Kendi küçük marifeti büyük: Bıldırcın yumurtasının faydaları

Özellikle çocuklarda yaşanan öksürüğe ve astıma karşı sıklıkla önerilen bıldırcın yumurtası, minik olmasına rağmen büyük faydaları ile biliniyor. Peki bıldırcın yumurtası nasıl tüketilir?

Bıldırcın yumurtası Çin tıbbında çeşitli rahatsızlıkların tedavisinde popüler olarak kullanılmaktadır. Bu yumurtalar vücut geliştiriciler tarafından bir besin takviyesi olarak da kullanılır.

Özellikle Asya ülkelerinde kullanılan bu yumurta, hem çiğ, hem de pişirilerek tüketilebilir. Kahvaltı sofralarında kendine yer bulan bu besin, serbest radikalleri etkisiz hale getirmeye yardımcı olur.

Diyet listeleri için de uygun olan bıldırcın yumurtasının bir adedi yaklaşık 20 kalori değerindedir. Peki, bıldırcın yumurtası nasıl yenir? İşte, bıldırcın yumurtasının faydaları ve tüketme yöntemleri..

BILDIRCIN YUMURTASI NEDİR?

Bıldırcınlar, iyi şartlara sahip olduklarında yaklaşık olarak 300 adet yumurta verebilme kapasitesine sahiptirler. Bıldırcınların yumurtası kadar eti de son derece lezzetlidir. Bu bakımdan bazı insanlar tarafından özel olarak beslenmektedirler.

BILDIRCIN YUMURTASI FAYDALARI

Bıldırcın yumurtası bağışıklığı güçlendirir, vücut direncini arttırır.

Ses tellerine iyi gelir. Solunum yolu hastalıklarının tedavisine yardımcı olur.

Öksürüğün kısa sürede geçmesini sağlar.

A vitamini bakımından zengin olduğu için göz sağlığını korur.

Hücre onarımını hızlandırır. Bu sayede yara ve kesiklerin daha hızlı iyileşmesini sağlar.

Yüksek tansiyonun düşürülmesine yardımcı olur.

Kan değeri düşük olan kişilere önerilen bıldırcın yumurtası, bu oranın yükselmesini sağlar.

Antioksidan içeriğiyle kanser ve kronik hastalıklara yakalanma riskini düşürür.

Böbrek, karaciğer ve safra kesesine iyi gelir. Böbrek taşı oluşumunu önler.

BILDIRCIN YUMURTASI NASIL YENİR?

Bıldırcın yumurtası çiğ olarak tüketilebilen bir besindir. Bunun için bıldırcın yumurtasını kırıp içmeniz yeterlidir. Ancak tadını hafifletmek için, bir tatlı kaşığı bal ile karıştırarak da içebilirsiniz.

Bıldırcın yumurtası, beyaz yumurta gibi haşlanarak tüketilebilen bir besindir. Besin değerlerinin kaybolmasını önlemek için, haşlanmış bıldırcın yumurtasını sade bir şekilde tüketebilirsiniz.

Bıldırcın yumurtasını, tavuk yumurtası gibi sahanda pişirerek de tüketebilirsiniz. İsteğe göre sade veya sebzeli omlet yapımında kullanabilirsiniz. Boyutu küçük olan bıldırcın yumurtalarını bıçak yardımıyla kırabilirsiniz.

ÇOCUKLAR VE BILDIRCIN YUMURTASI

Öncelikle bıldırcın yumurtasının 2 yaşın altındaki çocuklara verilmesi uygun değildir. 2 yaşın üzerindeki çocuklar ise bal ile karıştırarak çiğ bir şekilde içebilir. Aynı zamanda bıldırcın yumurtasını haşlama veya omlet yapımında kullanarak çocuğunuza verebilirsiniz.

Özellikle de gelişim çağından olan çocukların tüketmesi önerilir. Kemik ve kas gelişimine katkı sağlayan bu yumurta, çocuklarınızın sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlamaktadır.