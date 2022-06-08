Kilo vermek için ev yapımı 6 doğal iştah kesici

Yeni bir diyete geçildiğinde büyük bir iradeye rağmen yeme isteklerini ve tatlı krizlerini bastırabilmek oldukça zor olabiliyor. Ancak doğal iştah kesicilerle bu durumu tersine çevirebilirsiniz.

Etkili bir şekilde kilo vermek için yeterli ve dengeli beslenmek şarttır. Sağlıklı bir beslenme programına aniden geçildiğinde genellikle yemek yeme isteği artar. Bu isteklere direnmek genellikle zordur. Kilo verme hedeflerine ulaşılmasını engelleyen bu yeme isteklerine karşı doğal iştah kesici gıdaları kullanabilmek mümkün. İştah kesici gıdalar, istekleri sınırlamayı ve açlık duygularını bastırmayı amaçlar.

Kilo verme hedeflerine ulaşmak için diyette yapılan değişikliklere genellikle hızlı bir şekilde uyum sağlamak zordur. Bu nedenle diyet uygulayan kişi yeni beslenme alışkanlıklarına uyum sağlamakta zorlanır. Bu uyum sürecine günün farklı saatlerinde hissedilen istek ve açlık duyguları eşlik edebilir. İştah kesici gıdalar, bu duyguları düzenlemek içindir. Diyetten sapmaların ana kaynağı olan bu istekleri bastırmak için mideye etki ederler. Yemek sırasında iştah kesici gıdaların tüketilmesi tokluk hissi verir ve besin eksikliği hissine karşı savaşır.

Açlığa karşı etkili ve güçlü iştah kesiciler

İştah kesici gıdaları doğal hallerinde tüketerek açlığı kontrol etmek mümkündür. Mükemmel iştah kesici özelliklere sahip birçok meyve, sebze ve kuruyemiş diyetin temelini oluşturmalıdır.

Elma, muz, kavun, kuru kayısı, ananas ve kaju gibi çok çeşitli doğal iştah kesiciler vardır. Bağımlılık yapmayan doğal ürünleri tercih etmek, sağlık açısından daha az risk içeren ve daha sağlıklı bir şekilde kilo vermenizi sağlayan harika bir seçenektir.

Diyetin bir parçası olarak, genellikle kendi yemeklerinizi pişirmeniz önerilir. Bu uygulama, yemek pişirme ve yeme zevkini geri kazandırarak yemekle iyi bir ilişki kurulmasına yardımcı olur. İştah kesicileri doğal hallerinde tüketmenin yanı sıra, atıştırmalık olarak ev yapımı iştah kesici tarifler, hatta doğal iştah kesici yiyecekler içeren zayıflama öğünleri de hazırlayabilirsiniz.

Ev yapımı 6 doğal iştah kesici

Ev yapımı iştah kesicileri hazırlamanız ve tüketmeniz yiyeceklerle yeniden bağlantı kurmanıza ve aynı zamanda sürekli atıştırma isteğinin ana kaynaklarından biri olan can sıkıntısını ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

Dakikalar içinde ve çok kolay bir şekilde hazırlanabilen çok sayıda ev yapımı iştah kesici tarif vardır.

Chia pudingi

Chia tohumları iştah kesici özellikleri ile bilinir. Chia tohumlarının iştah bastırıcı özellikleri, sıvı ile temas ettiklerinde kolayca şişip mideyi doldurmasından kaynaklanmaktadır. Chia tohumları lif açısından da zengindir ve sindirim üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Gerçek bir zayıflama yardımcıları olan bu tohumlar, hızlı bir tokluk etkisi sağlar ve bağırsak geçişini kolaylaştırır.

Chia tohumlu puding yapmak için sadece iki malzemeye ihtiyacınız var: 2 yemek kaşığı chia için 200 ml süt. Normal sütün dışında Hindistan cevizi sütü, yulaf sütü ve soya sütü gibi bitkisel süt de kullanabilirsiniz. Oranlar istenilen puding miktarına göre uyarlanmalıdır. Hazırlanışı çok basittir. Sadece bir kapta tohumların üzerine sütü dökün ve tüketmeden önce buzdolabında birkaç saat veya bir gece bekletin. Bu tarif, kişisel zevklere göre bal, meyve ve baharat gibi başka malzemeler eklenerek yeniden ayarlanabilir.

Muz ve kakao

Muzun güçlü bir iştah kesici olduğu bilinmektedir. Kalorili bir meyve olarak kabul edilse de muz, vücuda açlık hissini bastırmak için yeterli enerjiyi sağlayarak açlığın düzenlenmesine katkıda bulunur. Kakao ise zayıflatıcı bir gıda ve güçlü bir iştah kesicidir. Diyet yaparken kakao tüketmek, yağ ve şeker isteğini frenler ve daha uzun süre tok hissetmenize yardımcı olur.

Bir tatlı veya atıştırmalık olarak yemek için bir muz ve kakaolu krema yapmak için 4 muza 4 yemek kaşığı kakao tozu ekleyin ve karıştırın.

Yulaf kepeği smoothie

Çözünür lif açısından zengin olan yulaf, etkili bir iştah kesicidir. İçerdiği lifler midede şişer ve hızlı ve uzun süreli tokluk hissi sağlar. Yulaf kepeği, genellikle diyet sırasında atıştırmalık olarak yenilebildiği gibi meyveli smoothieler yapmak için de kullanılabilir.

400 gram ahududu, çilek, böğürtlen veya yaban mersinini 900 ml süt ile karıştırın ve 3 yemek kaşığı yulaf kepeği ekleyin. Karışımı tatlandırmak için bal kullanabilirsiniz.

Muzlu yulaflı smoothie için 4 muz, 900 ml süt, 4 yemek kaşığı yoğurt ve 3 yemek kaşığı yulafı karıştırın. İçeceği tatlandırmak için bal veya agave şurubu kullanabilirsiniz.

Elmalı ve limonlu smoothie

Elma, iştah kesici özellikleri en çok bilinen meyvelerden biridir. Gerçek bir zayıflama yardımcısıdır, içerdiği pektin sayesinde oldukça doyurucudur. Elma, açlığı düzenlemesinin yanı sıra bağırsak geçişini kolaylaştırır ve kalorisi oldukça düşük bir meyvedir.

Limon da yağ yakıcı, enerji verici ve iştah kesici özelliklerinden dolayı kilo vermek için önerilir. Elmalı ve limonlu smoothie hazırlamak için bir elmayı bir demet maydanoz ve 300 ml su ile karıştırın, ardından limon suyunu ekleyin.

Beyaz omlet

Beyaz omlet, yumurta akı ile hazırlanan bir omlettir. Yumurtadaki kalorilerin çoğu sarısında depolanır. Bu nedenle yumurta akı düşük kalorilidir. Yumurta akı doyurucu özelliklere sahiptir ve etkili bir iştah kesicidir. Protein ve amino asitler açısından zengindir.

Kahvaltıda yiyeceğiniz beyaz omlet, öğünler arasında atıştırmaktan kaçınmak için yeterli enerji sağlar. Beyaz omlet hazırlamak için 2 yumurta akı, 50 gr mantar, aromatik otlar, tuz ve karabiber gerekir.

İştah kesici bitki çayları

Bir diyete eşlik edecek, doyurucu bir etki sağlayan birçok iştah kesici bitki çayı vardır.

Limonlu bitki çayı: Parçalara ayrılmış 3 limonu yeşil çay veya siyah çayla karıştırın.

Tarçınlı bitki çayı: 400 ml suda bir yemek kaşığı tarçın tozu demleyin.

Zencefil çayı: Bir yemek kaşığı rendelenmiş veya toz zencefili demleyin ve ardından limon ekleyin.

Nane ve guarana bitki çayı: Bir tatlı kaşığı taze nane ve 2 tatlı kaşığı guaranayı 400 ml suda kaynatın.