Kilo verdiriyor, gücü artırıyor! Kahveyi tahtından eden mucizevi içecek...

Herkesin vazgeçilmezi olan kahvenin fazlası zararken, matcha çayı ise zararları ortadan kaldırmaya yardım edecek. Kahvenin yerini alacak olan bu mucizevi içecek, vücudunuzu baştan aşağı yenileyecek.

"Güne kahve ile başlamam lazım" , "Kahve olmadan asla" , "Kahvaltısız olur ama kahvesiz olmaz" diyenlerin okuması gereken bir haber...

Çok sevdiğimiz ve tüketmeye doyamadığımız kahve, kalp ritmini bozuyor ve kalp sağlığımızı tehlikeye atmamıza neden oluyor.

Aşırı kahve tüketimi bunun dışında ise tansiyonu olumsuz anlamda etkiliyor ve tansiyonun yükselmesini sağlıyor.

Mide için çok zararlı olan kahve tüketimini aşırı kaçıranlar, mide rahatsızlıklarının önünü açmış oluyor.

Kahvenin içerdiği kafein, vücudun vitamin ve minerallerin emmesini engelliyor ve kalsiyumu idrar ile vücuttan atıyor. Bu da erken kemik erimesine neden oluyor.

Kahvenin bu kadar olumsuz sonucu olması, aşırı tüketimi bırakmamız için bir neden olabilir. Hatta kahvenin yerini sağlıklı karışımlarla doldurabiliriz.

Sabah uyandığı zaman hemen kahvaltı yapmak istemeyenler ve mutlaka önden bir şeyler içmek isteyenler, matcha çayını deneyebilir.

Matcha çayı, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yarıyor ve vücudun enerjik olmasına katkı veriyor.

Vücuttaki zararlı bileşenlerden kurtulmamıza yardımcı olan matcha çayı, kronik hastalıklara neden olan her türlü oluşum ve faktörü ortadan kaldırıyor.

Kalp hastalıklarını engelleyen matcha çayı, kalbi koruyor ve kalp krizini etkileyen faktörleri yok etmeye yardımcı oluyor.

Gelişme katkı veren matcha çayı, kişinin kendisini zinde ve sağlıklı hissetmesine neden oluyor.

Sinir sistemi üzerinde olumlu etkisi olan bu çay, depresyona karşı büyük bir direnç göstermemizi sağlıyor.

Kansere iyi geldiği ve kanserle savaştığı bilinen matcha çayını kahvenin yerine koymanız ve düzenli olarak tüketmeniz, sağlığınızı yeniden kazanmanıza katkı sağlayacak.

Ayırca zengin bir antioksidan deposu olarak kilo vermeye yardımcı, stres savar ve metabolizma hızlandırıcıdır.

Matcha çayının yapılışı

Bu çayı hazırlamak için; 1 fincan suyu kaynatın ve 80 dereceye kadar soğumasına izin verin.

Ardından içerisine 1 çay kaşığı matcha tozunu ilave edin ve bambu fırça yardımıyla kremamsı hale gelene kadar karıştırın.

Karıştırdıktan sonra elde ettiğiniz karışımı bir fincanın içine dökün. Ardından fırça ya da bambu kaşığı ile birlikte hızlı bir şekilde çırpın.

Çırpma işlemini çaydan köpük çıkıncaya kadar yapın. Çaydan köpük çıktığında artık klasik matcha çayınız tüketime hazır demektir. Afiyet olsun!