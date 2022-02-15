Kilo vermek istiyorsanız kaçınmanız gereken 5 meyve türü

Meyveler sağlıklı besinler kategorisinde yer alsalar da kilo verme sürecinde bazı meyve türlerinden kaçınmak veya sadece küçük miktarlarda yemek gerekiyor.

Kilo vermek sabır ve emek ister. Fiziksel olarak aktif olmak ve sağlıklı bir diyet uygulamak son derecede önemlidir. Süreklilik gereklidir, bir gün sağlıklı beslenip ertesi gün cips veya çikolatalı pasta gibi diyeti bozan şeyler yerseniz, tartıda istediğiniz sayıya ulaşmanız pek mümkün olmaz.

Çoğu uzman, diyetteki en önemli şeyin daha uzun süre tok hissedilmesini sağlamak için lif ve protein açısından zengin besinler tüketmek olduğunu, bunun da aşırı yemeyi önleyeceğini söylüyor.

Sağlıklı bir şekilde kilo verebilmek için diyetin tam tahıllar, yağsız et, kabuklu yemişler ve yağlı tohumlar, süt ürünleri ve taze meyve ve sebzeler açısından zengin olması gerekir.

Ayrıca, kilo vermeye çalışırken belirli meyve türlerinden kaçınmanın iyi olduğunu biliyor muydunuz? Aşırı tatlı veya kalorisi çok yüksek olduğundan bazı meyvlere karşı dikkatli olunmalıdır. Bu nedenle, kilo vermeye çalışıyorsanız, porsiyon boyutlarınıza dikkat edin veya bu meyveleri ara sıra yiyin.

KURU MEYVELER

Erik, kuru üzüm, kayısı gibi kuru meyveler su içermediği için daha fazla kaloriye sahiptir. Bir gram kuru üzüm, aynı miktarda üzümden daha fazla kalori içerebilir. Kabaca bir prosiyon kuru üzüm 500 ve bir porsiyon kuru erik 450'den fazla kalori içerir, ki bu miktar kilo vermek istiyorsanız çok fazladır.

Kuru meyveleri sınırlı miktarlarda yemek en iyisidir.

MANGO

Kilo verme sürecinde ananas ve mango gibi tropik meyvelerden kaçınılmalıdır çünkü çok tatlıdırlar. Bu tür meyveler sağlıklıdır ve sağlığınıza hiçbir şekilde zarar vermez ancak kilo vermeyi yavaşlatacağı için çok miktarda tüketilmemelidir.

Bu nedenle porsiyon boyutunu kontrol etmek önemlidir.

ÜZÜM

Genel sağlık için harika olsalar da üzümler şeker ve yağ bakımından zengindir. Bu da kilo vermek istiyorsanız onu yanlış bir seçim haline getirir.

100 gram üzüm 67 kalori ve 16 gram şeker içerebilir ve bu rakamlar düzenli tüketimin kilo alımına neden olabileceği anlamına gelir.

MUZ

Muz süper sağlıklı bir meyvedir ancak kilo verme sürecinde çok fazla tüketilmesi tavsiye edilmez. Muz kalori doludur ve çok fazla doğal şeker içerir. Bir muz, yaklaşık 37.5 gram karbonhidrat içerir ve 150 kaloriye sahiptir.

Bu nedenle günde birkaç muz yerseniz, kilo alma şansınız yüksektir. Günde sadece bir muz yemek en iyisidir. Muz düşük glisemik indekse sahip olduğundan, ölçülü tüketildiğinde sağlıklı bir atıştırmalık olabilir.

AVOKADO

Yüksek kalorili yiyecekleri küçük miktarlarda tüketmek önemlidir. Avokado, 100 gramı yaklaşık 160 kalori içerdiğinden dikkatli olunması gereken bir meyvedir.

Avokado, sağlıklı yağlar için iyi bir kaynak olmasına rağmen büyük miktarlarda tüketilirse kilo alımına kolayca yol açabilirler. Bu, diyetten tamamen çıkarılması gerektiği anlamına gelmez, sadece ölçülü olarak yenilmelidir.