Kilo vermek ve bağışıklığınızı güçlendirmek için zencefil çayı için

Kilo vermek ve bağışıklığınızı güçlendirmek için zencefil çayı için

Mide rahatsızlığını yatıştırmaktan enfeksiyonlarla ve hatta kronik hastalıklarla mücadeleye yardımcı olan zencefilin faydalarını ve zencefille yapılabilecek tarifleri Dyt. Serkan Sıtkı Şahin paylaştı.

Muhtemelen buzdolabınızdaki bir çekmecenin dibinde, hazır bir parça zencefil kökü vardır. Doğal bir iksir olarak içmek için sıcak suya ekleyebilir veya kızartmalara ve smoothie'lere biraz lezzetli tat katmak için kullanabilirsiniz. Ancak zencefili günlük diyetinize dahil etmeniz için çok daha fazla neden var ve bunlar mide rahatsızlığını yatıştırmaktan enfeksiyonlarla, kronik hastalıklarla ve hatta vücudunuzun herhangi bir yerinde büyüyen sinsi tümör hücrelerinin üstesinden gelmeye kadar uzanıyor.

Güçlü, acı tadı ve tuhaf kök görünüşüyle zencefil, satın alması kolay, ucuz ve araştırmalara göre her tür enfeksiyona karşı süper güçlere sahip, nadir bulunan hepsi bir arada doğal bir ürün.

Zencefildeki aktif bileşen olan gingerol, anti-inflamatuar özelliklere ve anti-kanser özelliklerine sahip güçlü bir antioksidandır ve vücudunuzu enfeksiyonlardan korumaya ve osteoartrit gibi kronik hastalıkların belirteci olan inflamasyonu azaltmaya yardımcı olur. Ek olarak, gingerol yaşlanmaya neden olan hücresel stresle savaşır.

Sizi bilimsel terimlerle boğmadan, zencefilin bilimsel olarak kanıtlanmış yedi sağlık yararını ve sahip olduğu güçlü özellikleri yazmaya çalıştım. Ek olarak, aşağıya zencefil ile yapılabilecek en sevdiğim bitki bazlı tariflerimden bazılarını ekledim. Böylece her lokmada inanılmaz sağlık yararlarından faydalanabilirsiniz. Tariflerle uğraşacak vaktim yok diyorsanız en basitinden, 4 bardak suyu kaynatın ve yarım yemek kaşığı kadar zencefili rendeleyin, 10 dakika demlendirin ve gün boyunca zencefil çayınızı yudumlayın.

ZENCEFİLİN 7 FAYDASI

1. Bağışıklığı artırmaya yardımcı olur

Zencefil, ağrıyı hafifletmeye ve enfeksiyonlardan sindirim bozukluklarına kadar çeşitli hastalıklarla savaşmaya ve bağışıklık sistemigni güçlendirmeye yardımcı olmak için doğal bir ürün olarak kullanılabilir. Sindirim bozuklukları, şişkinlik veya vücudun herhangi bir yerinde ağrı ve sızı olarak görülebilen iltihaplanma yaşıyorsanız, günlük olarak sabahları içeceğinize zencefil eklemeyi deneyin.

Zencefilin aktif bileşeni olan gingerol, büyük bir çalışmaya göre vücuttaki iltihabı azaltma yeteneğine sahiptir. Gingerol ayrıca mide bulantısı, artrit ve ağrı semptomlarına karşı tıbbi amaçlar için kullanılır.

Vücuttaki iltihaplanma genellikle bir enfeksiyon tarafından tetiklenir, ancak kronik iltihaplanma başladığında bu, yaşlanma sürecini hızlandırabilir ve kilo alımı, yüksek tansiyon ve daha fazlası dahil olmak üzere vücutta bir dizi sağlıksız olaylara yol açabilir. Bu nedenle iltihaplanmayı engellediği için zencefil tüketmek hücrelerinizin daha sağlıklı olmasını sağlar.

2. Taze zencefil, solunum yolu enfeksiyonlarıyla savaşmaya yardımcı olabilir

Zencefil, özellikle diş eti hastalığı gibi ağız ve solunum yolu enfeksiyonları ve soğuk algınlığı ve grip gibi viral enfeksiyonlarla savaşmak için on yıllardır bitkisel bir ilaç olarak kullanılmaktadır.

Zencefilde bulunan gingerol bileşikleri antimikrobiyal ve mantar önleyici özellikler ve ayrıca çeşitli farmasötik özellikler içerir. Yapılan çalışmalara göre, taze zencefil çayı içmek, diş eti iltihabı ve diş eti bakterilerine karşı korunmada etkilidir.

Taze zencefil ayrıca yaşlı insanlar ve bebekler arasında ciddi olabilen yaygın bir solunum yolu enfeksiyonu olan solunum sinsitiyal virüsüne (RSV) karşı anti-viral aktiviteye sahiptir. COVID-19 zamanında, solunum sağlığı özellikle önemlidir ve akciğer fonksiyonunu engelleyebilen virüs türüne karşı taze, ancak kurutulmamış zencefil etkili olabilir.

3. Zencefil, doğal kilo vermeye yardımcı olur ve vücut yağını düşürür

Zencefilin doğal bir kilo kaybı takviyesi olabileceğini gösteren araştırmalara göre, zencefil iltihabı azaltarak ve vücuttaki lipid birikimini azaltarak kilo kaybını destekleyebilir.

Araştırmalar, zencefilin vücuttaki yağ depolamasını düzenlemeye yardımcı olan iki hormon olan, leptin ve insülinin yanı sıra glikoz seviyelerini önemli ölçüde düşürdüğünü gösteriyor. Zencefil düzenli tüketildiğinde ayrıca, açlık glikozunu ve insülin direncini düşürürken, HDL “iyi kolesterol”ü artırmaya yardımcı olur.

4. Zencefil hücresel düzeyde yaşlanmaya karşı savaşmaya yardımcı olur

Gingerolün hücresel düzeyde yaşlanmaya neden olan oksidatif stresi azaltmaya yardımcı olduğu gösterilmiştir. Bir araştırmaya göre antioksidanlar, vücuttaki serbest radikallerin zararlı sonuçlarına karşı savaşır. Kendinizi bunalmış hissediyorsanız, antioksidanların sisteminize salınmasına yardımcı olmak için limon ve zencefil ile sıcak su içmeyi deneyin ve tüm bu hücresel stresle savaşmaya ve iltihabı azaltmaya başlayın.

Çalışmalar, gingerolün kanser dahil çeşitli hastalıklarla savaşarak yaşlanma sürecini kontrol etmek için anti-inflamatuar ve anti-oksidatif özelliklere sahip olduğunu öne sürüyor. Çalışmalar şunu belirtiyor: "Zencefilin antikanser potansiyeli belgelenmiştir ve zencefilol, shogaol ve paradoller gibi işlevsel bileşenleri çeşitli kanserleri önleyebilecek değerli bileşenlerdir."

5. Zencefil kanseri önleyebilecek bileşikler içerir

Çeşitli araştırmalara göre zencefil "tümörijenik risk faktörlerini" azaltabilir. Buna ek olarak, zencefil takviyeleri, mide bulantısı, kramplar ya da ağrı gibi kemoterapinin yan etkilerinin azaltılmasına yardımcı olabilir.

Tedavi için her zaman doktorunuzun tavsiyelerine uymanız gerekse de, smoothie'nize zencefil eklemek veya bir meyve suyu ile birlikte yudumlamak, iltihabı hafifletmeye yardımcı olabilir ve aldığınız diğer tedavilere doğal güç katabilir.

6. Zencefil osteoartriti tersine çevirmeye ve eklem ağrısını azaltmaya yardımcı olabilir

Zencefil, artrit ile ilgili ağrıyı azaltmaya yardımcı olan bir anti-enflamatuardır. Eklem ağrısı, sırt ağrısı veya osteoartrit yaşıyorsanız, zencefil, sinirlerdeki baskıyı ve ağrınızı azaltacak şişliği azaltmanın doğal bir yolu olabilir.

Osteoartrit tedavisinde oral zencefilin klinik etkinliğini ve güvenliğini değerlendiren bir çalışmada, zencefil tüketen katılımcıların, zencefil takviyesi almayanlara kıyasla anlamlı bir ağrı azalması yaşadığını tespit edildi.

Araştırmalardaki bulgular, zencefilin diz ağrısını önemli ölçüde azalttığını, şişliği ve ağrıyı azaltmada başarılı olduğunu gösteriyor.

7. Zencefilin diyabeti tersine çevirmeye yardımcı olduğu kanıtlanmıştır

Zencefilin, açlık kan şekeri seviyesini düşürdüğü, kilo kaybı ve diyabet veya prediyabet için etkileri olduğu gösterilmiştir. Bir çalışmada, düzenli zencefil tüketiminin, insülinin düzenli kan şekerine yardımcı olmak ve vücudunuzu sağlıklı tutmak için ne kadar iyi çalıştığının önemli bir ölçüsü olan açlık kan şekeri ve A1c seviyelerini önemli ölçüde düşürdüğü gösterilmiştir.

ZENCEFİL İÇEREN FAVORİ TARİFLERİM

Elma ve Zencefilli Baharatlı Yulaf Kasesi

Yulaf lapası, kahvaltı için sağlıklı ve hızlı bir seçenektir. Yulaf besleyicidir ve onu meyve, süt ve baharatlarla karıştırdığınızda bu, protein, mineraller, vitaminler ve enzimler bakımından zengin bir kahvaltı anlamına gelir.

Malzemeler

- Yarım su bardağı kadar yulaf

- Yarım çay kaşığı tarçın, öğütülmüş

- 1 tatlı kaşığı taze rendelenmiş zencefil (ya da isterseniz öğütülmüş de kullanabilirsiniz)

- 1-2 çay kaşığı akçaağaç şurubu

- Yarım su bardağı kadar süt

- Doğranmış yarım elma (veya istediğiniz herhangi bir meyve)

- 2 yemek kaşığı tohum (keten tohumu, ayçiçeği, chia veya hepsini de karıştırabilirsiniz)

Tarif

- Yulafları küçük bir tencereye koyun ve yarım bardak su ile kaplayın, yulaf kremsi hale gelene kadar ara sıra karıştırarak pişirin. Zencefil ve tarçını ekleyin ve birkaç dakika daha pişirin.

- Yulafı bir kaseye koyun ve üzerine meyve, tohum, akçaağaç ve sütü ekleyin.

- Biraz daha tatlı sevenler için üstüne biraz kesilmiş kuru erik ekleyebilirsiniz.

Baharatlı Susamlı Zencefilli Tofu

Baharatlı, susamlı, zencefilli tofu protein açısından zengin, harika bir atıştırmalık alternatifidir. Tofu sevmiyorsanız tempeh veya nohut da kullanabilirsiniz. Bu yemeğin lezzetinin çoğu, her şeyi tek bir kapta birleştirip karıştırmak kadar basit olan Baharatlı Susam Zencefil sosundan gelecektir.

Malzemeler

- 500 gram kadar ekstra sert tofu

- 2-3 diş kıyılmış sarımsak

- 1 çay kaşığı zencefil, rendelenmiş

- 1 kırmızı biber, ince dilimlenmiş (hafif acı olmasını istemiyorsanız bunu kullanmayın)

- Yarım su bardağı soya sosu

- 1 yemek kaşığı susam yağı

- 1 yemek kaşığı sirke

- 2 yemek kaşığı esmer şeker

- 1 yemek kaşığı susam

- 2 çay kaşığı mısır nişastası

- 1 Sap, ince dilimlenmiş yeşil soğan

Tarif

- Tofuyu büyük kareler halinde kesin daha sonra tofu üçgenleri oluşturmak için bu kareleri çapraz olarak kesin. Sonra bu tofu üçgenlerini yanlara doğru ikiye bölün, böylece daha ince dilimler elde edersiniz. Veya istediğiniz gibi kesin! Kenara koyun.

- Sosu yapmak için sarımsak, zencefil, acı biber, susam yağı, sirke, esmer şeker, susam ve mısır nişastasını bir kasede karıştırın. Mısır nişastası ve şeker eriyene kadar çırpın.

- Büyük bir tavada biraz yağı orta ateşte ısıtın. Yağ ısındığında, tofu'nuzu yaklaşık 3-5 dakika veya altın rengi kahverengi olana kadar pişirin. Çevirin ve 3-5 dakika daha pişirin.

- Tofu ile sosunuzu dikkatlice tavaya dökün ve tofuyu kaplamak için 30 saniye karıştırın. Sos hızla koyulaşır, bu nedenle sosunuz istediğiniz kıvama ulaştığınızda tavanızı ocaktan alın. Sosunuzun çok kalın olduğunu fark ederseniz, biraz inceltmek için zaman su ekleyebilirsiniz.

- Yeşil soğanı karıştırın ve yanında pilav ve buharda pişmiş brokoli gibi sebzelerle servis yapın. Fazladan susam, pul biber ve yeşil soğan ile süsleyin.

Dyt. Serkan Sıtkı Şahin