Kilo vermek isteyen çoğu insan, ne pahasına olursa olsun un ve ekmekten kaçınması gerektiğini düşünür. Peki, un için sağlıklı seçenekler yok mu? İşte kilo vermek için en iyi 6 un seçeneği.

Birçok sağlıklı un seçeneği vardır. Bunun nedeni, birçok tahılın, kuru yemişin ve hatta kuru meyvenin öğütülerek un haline getirilebilmesidir. Ve tahmin edebileceğiniz gibi, çoğu beyaz una göre daha sağlıklı bir alternatiftir.

Bazıları pişirme zorlukları oluştururken, bazıları ise beyaz unun pişirme özelliklerini çok iyi taklit eder. Hangi unun kilo vermek için en iyi olduğuna karar vermenize yardımcı olacak 6 seçeneğin kısa bir karşılaştırmasını listeledik.

TAM BUĞDAY UNU

'Kepekli buğday' dendiğinde herkes özellikle tadına biraz önyargıyla yaklaşabiliyor. Ancak tam buğday daha sağlıklı olmakla kalmaz, aynı zamanda doğru kullanıldığında lezzetli de olabilir. Ayrıca, daha karmaşık tatlar geliştirdikçe, çok daha fazla değer verilecek bir şey haline gelir.

Beyaz un yapılırken, besin açısından kepek ve ruşeymi çıkarılır ancak tam buğday unu, tüm buğday tanesinin öğütülerek toz haline getirilmesi ile yapılır. Tam buğday unu, lifi, proteini ve zengin dokusunu korur.

Özellikle ekmek için yüzde 100 tam buğday tarifleri hem kilo vermek hem de genel sağlık için oldukça önemlidir. Tam buğday ununun pişirme sürecine sağladığı hem tada hem de benzersiz değişikliklere alışkın değilseniz, beyaz ekmeğe olan yakın tadıyla, kısa zamanda alışabilirsiniz. Daha yoğundur ve bu nedenle daha az yersiniz.

100 gram tam buğday unu besin değerleri:

Kalori: 340 kcal

Karbonhidrat: 71.97 gr

Protein: 13.21 gr

Yağ: 2.5 gr

Lif: 10.7 gr





BADEM UNU

Lezzetli tadıyla öne çıkan badem unu, geleneksel beyaz unun iki katı protein ve üç katı lif içerir. Sağlıklı yağlar ile dolu olan badem, temel E vitamini, lif ve kalsiyum, fosfor ve magnezyum gibi mineraller açısından zengindir. Beyaz undan çok daha az karbonhidrat içerdiğinden, glütenden kaçınanların yanı sıra uygun herkese hitap edebilir. Ve aynı zamanda çok lezzetlidir.

Lezzetli olan badem unu, hamur işlerine ve keklere nem ve derinlik katabilir. Ancak, badem unu diğer bileşenlere bağlanmadığı için geleneksel unla 1'e 1 ile değiştirilemez.

100 gram badem unu besin değerleri:

Kalori: 600 kcal

Karbonhidrat: 16.7 gr

Protein: 23.3 gr

Yağ: 50 gr

Lif: 10 gr

AMARANTH UNU

Pratik olarak yabancı bir kelime olan amaranth aslında insanlık tarihi boyunca eski bir tahıl ve diyet temelidir. Buğday ve arpa gibi kuzenlerine oranla daha daha besleyicidir. Buğday ve arpanın aksine, amaranth glütensizdir ve bol miktarda protein, lif, antioksidan ve mikro besin içerir.

"Sonsuz" anlamına gelen amaranth, beyaz unun proteininin iki katından fazlasına sahiptir ve hayati bir amino asit olan lizin içerir. İltihabı azaltma, kolesterolü düşürme ve kilo vermeye yardımcı olma potansiyeline sahiptir.

Çok fazla su içeriğini emdiğinden, unlu mamulleri çok yoğun hale getirir ve unlu mamullerin tek başına amaranth ile pişirilmesi önerilmez. Bu nedenle, glütensiz veya geleneksel diğer unlarla bir pişirme karışımının parçası olarak birleştirildiğinde en iyisidir.

100 gram amaranth unu besin değerleri:

Kalori: 365 kcal

Karbonhidrat: 59 gr

Protein: 16.1 gr

Yağ: 5.5 gr

Lif: 8 gr

NOHUT UNU

Nohut unun en iyi özelliklerinden biri, bazı yapıları gerektiren tariflerde iyi tutunması ve bağlama yeteneğidir. Lezzet profili, tatlı ikramlara uymasa da waffle'larda veya kızartma hamurlarında harikadır. Geleneksel unun iki katından fazla protein ve beş kat fazla lif içerir.

100 gram nohut unu besin değerleri:

Kalori: 389 kcal

Karbonhidrat: 63 gr

Protein: 23 gr

Yağ: 5 gr

Lif: 6 gr

YULAF UNU

Yulaf unu, harika dokusu ve farklı tadı ile güvenilir bir mutfak ürünüdür. Yulaf uzun zamandır popüler ancak yulaf unlu hamur işleri bulmak hâlâ pek kolay değil. Bu pek de anlamlı değil çünkü bu listedeki diğer unlardan farklı olarak, yulaf unu fırında beyaz un gibi davranır ve çoğu zaman tamamen ikame edilebilir.

Yulaf unu lif, protein ve mineraller bakımından zengindir ve içerdiği sağlıklı yağlarla kolesterolü düşürmeye yardımcı olabilir. Yulaf unu, yavaş sindirilen karbonhidratlarıyla bilinir. Beyaz undan daha düşük glisemik indeksi ile vücudunuzun enerji için yulafı sindirmesi daha uzun sürer.

100 gram yulaf unu besin değerleri:

Kalori: 353 kcal

Karbonhidrat: 54.19 gr

Protein: 9.62 gr

Yağ: 7.76 gr

Lif: 13.84 gr

HİNDİSTAN CEVİZİ UNU

Daha az bilinen bir başka un, ince öğütülmüş kurutulmuş Hindistan cevizinden elde edilen undur. Zengin lif içeriğine sahip olan Hindistan cevizi unu, listedeki diğer unlardan daha az kullanılmaktadır. Bunun nedeni şaşılacak derecede 'susamış' olması ve suyu çekmesidir. Geleneksel un veya glütensiz bir karışımla 1'e 4 oranında kullanılabilir.

100 gram Hindistan cevizi unu besin değerleri:

Kalori: 429 kcal

Karbonhidrat: 60 gr

Protein: 17.14 gr

Yağ: 14.29 gr

Lif: 37.1 gr

KİLO VERMEK İÇİN EN İYİ UN HANGİSİ?

Söylemesi zor. Kalori sayanlar için badem ve amaranth unu bu listede en düşük değere sahip. Ancak bildiğiniz gibi, glisemik indeks, karbonhidratlar, protein ve besinler gibi dikkate alınması gereken başka birçok faktör vardır.

Buradaki tüm seçimlerimizin genel olarak beyaz una kıyasla daha yüksek besin değerine sahip olduğundan emin olabilirsiniz. Hepsinin daha mutlu bir bağırsak için gerekli olan daha fazla lif ve daha yavaş bir enerji yakımı için daha düşük bir glisemik indeksi vardır. Geleneksel beyaz undan daha sağlıklı yağlara ve çok daha fazla proteine ​​sahiptirler.