Kıl dönmesi nasıl olur, nasıl geçer

Kıl dönmesi nasıl olur, nasıl geçer

İltihaplı olabilen ve estetik rahatsızlığın ötesinde oldukça ağrılı bir sürece dönüşebilen kıl dönmeleri, alınabilecek doru önlemlerle engellenebiliyor. İşte kıl dönmesi hakkında bilinmesi gerekenler.

Kıl dönmesi veya psödofolikülit, bazen irin içeren ve ağda veya tıraştan sonra, genellikle keskin olan kıllar büyüdüğünde ve yüzeye çıkmak yerine kıvrılarak cilde doğru yöneldiğinde ortaya çıkan, sivilce veya eritematöz papüller şeklinde iltihaplı bir lezyondur. Vücut, kıla yabancı bir cisimmiş gibi tepki verir ve iltihaplı bir reaksiyon üretir.

Koltuk altı gibi kıvrımlar ve cilt havalandırmasının zayıf olduğu bölgelerde genetik olarak bol ve sert kıllara sahip olanlar, genellikle kıl dönmesini en çok yaşayan kişilerdir.

Bununla birlikte, kıl dönmesini tetikleyen başka faktörler de vardır. Örneğin, kıl kalın ve kıvırcıksa kıl dönmesi çok daha sık görülür. Ayrıca, koltuk altı veya kasık gibi sürtünmeye maruz kalan kıvrım bölgeleri gibi bazı vücut bölgelerinde daha sık görülür.

Kıl dönmesinin oluşumuna neden olan bir diğer faktör kılların alınma şeklidir. Kılları ters yönde tıraş olan kişilerde ve ayrıca ağda yapanlarda daha sık görülür.

Obezite ve sigara da bu tip durumların oluşmasına neden olabilir.

KIL DÖNMELERİ ÖNLENEBİLİR

Kıl dönmeleri genellikle zamanla kaybolur, ancak enfekte olabilir. Bu nedenle, onları tedavi etmenin yanı sıra, onlardan kaçınmak gerekir.

Bu tür lezyonların ortaya çıkmasını önlemek için ağda ve tıraş yöntemi çok önemlidir. Lazer veya hafif epilasyon, tekrarlayan kıl dönmeleri için her zaman en iyi seçenek olacaktır. Kıl dönmesine yatkın kişilerde sorunu önlemek ve hatta tedavi etmek için tüy alma şekli belirleyicidir.

Jilet, kıl köklerini ciltle aynı hizada keser ve iç içe geçmelerine neden olur. Elektrikli tıraş makineleri de tüyleri çeşitli yönlere dağıtarak alır, bu nedenle kıl dönmesi yaşayanlar için ideal tüy alma yöntemi değildir.

Lazer veya fotoepilasyon kullanılarak yapılan epilasyon, lezyonların ortaya çıkmasını önlemeye yardımcı olabilir ve aynı zamanda genellikle kıl dönmesi yaşayanlar için tedavi niteliğindedir.

Bunun dışında önleyici bir tedbir olarak günlük bir nemlendirici uygulayarak cildi nemli tutun, bu kılın yüzeye kaymasına ve büyüme sürecinde dışarı çıkmasına yardımcı olur.

Kılın çıkış deliğini (gözenek) temiz ve geçirgen tutmak ve ideal olarak kılın cilt yüzeyinden birkaç milimetre yukarıda uzamasına izin vererek tıraş etmekten kaçınmak için cildi haftalık olarak peeling yapmak da önemlidir.

Lazer epilasyonun genellikle yapılmadığı sakal gibi bölgelerde kıl dönmesi olması durumunda, tüylerin cilt yüzeyinin üzerinde kesilmesi veya eğer hastalar sürekli tıraş oluyorsa kısa darbelerle, acele etmeden kılların büyüme yönüne doğru yapılması önerilir.

Ayrıca, kılları kesmeden önce yumuşatmak için köpükler veya özel tıraş ürünleri kullanılması tavsiye edilir.

Kıl dönmesini engellemek için faydalı olabilecek bir diğer alternatif de tüy dökücü kremlerin kullanılmasıdır. İyi bir yüz ve vücut nemlendiricisi (erkeklerde tıraş sonrası), retinol içeren yumuşak ürünler, cildin doğal pul pul dökülme süreci ve foliküler açıklıkların (gözenekler) temiz ve geçirgen kalmasını sağlar.





ÖNLEME VE BAKIM İÇİN İPUÇLARI

Cildinize iyi bakın. Kıl kökleri yağ, ölü hücreler, kir ve mikroplarla tıkandığında kılın uzaması zorlaşır. Bunu yapmak için haftalık peeling uygulayın, cildi günlük olarak temizleyin ve nemlendirin ve gözeneklerin tıkanmasını önleyen ürünler kullanın.

Düzgün tıraş edin. Cildi su, yumuşak sabun veya traş köpüğü ile hazırlayın, bıçağı batık kıl yönünde geçirin, bıçak boyunca hafif basınç uygulayın ve her seferinde yeni bir bıçak kullanın.

Dar giysilerden kaçının, çünkü cilt terleyebilir. Buna karşılık, sentetik malzeme yerine pamuklu giysiler kullanılması tavsiye edilir.

Ağdadan sonra mikropları öldürün. Enfeksiyonları önlemek için çay ağacı yağı gibi doğal antiseptikler kullanın. Ağdadan birkaç saat önce kullanılabilir.

Sıcak su veya buhar banyosu kullanarak gözenekleri genişletin. Ayrıca vücudunuza sıcak ıslak havlu da uygulayabilirsiniz. Evde ağda yapıyorsanız, aynı ağdayı birden çok kez kullanmaktan kaçının.

KIL DÖNMESİNİ ÇIKARMAK İÇİN İPUÇLARI

Batık tüylerin yüzeyini cımbızla çıkarın. Tüylerin cildin ilk tabakasının altında sıkıştığını ve bu nedenle nazikçe kazıyarak çıkarılabileceğini unutmayın. Kılı nazikçe kaldırın, ancak koparmayın, çünkü bölgeyi daha fazla tahriş eder ve enfekte edebilir. Ellerinizin temiz olduğundan emin olun, işlemden önce hidrojen peroksit (oksijenli su) uygulayın.

Kıl dönmeleri için harika bir doğal çözüm olan aloe veranın bir sapından elde edilen jeli uygulayın. Araştırmalara göre, bu bitki cilt problemlerini onarabilir ve iyileştirebilir. Her gece etkilenen bölgeye uygulayın. Evde bir aloe vera bitkisi bulundurmak, doğal olarak jel çıkarmak en iyisidir. Kremler ve losyonlar da satılır, ancak etki göstermeleri daha uzun sürer. Alkol içermediğinden emin olun çünkü tahriş eder ve yakar.

Cımbızla çıkarma işlemi için:

Bölgeyi su ve doğal sabunla yıkayın. Sabah bir kez ve öğleden sonra bir kez, saçın kılın batık olduğu bölgeyi iyice temizleyin, böylece kıllar gevşeyecektir. Temizleme işlemi, tahrişi veya kanamayı önlemek için nazikçe yapılmalıdır. Sadece ölü deriyi, yağı veya kiri temizlemek için yapılmalıdır.

Cildi yumuşatmak için kılların büyüdüğü yere birkaç dakika ılık (yakmayan) bir bez uygulayın. Daha önce alkol veya kaynar su ile sterilize edilmiş bir bez kullanın. Cildi sıkıca gerin ve hızla çıkarmak için cımbızla tüyleri köklerinden tutun. Bittiğinde, çay ağacı yağı veya aloe vera gibi bir antiseptik kullanın.

SAKAL BÖLGESİNDE KILIN UZAMASINA İZİN VERİN

Her durumda, lezyonları kötüleştirmekten kaçınmak önemlidir, yani sıkılmamalıdır. Çünkü bu lezyonların daha fazla iltihaplanmasına ve daha büyük bir komplikasyon oluşturmasına yol açar.

Sakal bölgesinde daha ​​fazla yaralanmayı önlemek için kılın mümkün olduğunca uzamasına izin verilmesi tavsiye edilir. Ve estetik nedenlerden dolayı sakal bırakmayı tercih ediyorsanız, tavsiye kılın büyüme yönüne doğru tıraş etmek ve ardından tıraş sırasında meydana gelen hasarı onarmak için iyi bir tıraş sonrası losyon uygulamaktır. Bölgedeki cilt iyi nemlendirilmelidir.

Cilt sağlığı ne kadar iyi durumdaysa, kıl dönmesi riskinin o kadar azaldığını unutmayın. Bunun için diyet düzeyinde alınabilecek önlemler de vardır. Bunlardan biri, C vitamini yüksek gıdaların alımını artırmaktır. Bu besinin, insan vücudunda en bol bulunan protein olan kolajen sentezini uyarabildiği gösterilmiştir. Cilde sıkılık verir ve içinde gelişen sağlık sorunu riskini azaltır.

Öte yandan omega 3 yağ asitleri de belirleyicidir. Araştırmalara göre, bunlar iltihaplanmayı kontrol eder ve önler. Bu sayede kıl dönmesi durumunda iltihaplanma tepkisi daha az olacak ve çözüm daha basit ve daha az ağrılı olacaktır.