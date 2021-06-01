Kilo verememenizin nedeni uyku apnesi olabilir

Sağlıklı ve düzenli bir uyku, kilo vermede etkili bir rol oynuyor. Son araştırmalar, 6 saatten az uyumanın kilo alımına sebep olduğunu ve bireylerde obezite riskini yüzde 45 artırdığını gösteriyor.

Yaz aylarının başlamasıyla birlikte, kişilerde kilo verme ve forma girme isteği arttı. Bilinen en etkili kilo verme yöntemleri kişiye uygun diyet ve egzersiz olarak öne çıkarken, uzmanlar, sağlıklı ve düzenli uykunun kilo vermede büyük bir etken olduğuna dikkat çekiyor.

Diyet ve egzersizle kilo verememenin uyku problemlerinden kaynaklanabileceğini ifade eden Çene ve Yüz Protezi Uzmanı Dr. Tuğrul Saygı, yeterli uyuyamayan kişilerin hormon dengelerinin bozulduğunu ve bu durumun metabolizma hızını düşürerek kilo vermeyi durdurduğunu söyledi.

Çalışmalara göre 6 saatten az uyumanın kilo alımına sebep olduğu ve bireylerde obezite riskini yüzde 45 artırdığının bilindiğini ifade eden Saygı, "Tetikleyicilerin başında ise uyku apnesi var.” uyarısında bulundu.

KİLO ALIMINI KOLAYLAŞTIRIYOR

Yetersiz uykunun altında yatan başlıca sebebin uyku apnesi olduğuna dikkat çeken Saygı, sık bölünen uykuya neden olan horlama ve uyku apnesinin, kilo vermeyi zorlaştırdığını ve kişinin normal beslenmesinde bile kilo alabileceğini söyledi.

Kilo alımı, horlama ve uyku apnesinin uyku kalitesini düşürmesi ve uyku esnasında salgılanan lektin, melotonin gibi hormonların salgısını azaltması sebebiyle tetiklendiğini anlatan Saygı, "Ayrıca horlama ve uyku apnesi olan kişiler kendilerini gün içinde sürekli yorgun hissettikleri için efor gerektiren işlerden kaçınırlar, ki bu da kilo alımını kolaylaştıran faktörlerden biridir. Kilo problemi (obez) olan kişilerde uyku apnesi görülme oranı ise yüzde 70’tir. Özellikle boyun bölgesinde yağlanma olursa, bu durum kişinin hava yolunu daraltabilir. Uyku apnesi, uyurken hava yolu tıkandığında ortaya çıktığından semptomlar kilo alımına paralel olarak artabilir." şeklinde konuştu.

UYKU APNESİNDEN KURTULMAK MÜMKÜN

Uyku apnesinin bireyleri yalnızca fiziksel değil psikolojik açıdan da olumsuz etkilediğini söyleyen Saygı, uyku apnesinden, horlama proteziyle kurtulmanın mümkün olduğunu belirtti.

Horlama protezinin büyük ölçüde etkili olduğunu aktaran Saygı, protezin tıkanmış olan nefes yolunu açarak uyku apnesi oluşumunu engellediğini ve uyku kalitesini artırdığını söyledi.