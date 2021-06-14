Kilo vermek için en popüler 5 diyet

Kilo vermek istiyor ancak sizin için en iyi seçeneğin hangisi olduğuna karar veremiyor musunuz? İşte kilo vermek için en popüler 5 sağlıklı diyet hakkında bilmeniz gereken her şey.

Doğru şekilde kilo verebilmek... Hepimizin istediği bu değil mi? Yeterli ve dengeli bir diyet, kilo vermenin evrensel çözümüdür. Sağlıklı bir diyet, bize sadece uymamız gereken sağlıklı beslenme ve tüketebileceğimiz yiyecekler hakkında ayrıntılı bir plan sağlamakla kalmaz, aynı zamanda değerli beslenme kurallarını da sağlar.

Sorun şu ki çoğu diyet, tipik olarak az kalori içerdiğinden ve belirli yiyecek gruplarını yasakladığından, genellikle yalnızca sınırlı bir süre için takip edilir. Diyeti bırakan insanların büyük çoğunluğu eski yaşam tarzlarına döner ve her zaman yaptıkları gibi beslenmeye devam eder. Bu nedenle, çoğu diyet girişimi hayal kırıklığıyla son bulur. Kaybedilen kilo, yıldırım hızında geri alınır ve hatta fazladan birkaç kilo daha ile geri gelir.

KİLO VERMEK İÇİN EN İYİ DİYET NEDİR?

Bu, tüm diyetlerin başarısızlığa mahkum olduğu anlamına mı geliyor? Pek değil. İşin sırrı, diyetiniz sırasında orta düzeyde (300 ile 500 kcal arasında) bir kalori açığına sahip olmaktır. Daha yüksek bir kalori açığıyla, bazal metabolizma (vücudun yalnızca yaşamsal fonksiyonları için yaktığı kalori) hızınızın düşme riski çok yüksektir, bu da kalori alımının daha düşük olmasına rağmen kilo verememenize neden olur.

Verdiğiniz kiloları geri almamak için, kalori ihtiyacınızı sağlıklı besinlerle almalısınız. Zayıflama diyetinizin başarılı olması, büyük oranda buna bağlıdır. Seçtiğiniz diyet türü en önemli şey değildir. Diyet planınızın en önemli parçasının, protein açısından zengin ve birçok meyve ve sebzeyi içeren dengeli bir diyet yapmak olduğunu unutmayın.

KİLO VERMEK İÇİN EN POPÜLER 5 DİYET

Durumunuza en uygun olanı seçebilmeniz için en popüler 5 farklı diyeti sizin için listeledik:

Düşük Karbonhidrat Diyeti

Adından da anlaşılacağı gibi, bu diyet düşük karbonhidrat alımından oluşur. Peki, bu tam olarak ne anlama geliyor? Bu diyet ekmek, makarna, patates ve türevleri gibi yiyecekleri kısıtlıyor. Diyetimizden karbonhidratları çıkararak vücudumuzun insülin salınımı düşürüyor ve kan şekerini sabit kalmaya zorluyoruz. Bu sayede yağ yakımı uyarılır ve bu da kilo vermemizi sağlar.

Sorun şu ki, birçok insan karbonhidratları bir kenara koymayı çok zor buluyor. Eğer siz de onlardan biriyseniz, iyi bir haberimiz var: Vücudumuzun enerji için, özellikle beynimiz için karbonhidratlara ihtiyacı vardır, bu nedenle karbonhidratları tüketmeye devam ederek maksimum 500 kcal/gün kalori açığı ile kilo vermek tamamen mümkündür.

Uzmanlara göre, karbonhidratlar günde tükettiğimiz toplam kalorinin yüzde 50 ila 55'ini oluşturmalıdır. Bu nedenle, bu diyeti uygulamak istiyorsanız karbonhidrat alımınızı azaltmanız, ancak tükettiğiniz tam tahıllı ürünlerin miktarını artırmanız önerilir.

Ketojenik Diyet

Bu beslenme tarzı bir adım daha ileri gider: Ketojenik diyetin uygulanması, tüm karbonhidratların ortadan kaldırılması ve bunların yerine yağ ve protein açısından zengin besinlerin alınması anlamına gelir. Bu sayede karbonhidratların yokluğunda vücut ihtiyaç duyduğu enerjiyi glikojenden alır ve böylece yağ rezervlerini yakar. Ayrıca sebze ve meyvelerin karbonhidrat içerdiği için ketojenik diyette yeri yoktur.

Bu diyetin büyük dezavantajı, besin eksikliklerinin yaşanabilmesidir. Ayrıca, aşırı ve yerinde olmayan yağ yakımı, çeşitli toksik metabolik artıkların vücutta birikmesine yol açabilir.

Her zaman olduğu gibi, dengeli bir diyet izlemek en ideailidr. Yeterli ve dengeli bir diyet, fiziksel performansınız ve sağlığınız için gerekli olan vücudunuzun ihtiyaç duyduğu günlük vitaminleri almanıza yardımcı olur.

Anabolik Diyet

Anabolik diyet, ketojenik diyete çok benzer. Karbonhidrat tüketiminin yerini protein ve yağdan zengin besinler (kırmızı et, balık, yumurta, peynir, yağ vb.) alarak kas geliştirme amaçlı tüketilir. Ketojenik diyette olduğu gibi, amaç ketozise ulaşmak, yani vücudu karbonhidratlardan mahrum bırakarak yağ yakmaya başlamaktır.

Bununla birlikte, bu iki diyet arasında oldukça büyük bir fark vardır: Ketojenik diyet her zaman aynıyken, anabolik diyetin iki döngüsü vardır. İlk döngü, yüksek yağ ve düşük karbonhidrat alımından oluşur; ikincisi ise tam tersidir, karbonhidrat tüketimi yüksek, yağ tüketimi ise düşüktür. Tipik olarak, ilk döngü genellikle 5 gün, ikincisi ise genellikle 2 gün sürer. Elde edilen şey, glikojen depolarının, kas kütlesinin kazanılmasına yardımcı olan karbonhidratların yeniden alınmasıyla geri kazanılmasıdır.

Anabolik diyetle ilgili sorun, az karbonhidrat yiyerek dengesiz ve sağlıksız bir beslenme planı haline gelebilmesidir. Bu nedenle bol meyve ve sebze yemeyi ihmal etmemek en iyisidir.

Paleo Diyeti

Paleo diyeti sebze, meyve, et, balık, kuru yemiş, yağlı tohum ve yumurta yemeye dayanır. Ancak tahıllar, süt ürünleri, baklagiller, şeker, yüksek oranda işlenmiş bitkisel yağlar ve yapay katkı maddelerinden ne pahasına olursa olsun kaçınılmalıdır. Bu tür bir diyetin anahtarı, işlenmiş gıdaları yememektir, çünkü temeli, yalnızca Paleolitik Çağ'da yaşayan insanların yediklerini yemeye genetik olarak adapte olduğumuz inancıdır. Bu nedenle 'Taş Devri Diyeti' olarak da bilinir.

Burada sorun, süt ürünleri, B vitaminlerinden zengin tahıllar ve bol protein içeren baklagillerden mahrum kalmaktır. Her zamanki gibi, dengeli bir diyet yine en iyi seçenek olacaktır.

Protein Diyeti

Et, balık ve süt ürünleri gibi protein bakımından zengin besinler bu diyetin temelini oluşturur. Düşük karbonhidrat alımı nedeniyle vücut enerjisini glikojen ve yağ depolarından alarak bir süre sonra kilo vermeyi kolaylaştırır. Her durumda ve daha önce birkaç kez söylediğimiz gibi, diyetinize meyve ve sebzeleri dahil etmeyi unutmamanız önemlidir. Sağlığınızın en önemli şey olduğunu unutmayın.

ZAYIFLAMAK İÇİN EN İYİ DİYET HANGİSİ?

Her insan farklıdır ve herkesin farklı beslenme ihtiyaçları olacaktır. Bu yüzden, kişiselleştirilmiş bir diyet her zaman en sağlıklısıdır. Yeterli ve dengeli beslenmenin yanında hareketli bir yaşam tarzı da çok önemlidir. Sağlıklı bir yaşam için beslenme ve egzersiz, iki vazgeçilmez unsurdur. Düzenli egzersiz, bazal metabolizma hızınızı artırmanıza yardımcı olur. Kas kütlesi metabolik olarak aktif bir dokudur, bu nedenle egzersiz yaparken sadece diyetinizi değiştirseniz bile, yakmayacağınız ek kalorileri yakarsınız.

Doğru uygulanan ve vücudunuzun ihtiyaç duyduğu makro ve mikro besinlere özellikle dikkat eden bir diyet kilo vermenize yardımcı olabilir. Bununla birlikte, diyetin ardından kilo almaktan kaçınmak için, sebze ve meyvelerin yanı sıra bol miktarda protein içeren yiyeceklerden zengin dengeli bir diyet izlenmesi önerilir. Ancak bu şekilde diyetinizin sonucunun kalıcı olmasını sağlayabilirsiniz.

Doğru kalori dengesi olmadan diyetin hiçbir etkisi olmayacaktır. Bu nedenle, bir diyete başlamadan önce vücudunuzun çalışması ve enerji elde etmesi için ihtiyaç duyduğu kaloriler hakkında kendinizi bilgilendirmeniz çok önemlidir.

Egzersiz, hedefinize ulaşmanıza yardımcı olur, çünkü egzersiz yaparak kalori yakmış olursunuz.

Son bir ipucu: Kilo vermek için çok yüksek hırslarınız olsa bile kendinizi aşırı kısıtlamayın. Hiçbir şey bir anda olmaz. Bir gün kendinizi şımartabilir ve diyetinizin bir parçası olmayan bir şey yiyebilirsiniz. Bu, dünyanın sonu değildir. Yediğiniz yiyecekleri değiştirmek ve sağlıklı uzun vadeli bir plan oluşturmak hedefinize giden yolu açacaktır.