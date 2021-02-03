Kilo vermek için 8 pratik adım

Kilo vermek için yapılan bilinçsizce yapılan uygulamaların uzun ve ağrılı bir süreçten sonra kişiyi başarısızlığa ittiğini belirten Dyt. Serkan Sıtkı Şahin, kilo vermek için 8 pratik adımı sıraladı.

Kilo vermeye çalışmak, bilinçsizce yapılırsa sinir bozucu ve uzun bir süreç haline dönüşebilir. İnsanların kilo verme zamanının geldiğine karar verdiklerinde karşılaştıkları bir dizi ortak engel vardır. Neyse ki, engelleri aşmak ve kilo verme hedeflerinize ulaşmak için atabileceğiniz bazı pratik adımlar var.

KİLO VERMEK İÇİN 8 PRATİK ADIM

Ne yediğinizi takip edin

Bu, kilo vermeye çalışan kişiler için yaygın bir sorundur. Öğleden sonra veya akşam yemeğini hazırlarken biraz atıştırma yapmak ve ne kadar yediğinizi anlamamak oldukça kolaydır. Porsiyon boyutları da sorun olabilir. Tabak ve kaşık boyutlarınızı kontrol edin. Standardın dışında boyutlandırılmış tabak ve kaşık kullanmayın. Kaşığınız büyükse, sorun yaratabilir.

Araştırmalar, ne yediğinizi takip etmenin, toplam yediğiniz şeyleri azaltmaya yardımcı olduğunu gösteriyor. Yemeğinizi takip etmek, kalori alımınızı da azaltmanıza yardımcı olur. Çok fazla kalori almak, kilo kaybı için başka bir yaygın ve önemli tuzaktır. Yediklerinizi bir kağıda yazarak veya telefonunuza kaydederek takip edebilirsiniz. İzlemeyi kolaylaştırmak için yediğiniz her şeyin fotoğrafını çekebilirsiniz. Ve listeye atıştırmalıklarınızı da eklemeyi unutmayın.

Yeterince protein alın

Protein, metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olur, kilo vermenize yardımcı olan hormonları tetikler ve daha uzun süre tok hissetmenize yardımcı olur. Protein dolu bir kahvaltı, günü tok geçirmenize yardımcı olacaktır. Deniz ürünleri, kümes hayvanları, yumurta, fasulye, soya veya yağsız kırmızı etten protein alabilirsiniz.

İşlenmiş yiyecekleri azaltın

İşlenmiş et, fast food, beyaz ekmek ve pizza gibi işlenmiş gıdaların tadını seviyor olabilirsiniz ancak tüm bunların sizi kilo verme hedefinizden uzaklaştırdığını unutmayın. Ayrıca daha az kurabiye ve kek, şekerlemeler, patates kızartması, patates cipsi ve şekerli içecek tüketimi genel sağlığınızı da iyileştirebilir.

Tüm bu yiyecekleri kesmeseniz bile, yemeyi seçtikleriniz konusunda daha dikkatli olabilirsiniz. Bu tarz gıdaları tüketirken porsiyon kontrolü de oldukça önemlidir.

Gün içinde egzersiz yapın

Gün içinde yürüyüş, koşu, yüzme ve bisiklete binme gibi çok yorucu olmayan egzersizler yapmanız sizi kilo verme hedefinize hızlı bir şekilde yakınlaştırabilir. Egzersiz yapmak, vücudunuza çeşitli şekillerde yardımcı olabilir. Egzersiz sırasında kalori yakarsınız ve inşa ettiğiniz kaslar dinlenirken bile kalori yakar.

Bir vücut geliştirmeci gibi görünmekten endişeleniyorsanız endişelenmenize gerek yok. Bu çok zaman ve çaba gerektirir. Kilo verme ve egzersiz hedeflerinize büyük kaslar olmadan da ulaşabilirsiniz. Başlamak için harika bir zaman arıyorsanız, akşam yemeği olan günün en büyük yemeğinden hemen sonra yürüyüş yapmayı deneyin.

Karbonhidratları azaltın

Yediğiniz karbonhidratlar bir tür kan şekerine dönüştürülür. Tabii ki karbonhidratlara ihtiyacımız var ancak sadece sağlıklı olanlarına. Kepekli tahıllar, sebzeler ve meyvelerden elde edilen karbonhidratlar faydalıdır. Ancak işlenmiş gıdalardaki karbonhidratlardan kaçınmalısınız.

Yeterli su için

Yeterince su içmek metabolizmanızı yaklaşık yüzde 30 oranında hızlandırabilir. Gün içinde suyun yerine herhangi bir içeceği koymayın ve içeceklerinizdeki kalorileri takip edin.

Cesaretiniz kırılmasın

Kilonuzun günlerce, hatta bir veya iki hafta boyunca aynı seviyede kalması normaldir. Hatta yükselebilir de. Bu tarz durumlarda kilo vermiyormuş gibi hissedip, cesaretinizi kırmayın. Egzersize kilo verme çabanızla aynı anda başlarsanız, egzersiz ile geliştirdiğiniz kaslar kilo kaybınızı telafi edebilir. Hedefinze ulaşmak için devam edin. Kilo yönetimi çabalarınız karşılığını verecektir.

İyi ve dengeli beslenmeye odaklanın

"Rejim" kısa vadeli bir şeydir. Uzun vadeli kilo yönetimi hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olmaz. Uzun vadeli kilo yönetimi hedefleri, yaşam tarzı değişiklikleri ile birlikte sağlıklı bir diyetle gerçekleşebilir. Kilonuzu kontrol etmek ve genel sağlığınızı iyileştirmek için bu adımları normal yaşam tarzınız haline getirin.