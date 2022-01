Spor salonunda terliyor, sevmediğiniz diyet yemeklerini yiyor ancak hiçbir şekilde kilo veremiyor musunuz? İşte kilo vermenizi engelleyen kötü beslenme alışkanlıkları.

Bazen kilo vermek için sıkı diyetlere devam etmek ve kendinizi bir şeylerden mahrum etmek hiç de gerekli değildir. Alışkanlıklarınızı biraz gözden geçirmeniz ve düzeltmek yeterlidir.

Doğru diyetle ilgili çok sayıda çelişkili kanıt karşısında şaşkına dönebilir veya hangi yiyeceklerden kaçınmamız gerektiğine dair özellikle internetteki uyarılarda kaybolabilirsiniz.

Sağlıklı bir kilo için ilk adım alışkanlıklarınızı gözden geçirmek olmalıdır. Doğru alışkanlıklar kazanmak, kilo verme sürecini hızlandıracak ve daha fazla değişiklik için motivasyon bulmanıza yardımcı olacaktır.





KİLO VERMEYİ ENGELLEYEN 10 ALIŞKANLIK

Bu kapsamda doğru diyeti izleyip, etkili bir şekilde egzersiz yapsanız dahi kilo vermenizi engelleyen alışkanlıklarınızı ortadan kaldırmadan ideal kilonuza ulaşmanız oldukça zor olabilir.

İşte kilo vermenizi engelleyen 10 kötü alışkanlık:

"Rastgele" Kalorilere Dikkat Etmemek

Bir arkadaşınızın ikram ettiği sandviç, komşunuzun getirdiği ikramlar veya gereksiz atıştırmalıklar... Bu tür tadımların etkisini genelde düşünmeyiz. Ancak tüm bu kaloriler tek bir büyük soruna yol açar: Fazla kilolu olmak.

Kontrolsüz Porsiyon Boyutu

Bir seferde yenen miktar kontrol edilmelidir. Ve ne kadar kesin olursa o kadar iyidir. Elbette porsiyonları tartıp gramları ölçmenizi önermiyoruz, ancak gıda miktarını gözle ölçmek iyi bir başlangıçtır.

Kahvaltıyı Atlamak

Kahvaltı önemli bir öğündür. İlk olarak, vücudun çalışmasına iyi bir başlangıç ​​sağlar. Öğleden önce yenilenler genellikle vücutta birikmez ve anında enerjiye dönüştürülür. Ayrıca, iyi bir doyurucu kahvaltı günün gidişatını belirler. İyi bir kahvaltıdan sonra gün içinde açlık atakları ve eneri düşüşleri yaşanmaz.

Bilgisayar veya TV Karşısında Yemek Yemek

İlginç bir TV dizisi, şov veya video karşısında yemek yiyen bir kişi, beynin tokluk sinyallerini görmezden geldiği için ne kadar yediğini fark etmez. En sevdiğiniz filmleri izlemeden önce yemeğinizi yemeye çalışın.

Planlanmamış Atıştırmalıklar

Bütün gün, hatta bir hafta boyunca yemeklerinizi düşünmek ve bu plan için doğru miktarda yemek hazırlamak en iyisidir. Bir şeyler yeme arzusu genellikle aniden ortaya çıkar ve çoğunlukla kalorileri çok yüksek olan bir pasta, bir sandviç, bir hamburger ile istek bastırılır. Bu ürünler kilo alımına neden olur ve aynı zamanda paketli olanların çoğunun hangi ürünlerden yapıldığı da belli değildir.

Aromalı Soda, Limonata ve Meyve suları

Şekerli içeceklerin bilinçsiz tüketimi de kötü bir alışkanlıktır. Belki de kilo vermek istiyorsanız diyetten çıkarmanız gereken ilk şey bunlardır. Susadığınızı hissederseniz, biraz su için, tatlı sodalar durumu sadece daha da kötüleştirecektir. Ve lezzetli bir şey istiyorsanız, limonatayı kendiniz yapın. Ve genel olarak, sade su içmek önemlidir.

Sürekli Kahve Molaları

Karton bardaklar ve termo kupalar kahveyi her zaman, her yerde içilebilecek bir içecek haline getirdi. Ve normal miktarlarda kahve tüketiminin kendisinde yanlış bir şey olmamasına rağmen, genellikle katkı maddeleri işi bozar. Krema, tatlı şuruplar ve şeker kahveyi özellikle kilo için kötü bir ürün haline getirir. Ayrıca her fincan için bir aperatifiniz varsa, bu da fazladan kalori almanıza neden olur.

Meyve ve Kuru Yemişlere Aşırı Düşkünlük

Bu besinlerin çok faydalı olduğunu biliyoruz. Ancak bu, kuru yemiş ve meyvelerin kalorisiz olduğu anlamına gelmez. İstediğiniz kadar yiyebileceğinizi düşünmeyin. Tabii ki bir hamur işi yerine bir avuç fındık veya muz ile bir atıştırma yapmak daha iyidir, ancak sağlıklı oldukları için onları sınırsız tüketebileceğiniz düşüncelerine aldanmayın.

Etiketlere Dikkatsizlik

Yoğurtları genelde etiketine bakmadan alıyorsunuz çünkü üstünde yağsız, glütensiz, doğal gibi büyük işaretler oluyor. Ancak birçoğu katkı maddesi ve eklenmiş şeker içeriyor. Bir ürün üzerinde hayali faydalarını gösteren her türlü işaretin bulunması, etiket üzerindeki içeriği okumamak için bir neden değildir.

Uyku Eksikliği

Uyku eksikliği ile vücut elbette yiyeceklerden ek enerjiye ihtiyaç duyacaktır. Daha fazla uyuyun, daha az yiyin.

NE YAPILMALI?

İlk olarak, beslenme uzmanları yiyecekleri 'kötü' ve 'iyi' olarak sınıflandırmamanızı tavsiye ediyor. Bu küçük şeyleri düşünürseniz fazladan kalori almazsınız:

- Genel olarak kızartma yöntemini hayatınızdan çıkarın.

- Özellikle süt ürünleri satın alırken etiketini kontrol ederek eklenmiş şeker olup olmadığına bakın.

- Nişastalı sebzeler veya tahıllar yerine yeşil sebzelere yönelin.

- Sos satın almak yerine sarımsaklı doğal domates sosu veya sarımsaklı ekşi krema yapın.

- Bütün, işlenmemiş gıdalar tüketin.

- Şeker veya tatlandırıcı içeren tüm içecekleri suyla değiştirin.

- Her öğünde protein (hem hayvansal hem de bitkisel), lif ve çeşitli yağlar tükettiğinizden emin olun.

Bunlar haricinde kendinizi asla yemekle ödüllendirmeyin. Bu alışkanlık genellikle aşırı kilonun ana nedenidir ve bununla mücadele edilmesi çok zordır. Sık sık aç olduğumuz için değil, yoğun bir iş günü geride kaldığı için, gereksiz düşüncelerden uzaklaşmak için veya günün geri kalanını aydınlatacak hoş bir yemekle tamamlanması gerektiğini düşündüğümüz için yemek yiyoruz. Bu nedenle duygularınızı (özellikle olumsuz olanları) yemek yeme alışkanlıklarınıza dahil etmeyin. Gerçekten aç olduğunuzda yemek yiyin.