Kilo vermenin vücut üzerindeki 7 olumlu etkisi

Kilo vermenin vücudunuza ne gibi değişiklikler getirebileceğini ve sağlığınız için nasıl harikalar yaratabileceğini öğrenmeye ne dersiniz?

Yeni Yıl yaklaşıyor ve çoğumuz kararlarımızı çoktan planlamış olabiliriz. Diyetler, egzersiz rutinleri ve kilo verme genellikle planların bir parçasıdır. Vücut ağırlığınızın yaklaşık yüzde 10'unu kaybetmek bile sağlığınız üzerinde bol miktarda olumlu etkiye sahiptir. Bu fazladan birkaç kiloyu atmak, fiziksel sağlığınızın ve esenliğinizin birçok yönünü iyileştirir. Kilo kaybı, kişisel yaşamınızda, zihinsel sağlığınızda, duyularınızda ve daha fazlasında değişikliklere yol açabilir.

Egzersizler ve doğru diyetle kilo vermek, iyi ve kötü kolesterol seviyelerinin daha iyi dengelenmesine, hipertansiyonla savaşılmasına, kalp ve akciğer fonksiyonlarının iyileşmesine yol açacaktır. Aslında, vücudun metabolizması düzeldiğinde, hormonal denge geri yüklenir, insülin alımı daha iyi olur ve buna bağlı olarak diyabet riski azalır. İşte, kilo vermenin faydaları;

1. UYKUYU DÜZENİ KAZANDIRIR

Obez olan kişilerin, obez olmayanlara göre uykusuzluk veya uyku sorunu bildirme olasılığı daha yüksektir. Bu nedenle kilo vermek uyku düzeninizi iyileştirmenize yardımcı olacaktır. Kilo verdiğinizde kendinizi daha iyi uyurken, zinde, dinlenmiş ve daha uyanık hissedeceksiniz. Daha iyi uyku, ruh halinizi de iyileştirir.

2. DİYABET RİSKİNİ AZALTIR

Yapılan bazı araştırmalar, durum riski yüksek olan bir kişide diyabet riskini yüzde 58 oranında azaltmak için yüzde 5-7'lik bir kilo kaybının yeterli olduğunu bulmuştur. Diyabetli veya diyabet riski yüksek bir kişi için kilo vermek ve sağlıklı bir kiloyu korumak, insülin direnci, prediyabet, diyabet ve bunun sonucunda ortaya çıkabilecek sağlık komplikasyonları riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

3. BAĞIŞIKLIK GÜÇLENDİRİR

Karın bölgesindeki fazla yağ, vücudun savunma sistemini size karşı çevirerek kalp ve diğer hastalıklara yol açabilir. Ancak kilo vermekten dolayı, daha etkili bir bağışıklık tepkisi ve kilo kaybından elde edilen vücutta daha az iltihaplanma ile daha sağlıklı bir kiloda hastalıkla savaşma şansınız daha yüksek olacaktır.

4. ÖZGÜVENİ ARTIRIR

Kilo verme mücadelesi, genellikle uzun bir süre boyunca, iyimser ve motive olmanızı gerektirir. Kilo vermek aynı zamanda benlik saygınızı ve kendinize olan güveninizi artıracak ve daha iyi bir zindelik duygusuna sahip olacaksınız. Hafızanızın daha iyi olduğunu ve yorgunluğun ve kaygının daha az olduğunu göreceksiniz.

5. TANSİYON SEVİYESİ STABİL HALE GELİR

Kan basıncı vücut ağırlığı ile yükselir, bu nedenle kilo vermek, sayılarınızı iyileştirmenin en iyi yollarından biridir. Kilo veriyorsanız ve düzenli egzersiz yapıyorsanız, yüksek tansiyonunuzu yönetecektir.

6. EKLEMLERİNİZİ RAHATLATIR

Artrit ve kilo sorunlarınız mı var? Ne kadar çok kilo kaybederseniz, dizleriniz o kadar iyi hissedecektir. Eklemleriniz daha az ağırlık taşımaktan daha mutlu olacak ve dolayısıyla daha az aşınma ve yıpranmaya maruz kalacak ve artriti önleyecektir.

7. ENERJİK HİSSETTİRİR

Artık kilo verdiğinize göre, kendinizi daha enerjik, motive ve aktif hissedeceksiniz. Bunun nedeni, fazla kilolu olmak kendinizi tembel ve yorgun hissetmenize neden olur, ancak kilo vermek vücudunuzdaki enerji seviyesini artıracaktır.