Kilo almak isteyenlerin kaçınması gereken 5 hata

Kilo vermek en yaygın hedeflerden biridir, ancak kilo almaya çalışan insanlar kategorisine aitseniz, bu uğraşta çabalarınızı baltalayan hataları öğrenmeye ne dersiniz?

Kilo almaya çalışıyor, sağlıklı bir diyet, egzersiz ve aktif bir yaşam tarzı mı izliyorsunuz? Buna rağmen hala kilo alamıyorsanız, yaptığınız yanlış şeyler olabileceğini atlamayın.

Kilo vermek çoğu insan için yokuş yukarı bir görev olsa da kilo almak, tam olarak düz ve pürüzsüz bir sürüş değildir. Yine de imkansız değildir ve kendinizi doğru yola sokmak için yapmanız gereken tek şey bazı hatalardan kaçınmaktır.

Şimdiye kadar, yeterince yemenin kilo almanıza yardımcı olacağını düşünüyor olmalısınız, ancak durum o kadar da basit değil! İşte, kilo almaya çalışırken yapılan bazı yaygın hatalar;

1. VÜCUT GELİŞTİCİLERDEN İLHAM ALMAK

Kilo almak isteyen birçok insan, gelişigüzel bir şekilde profesyonel vücut geliştiricilerle eşit olmaya çalışmak gibi bir hata yapar. Rutinlerinden etkilenirler ve onları idolleri olarak görürler. Ama bu vücut geliştiricilerinin aynı zamanda hacim kazanmak için takviyeler de aldığını biliyor musunuz? Bu nedenle, akıllı olun ve kilo alma sürecinde hiç kimseyi veya herhangi bir eğilimi körü körüne takip etmeyin.

2. SABIRSIZ OLMAK

Kilo alımı bir gecede olmaz. Evet, kilo almak için çok çaba sarf etmeniz gerekecek. Değişim yavaş yavaş gerçekleşecek ve sonuçları sadece siz göreceksiniz. Tutarlı olmanız ve düzenli olarak fitness ve diyet rutinini izlemeniz gerekecektir. Anında sonuç beklemekten vazgeçin. Sabırlı olun ve kesinlikle hedefinize ulaşabileceksiniz. Ancak, pes etmeyin ve ne pahasına olursa olsun rutine bağlı kalın.

3. ÖĞÜN ATLAMAK

Öğünlerinizi atlıyor musunuz? O zaman, hepsini yanlış yapıyorsunuz. Kilo alırken yapılan en yaygın hata bazı öğünleri yapmamaktır. Bu durum, metabolizmayı etkileyebilir ve istediğiniz gibi kilo almanızı engelleyebilir. Ayrıca, bir seferde ağır bir yemek yiyip diğer öğünleri atlamak, sağlığınıza zarar verebilir. Bu nedenle, sertifikalı bir eğitmen tarafından verilen talimatları izleyin. İnternette bulunan bilgilere güvenmeyin.

4. TAKVİYE ALMAK

Birçok insan, fitness düşkünleri tarafından verilen talimatları körü körüne takip eder. Hızlı kilo almayla ilgili videolara güvenme eğilimindedirler ve yapay takviyelere bağımlı hale gelirler. Yapay oldukları, sağlığa zararlı oldukları ve aynı zamanda çok pahalı oldukları için takviyelere bağımlı olmak yerine doğal gıda kaynaklarından aynı miktarda protein ve kalori almaya çalışın.

5. EGZERSİZDEN KAÇINMAK

Sadece kilo almak istiyorsunuz diye spordan vazgeçmemelisiniz. Hareketsiz bir yaşam tarzı sadece obeziteyi değil, aynı zamanda yüksek tansiyon, nefes alma sorunları ve hatta kalp sorunları gibi diğer sorunları da davet edecektir. Egzersizi atlamak kesinlikle yanlıştır. Bunun yerine, bir uzmanın yardımıyla egzersiz rutininizi değiştirmeniz gerekecektir.