Kilo vermenize yardımcı olan lif dolu 5 sebze

Daha uzun süre tok kalmayı sağlayan ve düşük kalorileriyle öne çıkan sebzeler, aynı zamanda birçok besin maddesini vücuda sağlıyor. İşte zayıflama diyetlerinde vazgeçilmez olan 5 sebze.

Kilo verme konusunda sadece tek bir besin grubuna yönelmek yanlıştır, sadece sebze yemek ne gereklidir ne de tavsiye edilir. En önemli şey, yeterli miktarda protein, yeterli miktarda yağ ve karbonhidrat alımı ile birlikte her zaman sağlıklı ve işlenmemiş gıdalar tüketmektir.

Bununla birlikte, toplam sebze alımını artırmak kilo verme planı içinde iyi bir fikirdir. Sebzeler doyurucu, lif açısından zengin ve bol miktarda vitamin ve mineral içeren gıdalardır. Ayrıca kalorileri düşük ve su bakımından zengindirler.

Herhangi bir sebze iyi bir seçenek olsa da, kilo vermenize yardımcı olma potansiyeliyle öne çıkan 5 sebzeyi diyetinizden eksik etmeyin.

KABAK

Orta boy bir kabak yaklaşık 33 kalori, 2 gram lif ve önerilen günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 58'ini içerir.

Fırında pişirilebilir, sote edilebilir veya diğer yiyeceklerle birleştirilebilir.

Buna ek olarak kabak, zoodle olarak bilinen bir yemek olan tipik makarna için ideal bir alternatif olarak öne çıkıyor. Kabak sadece daha besleyici ve daha az kalorili bir alternatif değil, aynı zamanda harika bir glütensiz seçenektir.

KARNABAHAR

Karnabahar tek başına veya garnitür olarak tüketilebilse de, sebze bazlı bir pizza tabanı olarak un veya pirinç yerine de kullanılabilir. Ayrıca patates püresi gibi daha kalorili ve karbonhidrat açısından zengin diğer yan yemeklerin yerine kullanmak da mümkündür.

Bu sebzeyi diğer karbonhidrat yönünden zengin besinlere alternatif olarak kullanmak daha az kalori almanızı sağlarken aynı zamanda zengin karbonhidratlı yemeklere göre daha fazla lif ve besin almanızı sağlar.

Örneğin yaklaşık 50 gram beyaz pirinç hiç lif içermez ve yaklaşık 40 gram karbonhidrat içerir. 100 gram karnabahar ise 5 gr karbonhidrat içerir, lif ve C vitamini, K vitamini ve folik asit gibi mikro besinler açısından zengindir ve yalnızca 27 kaloridir.

ISPANAK

Ispanak, koyu yeşil yapraklı sebzelerin en güzel örneklerinden biridir. Diğerlerinin yanı sıra salata olarak veya herhangi bir et veya balık yemeğinin içinde garnitür olarak kullanılabilirler.

100 gram ıspanak sadece 7 kalori içerir ve magnezyum, potasyum, B vitaminleri ve K vitamini gibi mikro besinler açısından zengindir.

Yani K vitamini açısından zengin olması önemlidir. Antikoagülan (kan sulandırıcı) ilaçlar alırken hem ıspanak hem de genel olarak yeşil yapraklı sebzeler, onlarla etkileşime neden olabileceğinden kaçınılmalı veya azaltılmalıdır.

Son olarak ıspanak, kabızlığı önlemeye ve iyileştirmeye yardımcı olan yüksek miktarda çözünmeyen lif içeriğiyle öne çıkar.

PATLICAN

Etli bir dokuya sahip, ancak çok az kalori ve doymuş yağ içeren bir sebzedir. 100 gram patlıcan sadece 20 kalori içerir ve 3 gram lif sağlar. Tok tutma potansiyeli diğer sebzelerden daha fazladır.

Buna karşı bir noktaya dikkat edilmelidir. Patlıcan genellikle acıdır ve tüketmeden önce iyice yıkanması tavsiye edilir.

MANTAR

Normalde sebze olarak sınıflandırılmayan mantar, garnitür olarak kullanıldığında yağ ve kalori alımını azaltmanın iyi bir yoludur.

100 gram mantar yaklaşık 20 kalori içerir ve son araştırmalar, mantarların yemeklere eklenmesinin birçok mikro besin maddesinin alımını artırdığını göstermektedir. Ayrıca bazı mantar türleri D vitamini açısından zengindir.