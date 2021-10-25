Kilo vermenin yavaşlamasına neden olan 7 hata

Kilo verme yolculuğunda sürecinizin uzamasına neden olabilen en yaygın yapılan hataları öğrenerek daha sağlıklı ve kolay kilo kaybının yollarını keşfetmeye ne dersiniz?

Kilo vermek vücut için oldukça zordur. Motivasyon kıtlığı, yanlış bilgilendirme, gerçekçi olmayan hedefler ve diğer hatalar nedeniyle birçok insanın mücadele ettiği bir süreçtir. Bu hatalara bağlı olarak kilo verme hızında düşüşün yaşanması ise, motivasyonu doğrudan etkiler. Kendinizi belli bir süre sonra olduğunuz yerde debelenirken bulmanız muhtemeldir.

İdeal kilonuza ulaşma yolculuğunda hedeflediğiniz noktaya doğru sürede varmanızı sağlayacak, uzak durulması gereken hataları sizler için hazırladık. İşte, insanların kilolarını azaltmaya çalışırken yaptıkları en yaygın hatalar;

1. PLANLANMAMIŞ YEMEKLER

Yemek planlamadığınızda, restoranlardan gelen yiyecekleri daha sık tüketmeye ve atıştırmalıkları yemeye eğilimlisiniz. Öğünleri planlamak yağlı yiyecekler yemenizi engeller ve zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlar. Porsiyon boyutunu kontrol ettiğiniz ve tükettiğiniz malzemeleri belirlediğiniz için kilo vermeye ve belirli bir kiloyu korumaya yardımcı olur. Yemeklerinizi önceden hazırlamak, diyete dikkat etmenizi sağlar ve ne yiyeceğinizi bildiğiniz için stresi azaltmanıza yardımcı olur.

2. ALDIĞINIZ MİKTARI TAKİP ETMEMEK

Günlük ne kadar yiyecek tükettiğinizi fark edemeyebilirsiniz, bu da önemli ölçüde kilo almanıza neden olabilir. Kahvaltı ve akşam yemeği arasında birkaç atıştırma yapmak, her gün bol miktarda kalori ekleyebilir. Bir yemek günlüğü tutmak, çeşitli şekillerde kilo vermeye yardımcı olabilir. Aldığınız miktarı ölçmek ve bir günlük tutmak, kilo verme yolculuğunuzda size uzun bir yol katedecektir. Ayrıca her gün yeterince su içtiğinizi doğrulamanıza yardımcı olur.

3. PORSİYON MİKTARINI KISITLAMAMAK

Yediğiniz yemeğin porsiyonunu küçültmek, kilo vermeye çalışan insanlar için en önemli stratejilerden biridir ve doğru yapıldığında gerçekten işe yarar. Bu, sürekli aç hissedeceğiniz kadar küçük porsiyonlar yediğiniz anlamına gelmez. İlk olarak, açıkça sağlıksız. Ek olarak, kalori alımınız çok düşük olduğunda, sınırlı enerjiyi korumaya çalışırken metabolizmanız yavaşlar ve bu fazla kiloları vermenizi zorlaştırır.

4. SADECE KARDİYOYA ODAKLANMAK

Antrenmanınızda kuvvet antrenmanını ihmal etme hatası yaparsanız, kas kütlesi kaybetmenize neden olabilir. Kuvvet antrenmanı, kardiyo çabalarınızı artırabilir ve kaldırma performansınızı iyileştirebilir, gücü geliştirebilir ve kas büyümesini artırabilir.

5. YETERİNCE UYUMAMAK

Yoğun bir programa sahip olmak, yeterli miktarda uyku almayı zorlaştırabilir ve bu da metabolizmanızı yavaşlatır. En az 6-8 saat kesintisiz uyku alınması önerilir. Uyuduğunuzda, vücudunuz dinlenir ve günün yorgunluğunu atmanızı sağlar. Yeterince uyumamak sizi fazla kilolu veya obez olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakır çünkü yetersiz uyku iştahınızı artırır.

6. GERÇEKÇİ OLMAYAN BEKLENTİLER

Gerçekçi, uzun vadeli hedefler belirlemek kesinlikle gereklidir. Her şeyi olabildiğince çabuk kaybetmek istemeniz anlaşılabilir, ancak gerçekçi beklentilere sahip olmak gerekiyor. Kilo vermenin yavaş ve kademeli bir süreç olduğunu anlamalıyız. Yolda kalmayı ve cesaretinizi kırmamayı unutmayın.

7. SÖZDE SAĞLIKLI YİYECEKLER TÜKETMEK

Pek çok şirket, aslında düşündüğünüz kadar sağlıklı olmayabilecekken, ürünlerinin sağlıklı olduğunu yanlış bir şekilde tanıtıyor. Genellikle sağlıklı ürünler olarak tanıtılan protein çubukları ve meyve suları gibi ürünler, doymuş yağlar ve ilave şeker gibi sağlıksız içeriklerle doludur ve bu, yağ kaybetme yolculuğunuzu daha da zorlaştırabilir. Paketin arkasındaki içerik listesini ve besin etiketini her zaman kontrol etmeniz önerilir. Porsiyon büyüklüğüne de dikkat etmeyi unutmayın.