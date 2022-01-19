Kilo kontrolünde uyku düzeninin 5 önemi etkisi

Vücudunuzdaki sağlıklı yağ kaybında uykunun neden önemli olduğu ve bu yolculukta size yardımcı olmak için ne yapılması gerektiğini öğrenmeye ne dersiniz?

Ne kadar uyuduğunuz, egzersiz ve ne yediğiniz kadar önemli olabilir. Vücudunuzun ihtiyaç duyduğu uykuyu almazsanız, beyniniz yüksek kalorili yiyecekler ve şekerler gibi başka yerlerde enerji arayacaktır.

İştahınızı kontrol eden 2 hormon vardır, bunlardan biri açlık hormonu (ghrelin) olarak bilinir ve diğeri ise tokluk hormonu (leptin) olarak bilinir. Bu 2 hormon, iştahınızı dengelemek için bulunurlar, ancak uykusuzluk onları dengesiz hale getirebilir.

1. OBEZİTE RİSKİNİ AZALTIR

Hormonlar iştah ve uyku düzeninde önemli rol oynarlar, bu yüzden az uyuduğunuzda hormonlarınızı bozarsınız. Bu da, 1 saat önce yemek yemiş olsanız bile, kalorisi yüksek yiyecekler yemek istemenize neden olabilir. Ayrıca, karanlık bir odada uyumak uyku kalitenizi yükseltir. Işığa maruz kaldığınızda, uykuya dalmak ve uykuda kalmak daha zor olacak ve daha yüksek obezite riski olacaktır.

2. GECE ATIŞTIRMALARINI ÖNLER

Gece atıştırmalıkları yemek, metabolizmamızın gevşemesi gerektiğinde çalışmaya devam etmesine neden olur ve bu da kalori alımının yağ olarak depolanmasına neden olur. Ayrıca iyi bir gece uykusu almamıza da yardımcı olmayabilir. Bununla birlikte, düşük kalorili bir atıştırmalık yemek zarar vermeyebilir. Akşam yemeğinden sonra gerçekten aç hissediyorsanız, şekerli yiyecekler yemeyin. Bunun yerine biraz meyve, az yağlı yoğurt veya biraz havuç alın.

3. ENERJİYİ ARTIRIR

Egzersiz için enerji elde etmek için tamamen dinlenmeniz gerekir ve dinlendiğiniz zaman vücudunuz, vücuttaki kasların büyümesini sağlayan büyüme hormonu geliştirir. Büyüme hormonu genellikle uyku sırasında aktive olur ve eğer uykunuz yoksa baskılanır ve bu da daha az yağ yakma şansına neden olur. Yorgun olduğumuzda, özellikle ağırlık kaldırırken egzersiz yapmak da oldukça tehlikelidir. Bir yaralanma durumunda, büyüme hormonu iyileşme sürecini hızlandırmaya yardımcı olur, bu yüzden tamamen dinlenmek önemlidir.

4. ŞEKER YEME İSTEĞİNİ AZALTIR

Uzun bir iş gününden sonra tatlılara açsanız bu sürpriz olmayabilir. Uykusuzluk ve yeme isteği, aslında ters etkiye neden olur. Çünkü uyku eksikliği, kilo alımına neden olan iştah düzenleyici hormonların dengesizliğine katkıda bulunur. Enerji için şeker yemek yerine enerji için uyuyun. Daha sağlıklı yiyecek seçimleri yapmanıza yardımcı olabileceğinden, normal uyku programınıza 1 saat ekleyin.

5. KİLO ALMANIZI ÖNLER

Her gece 6-7 saat gibi kısa bir süre uyumak kilo alımı ile bağlantılıdır. Daha spesifik olarak, daha geniş bir bele ve daha fazla göbek yağına sahip olmanıza neden olabilir. Bu sadece yetişkinlerde değil, özellikle orta çocukluk yıllarında ( 6-8 yaş) çocuklarda da görülür.