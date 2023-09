Kemiklerini seven her gün içsin! Boşlukları kolajenle dolduruyor... Yaş ilerledikçe vücudun zaten üretemediği kolajeni kaybettiği bir gerçektir. Bu nedenle kemik ağrıları da başlar. Her gün bir shot kemik suyu içerseniz, kemiklerinizin çelik gibi kalacağına şahit olabilirsiniz.

ensonhaber.com Kolajen, vücutta bulunan bir protein türüdür ve birçok önemli fonksiyona sahiptir. Cilt dokusunun sağlamlığını ve esnekliğini korumak için kritik bir rol oynar. Yaş ilerledikçe veya cilt hasarı meydana geldikçe, kolajen üretimi azalabilir, bu da kırışıklıklar ve sarkmalara neden olur. Eklem kıkırdağı, esas olarak kolajen içeren bir doku türüdür. Kolajen, eklem sağlığını korumak ve eklem ağrısını azaltmak için önemlidir. Bazı eklem rahatsızlıkları, kolajen eksikliğiyle ilişkilendirilmiştir. Kasların ve kas dokusunun sağlıklı olması için kolajen gereklidir. Kolajen, kemiklerin yapısında bulunur ve kemiklerin dayanıklılığına katkıda bulunur. Kemiklerdeki kolajen miktarı yaşla birlikte azalabilir, bu da kemik zayıflamasına neden olabilir. İlerleyen yaşlarda diz ağrısı, kemik erimesi, kıkırdak iltihabı gibi durumların engellenmesi adına düzenli kolajen tüketilmelidir. Kemik suyundaki kolajen Kolajen takviyesi olarak günlük bir miktar kemik suyu tavsiye edilmektedir. Kemik ve bağ dokuları pişirildiğinde jelatin haline dönüşen ve bazı önemli amino asitleri içeren protein kolajen, cilt ve kemik sağlığı için bir numaradır. Kemik suyu tüketildiğinde, içerdiği kolajen, vücutta kolajen üretimine katkıda bulunabilir. Aynı zamanda kemik suyu cilt sağlığını, eklem sağlığını ve sindirim sistemini destekleyebilir.

