Kereviz suyu kilo vermenize yardımcı olabilir

Beslenme uzmanları, değerli besin içeriğiyle kerevizin sağlığımız için iyi olduğu konusunda hemfikirdir, ayrıca kilo verme konusunda da en büyük yardımcılarınızdan biri olabilir.

Hepimiz kiloları kolayca eriten sihirli iksirlerin olmasını çok isteriz, bu nedenle kilo verme ve beslenmeyle ilgili konuların özellikle sosyal medyada çok dikkat çekmesi şaşırtıcı değildir.

Kereviz suyu özellikle son yıllarda büyük bir popülerlik kazandı ve birçok kişi bu yeşil içeceği kilo vermeye yardımcı olduğu için öneriyor. Ancak gerçekten kilo vermeye yardımcı olabilir mi? İşte uzmanların söylediği.

Beslenme uzmanları kerevizin değerli vitaminler ve mineraller içerdiği için insan sağlığına iyi geldiği konusunda hemfikirdir, ancak vücudumuz için özel bir şey yaptığı bilimsel olarak kanıtlanmamıştır.

Kereviz düşük kalorili bir besindir, bu nedenle aşırı kilo ile mücadele eden insanlar için iyi bir seçimdir, ancak kilo vermek için öncelikle fiziksel aktivite ve sağlıklı beslenme ile ilgili bazı diğer adımları takip etmek gerekir.

KEREVİZ SUYUNUN FAYDALARI

Kereviz suyunun mucizevi özellikleri hakkında çok sayıda makale ve kitap yazılmıştır ve kereviz suyunun sıklıkla bahsedilen en yaygın faydalarından bazıları şunlardır:

- Vücudu detoks eder,

- Kanı temizler,

- Sindirimi iyileştirir,

- Zayıflamaya yardımcı olur,

- Karaciğeri toksinlerden temizler,

- Bazı hastalıkları tedavi eder,

- İltihap önleyici etkileri vardır.

Birçok influencer ve ünlü bu yeşil içeceğin kilo verdirme gücünü vurgulasa da kereviz suyunun tek başına kilo verdirme etkisinin bilimsel olarak kanıtlanmadığını belirtmek önemlidir.

KEREVİZ SUYU NASIL YAPILIR?

Kereviz suyu, vücudunuza önemli besinler sağlayacak ve kilo vermeye yardımcı olabilecek sağlıklı bir içecektir, ancak birçok kişinin inandığı gibi harikalar yaratmaz.

Doğranmış kereviz saplarından ve sudan hazırlanan ev yapımı kereviz suyu tercih edilmelidir. İçeceği tazeyken tüketmek çok önemlidir çünkü kereviz daha uzun süre kalırsa besin özelliklerini kaybedebilir.

Kereviz suyunu bir karıştırıcıda veya meyve sıkacağında yapabilir ve biraz limon suyu ekleyebilirsiniz. Ayrıca elma veya muz gibi istediğiniz meyveleri ekleyebileceğiniz çok lezzetli bir smoothie de yapabilirsiniz.

KEREVİZ SUYUNUN BESİN DEĞERİ

Kereviz folat, potasyum, manganez ve A, C ve K vitaminleri dahil olmak üzere birçok besin maddesi için iyi bir kaynaktır. Aynı zamanda mükemmel bir riboflavin, B6 vitamini, kalsiyum, magnezyum ve fosfor kaynağıdır.

Kereviz suyu aynı zamanda mükemmel bir lif kaynağıdır. Son derece aromatik bir teda sahip olan ve genellikle çorbalara ve çeşitli yemeklere eklenen kereviz kökü yemeklerde de kullanılabilir.

Kereviz yaprakları da baharat olarak yemek pişirmede kullanılır.

KEREVİZ SUYU VE ZAYIFLAMA

Kereviz suyu kilo verme süreçlerinde çoğu kişinin yardımcı olduğunu iddia ettiği için popüler hale geldi. Bu akımın savunucuları, kereviz suyunun her sabah aç karnına içildiğini ve vücuttaki yağların çözülmesini uyardığını belirtiyor.

Ancak bu iddia bilimsel olarak kanıtlanamamıştır. Kereviz suyu kilo vermeye yardımcı olabilir, ancak başka şekillerde. Kalorisi düşüktür ve oldukça doyurucudur, bu nedenle gün içinde daha az kalori almanıza yardımcı olabilir Bu da sonuçta kilo vermenizi sağlar ve diğer daha az sağlıklı içeceklere harika bir alternatiftir.

Kereviz suyu sağlıklıdır ancak, kilo vermenin ve ideal vücut ağırlığına ulaşmanın anahtarının sadece bir yiyecek veya mucizevi bir içecekte saklı olmadığını unutmamak gerekir.

En iyi sonuçlar için egzersizi sağlıklı ve dengeli bir diyetle birleştirmeniz önerilir. Başarıya ve uzun vadeli hedeflere ulaşmanın tek yolu budur.