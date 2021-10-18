Keto diyetinin bilinmeyen olumsuz 4 yan etkisi

Son birkaç yıldır popüler hale gelen keto diyetinin kısa sürede hızlı kilo verdirmesinin arkasına gizlenen yan etkilerini keşfetmeye ne dersiniz?

Ketozis, keto diyetinin uygulanmasının bir sonucu olarak vücutta meydana gelen metabolik bir değişikliktir.

Bu diyet, yağ ve protein miktarını artırırken karbonhidratları sınırlar. Diyet kilo vermeye yardımcı olabilirken, kişilerin genel sağlığını ve refahını etkileyebilecek bazı yan etkilerle de ilişkilidir.

Bu diyette, karbonhidrat miktarı kısıtlandığı için vücut enerji için karbonhidrat yerine yağ yakmaya teşvik edilir.

Yan etkileri, uyuşukluktan diyabet gelişimine kadar uzanır. İşte, keto diyetinin vücudunuzda yarattığı olumsuz etkilerden bazıları;

1. KETO GRİBİ

Mide bulantısı ve baş ağrısına neden olabilen ketozisin kısa süreli bir yan etkisidir. Bu, yeme düzenlerinde ani bir değişiklik ve sınırlı karbonhidrat alımı nedeniyle olur.

Yayınlanan bir araştırmaya göre, ketojenik diyetin kısa vadeli yan etkileri bulantı, kusma, baş ağrısı, yorgunluk, egzersiz toleransında zorluk ve kabızlığı içerir. Ayrıca, diyeti uygulayanlardan bazılarının bu belirtilerin ileriye taşınarak hastanede tedavi edilmek zorunda kalındığı gözlemlenmiştir.

2. BESİN EKSİKLİĞİ

Diyet düşük karbonhidrat alımını içerdiğinden, uygulayanların kendilerini B12 vitamini, D vitamini, omega-3 yağ asitleri, demir, kalsiyum ve çinko gibi temel besinlerden mahrum bırakabilirler.

Bu besinlerin eksikliği yorgunluk, deri döküntüleri, kabızlık, iştahsızlık, odaklanma eksikliği ve ruh hali dalgalanmalarına neden olabilir. B12 vitamini eksikliği sonucu anemi gibi ciddi durumlar da gelişebilir ve D vitamini eksikliği osteoporoza neden olabilir.

3. KALP RAHATSIZLIKLARI VE DİYABET

Yayınlanan bir araştırmaya göre, düşük karbonhidratlı diyet uygulayan kişilerde kalp hastalığı için bir risk faktörü olan düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterol seviyeleri daha yüksektir.

Ayrıca, diyet yağ ve protein merkezli olduğundan, uygulayıcıları arasında tip 2 diyabet riskini artırabilir.

4. DAHA AZ KAS KÜTLESİ VE YAVAŞLAYAN METABOLİZMA

Özellikle proteinden çok daha fazla yağ tüketiyorsanız, keto ile ilişkili kilo değişikliklerinin bir başka sonucu da kas kütlesi kaybı olmasıdır. Kas yağdan daha fazla kalori yaktığından, bu metabolizmanızı etkiler.

Bir kişi ketojenik diyeti bıraktığında ve orijinal ağırlığının çoğunu geri aldığında, genellikle aynı oranlarda olmaz. Yağsız kasları geri kazanmak yerine, yağları yeniden kazanmanız muhtemeldir.