Keskin gözler için havuç dışında 11 besin

Taze havucun faydalarını çocukluktan beri duymuşuzdur ancak görme üzerinde olumlu etkisi olan başka besinler de vardır. İşte havuç dışında göz sağlığını iyileştirmeye ve korumaya yardımcı 11 besin.

Göz sağlığı sadece annenizin gözlük takıp takmamasına bağlı değildir, yani tek etkili faktör genetik değildir. Ayrıca sadece bilgisayarda ne kadar zaman harcadığınıza da bağlı değildir.

Yeterli ve dengeli beslenmek ve besinlerle yeterli miktarda vitamin ve mineral alıp almadığınız gözler için oldukça önemlidir. Mümkün olduğu kadar uzun süre gözlüklere ihtiyaç duyulmaması için diyette hangi yiyeceklerin olması gerektiğine birlikte göz atalım.

GÜÇLÜ VE KESKİN GÖZLER İÇİN HAVUÇ DIŞINDA 11 BESİN

Mineraller, vitaminler ve vücut için gerekli diğer maddeler açısından zengin çeşitli yiyecekleri içeren dengeli bir diyet, görme yetisinin korunmasına yardımcı olacaktır. İşte keskin gözler için 11 besin:

Balık

Soğuk deniz sularında bulunan balıklar, göz kuruluğunu önleyen ve retina dejenerasyonu ve katarakt riskini azaltmaya yardımcı olan omega 3 yağ asitleri içerir. Somon, sardalya, uskumru ve hamsi iyi miktarda omega 3 içerir.

Maydanoz

100 gram maydanoz 5561 mcg lutein içerir. Doğal olarak fazla güneş ışığını emen ve bitki hasarını önleyen bir karotenoiddir. Vücutta lutein bir antioksidan olarak çalışır ve hücreleri serbest radikallerin zararlı etkilerinden korur. Maydanoz suyu özellikle iyidir, günde bir çay kaşığı içebilir veya hazır yemeklere taze maydanoz olarak ekleyebilirsiniz.

Ispanak

Ispanak, 100 gram başına 12.198 mcg lutein içerir. Ayrıca, bulanık görmeye yol açan yaşa bağlı makula dejenerasyonu riskini azaltan lutein izomeri zeaksantin içerir. Ispanağın çeşitli göz hastalıklarını önlediği birçok farklı çalışmada gösterilmiştir.

Yumurta

Yumurtalar, A vitamini (retinol) ve lutein açısından zengindir. A vitamini, görsel sinyali ileten pigmentlerin oluşturulmasında rol oynar. Bunlar, konsantrasyonu ışıkta azalan ve karanlıkta geri yüklenen ışığa duyarlı maddelerdir. Retinanın ışığa duyarlı hücrelerinde bulunan opsin proteini, ışığın elektrokimyasal bir sinyale dönüştürülmesinde rol oynar. Retinol, karanlıkta görüşten sorumlu olan rodopsin sentezinde de gereklidir, düşük ışık koşullarında görme yeteneğini artırır.

Parlak Sarı Sebze ve Meyveler

Tatlı biber, balkabağı, mısır, kayısı ve kavun görme için iyidir. Hepsi A ve C vitaminlerinin yanı sıra beta karoten kaynaklarıdır. Bu antioksidan bağışıklık sistemini güçlendirir, doku onarımını ve iyileşmesini hızlandırır. Besin değeri yüksek, kimyasal ve koruyucu içeriği düşük mevsim meyve ve sebzelerini seçmeye çalışın.

Kıvırcık - Lahana

Yeşil kıvırcık veya mor lahana, B grubu vitaminlerinin yanı sıra A, C ve K vitaminlerini içerir. Potasyum, manganez, demir, kalsiyum, sodyum, selenyum, çinko ve fosfor gibi mineraller açısından zengindir. Lahana en iyi çiğ olarak yenir, ancak kaynatıldığında bile A, C ve K vitaminlerinin içeriği yüksek kalır. Ürolitiyazis ve böbrek hastalığı olan kişiler diyetteki lahana miktarını kontrol etmelidir, lahanada çok fazla oksalik asit vardır.

Narenciye ve Orman Meyveleri ve Kivi

Portakal, limon, greyfurt, kivi ve orman meyveleri bol miktarda C vitamini içerir. Çilek, yaban mersini, kuşburnu ve siyah kuş üzümü özellikle C vitamini ve antioksidanlar açısından zengindir. C vitamini, kolin esterlerini parçalayan ve göz basıncını düşüren bir enzim olan kolinesteraz oluşumunu destekler. Vitaminin antioksidan özellikleri göz kataraktı riskini azaltmaya yardımcı olur. Güçlü antioksidan özelliklere sahip bitki pigmentleri olan karotenoidler ile birlikte C vitamini, retina hastalıklarının gelişimini önler ve görme için onarıcı bir işlev görür.

Tam Tahıllar

Glisemik indeksi düşük karbonhidratlar daha yavaş emilir, bu nedenle kan şekerinde ani yükselmelere neden olmazlar. Düşük glisemik indeksli tam tahıllar ve ekmekler yemek terapötik bir etkiye sahiptir ve yaşa bağlı makula dejenerasyonu riskini azaltır. Bu kalıtsal bir hastalıktır, ancak doğru beslenme, yatkınlığa rağmen hastalığın başlangıcını geciktirebilir ve hatta tamamen ortadan kaldırabilir. Bu arada, tam tahıllar ayrıca göz sağlığını korumaya yardımcı olan E vitamini, çinko ve niasin içerir.

Kuru Yemişler

Kuru yemişler omega 3 ve E vitamini içerir. E vitamini özellikle çam fıstığı (9,33 mg), fındık (20,4 mg) ve bademde (24 mg) bol miktarda bulunur ve ceviz 100 gramda 5,8 mg'a kadar C vitamini içerir. Bunun zengin ve yüksek kalorili bir yiyecek olduğunu unutmayın. Dünya Sağlık Örgütü kuru yemiş ve yağlı tohumları günlük diyete dahil etmeyi tavsiye etse de, bunların alımını günde 30 gram ile sınırlandırmalısınız.

Karaciğer

Bu sakatat çok fazla A vitamini içerir. Örneğin, hindi karaciğeri 100 gramda 8000 mcg retinol, dana karaciğeri yaklaşık 6500 mcg ve tavuk karaciğeri 3300 mcg içerir. Karaciğer A, B, D, E ve K vitaminlerinin yanı sıra kalsiyum, demir, krom, çinko ve heparin içerir. Kan pıhtılaşması riskini azaltır ve kanın pıhtılaşmasını iyileştirir. Heparin, nemlendirmek, korneayı korumak ve tahrişi ortadan kaldırmak için çalışır.

Baklagiller

Fasulye, bezelye, nohut ve mercimek biyoflavonoidler ve çinko kaynaklarıdır. Bunlar retinanın korunmasına yardımcı olur ve makula dejenerasyonu ve katarakt riskini azaltır. Çinko, retinanın normal çalışmasını sağlar ve göz merceğinin şeffaflığını korur, A vitamini emilimini hızlandırır.

POTASYUM VE KALSİYUMA DİKKAT EDİN

Diyette gözler için yeterli mikro besin bulunmalıdır. Bu konuda en değerli olanı, göz sklerasının iskelet fonksiyonunu güçlendiren kalsiyum ve gözlerin gücünü ve gençliğini koruyan potasyumdur.

Kalsiyum süt, kiraz, kuş üzümü ve çilekte bulunur. Elma, kuru kayısı ve üzüm gibi birçok meyvede bol miktarda potasyum bulunur.

Vitaminler ve belirli elementler olmadan görmenin yavaş yavaş bozulacağı unutulmamalıdır. Ve yaşlandıkça gözlerimizin vitamin ve mineral desteğine daha çok ihtiyacı olur. Göz sağlığınızı korumak istiyorsanız, sıcak baharatlar ve koruyucu içeren yiyeceklere kapılmamalısınız ve ayrıca aşırı kahve tüketiminden uzak durmalısınız. Çünkü aşırı kafein gözlerin dolaşım sistemi üzerinde kötü bir etkiye sahiptir.