaya yardımcı olmak için vücudunuz tarafından kolayca emilir.

KEMİK SUYU NASIL YAPILIR?

Kemik suyu yapıyorsanız, büyük bir kap kullanın ve kalanları ileride kullanmak üzere dondurun. İşte kendi et suyunuzu yapmak için bazı ipuçları:

Tavuk veya dana gibi herhangi bir hayvanın etli kemiklerini seçin. İçine birkaç çay kaşığı elma sirkesi veya limon gibi asitli bir bileşen ekleyin, bu kemiklerdeki kolajeni parçalamaya yardımcı olur. Ek lezzet ve vitaminler, mineraller ve antioksidanlar gibi besinler için soğan, havuç ve pırasa gibi sebzelerin yanı sıra karanfil gibi baharatları tencereye ekleyin. Ayrıca damak tadınıza göre sarımsak da kullanabilirsiniz.

Kemikleri sirke veya limon (minerallerin daha iyi çıkmasını ve suda kalmasını sağlayacak), sarımsak ve su ile birlikte tencereye koyun. Yaklaşık 20 dakika kısık ateşte dinlendirin. Ateşi yüksek seviyeye getirin ve kaynamaya başlayınca altını kısın ve yüzeyde oluşan köpüğü çıkarın. En az 3 saat (ideali 6 saat olacaktır) pişmeye bırakın ve seçtiğiniz doğranmış sebzeleri ekleyin. 1 saat daha kısık ateşte kaynamaya bırakın. Pişirme bittiğinde, süzün ve soğumaya bırakın. Buzdolabına götürün, birkaç saat içinde et suyu jelatinleşecek ve yağ katılaşacaktır.

Buzdolabında bir hafta saklayabilir veya dondurarak hem büyük kaplarda hem de buz kalıplarında saklayabilir ve farklı yemeklerde kullanabilirsiniz.

Kendi kemik suyunuzu yapmak için zamanınız yoksa, çoğu marketten hazır olanları satın alabilirsiniz. Ancak krema, tereyağı veya sıvı yağ şeklinde herhangi bir ilave yağ içermeyen ve sodyum içermeyen bir ürün seçin.