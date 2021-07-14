Ketojenik diyet, farelerde kalp yetmezliğine neden oldu

Ketojenik diyet, farelerde kalp yetmezliğine neden oldu

Dünyanın en popüler beslenme tarzlarından biri olan ketojenik diyetin, laboratuvar testlerinde farelerde kalp yetmezliğine ve hücre ölümlerine neden olduğu görüldü.

Ketojenik diyet, karbonhidratların sözde zararlı olduğu söylentilerinin yayılmasıyla birlikte tüm dünyada popüler hale gelmişti. Ketojenik diyet, insanların kilo verebilmeleri ve prensip olarak sağlıklarını iyileştirmeleri için vücudu karbonhidratlar yerine tamamen yağlar ve proteinlerle beslemektir.

Bu tür bir diyetin gerçek katkılarından şüphe duyan bir grup bilim insanı, ketojenik diyeti laboratuvar farelerine uygulamaya karar verdiler. Hayvanların sağlığına ilişkin sonuçlar hiç de olumlu değildi.

DOKULARA ZARAR VERİYOR

2020 yılında ketojenik diyet Google'da en çok aranan şeydi. Önce epilepsi tedavisinde etkili olacağı vaadiyle çıkan ketojenik diyet, koronavirüs salgınının sürdüğü aylar boyunca daha fazla popüler hale geldi. İnsanlar, kilo vermek için etkili bir yöntem olmasının yanı sıra bazı hastalıklara karşı fayda sağlayacağını da düşündü.

İnternette aramalar arttıkça, Çin'de Şangay Üniversitesi öncülüğünde bir bilim insanı ekibi, bu diyetin gerçek sağlık sonuçlarını görmek için bir çalışma yürütmeye karar verdi. Ketojenik diyetini altı laboratuvar faresine uyguladılar ve birkaç aylık gözlemlerden sonra kalplerinin iflas etmeye başladığını fark ettiler.

Yapılan açıklamada, yağdaki artışın hayvanların kalp aktivitesini doğrudan etkilediği ve hücrelerdeki mitokondri üretimini azalttığı, bunun da dokulara zarar verdiği belirtildi.

Ketojenik diyet, vücudu ketoz durumuna getirmeye dayanır. Ketoz, vücutta enerji sağlanması için yeterli glikoz olmadığında başlayan doğal bir metabolik tepkidir. Bu şekilde karaciğer, yağ moleküllerini şekere dönüştürmeye başlar ve ketonlar alternatif bir enerji kaynağı olarak kana verilir.

Araştırmada bu ketoz halinin 4 ay sonra farelerin kalp sağlığının belirgin şekilde kötüleştirdiği ortaya çıktı. Bazı laboratuvar farelerinin kalp dokularında aşırı doku hasarı olduğu ortaya çıktı. En şiddetli vakalarda, kalp hücrelerinde hücre ölümü olarak bilinen apoptoz bile meydana geldi.

Uzmanlar, çalışmanın sonuçlarının ketojenik diyetin insan sağlığı üzerinde sahip olabileceği uzun vadeli sonuçlara ışık tutabileceğini söylüyor. Ancak, her vücut farklı olduğundan ve herhangi bir diyete başlamadan önce bir uzmana görünmek en iyisi olduğundan, ketojenik diyete başlama ve durdurma kararını kendi başınıza almamanız en iyisi olacaktır.