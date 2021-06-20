Kilo vermeye çalışırken yapılan en yaygın 10 hata

Kilo vermeye çalışırken acele eden, tartıdaki rakama çok fazla önem veren, yeterince protein tüketmeyen ve çok az yiyen insanların en sık yaptığı 10 hatayı Dyt. Serkan Sıtkı Şahin sıraladı.

Birçoğumuz kilo vermek için çevremizden duyduğumuz bazı tariflere veya diyetlere uyma hatasına düştük. Çoğumuz birkaç kilo vermek için hayatının bir noktasında akşam yemeğini atlama, karbonhidrat yememe, çorba diyeti uygulama veya sadece brokoli ve tavuk yeme gibi bir tavsiye almıştır. Bugün özellikle internet, bu kötü diyet yönlendirilmeleriyle dolu.

Yorgun ve her şeyden önce endişeliyiz çünkü özellikle internette 'kilo vermek için mucize diyet' olduğunu iddia eden yayınları görmekten vazgeçmiyoruz. Birçoğu profesyonel beslenme uzmanları tarafından hazırlanmadıkları halde, 'Kilo vermenize yardımcı olacak yağ ve protein açısından zengin tarifler', 'Diyet yapmadan kilo vermek için hafif tarifler', 'Yaz için kilo vermek için tariflerinizden kalorileri kesin', 'Kilo vermek için hafif ve hızlı akşam yemekleri ', ' Diyet yapmayı başardığım menü' gibi onlarca yazıya maruz kalıyoruz ve maalesef onları okumadan geçemiyoruz.

Bu kapsamda Dyt. Serkan Sıtkı Şahin, kilo vermeye çalışırken yapılan en yaygın 10 hatayı sıraladı:

KİLO VERMEYE ÇALIŞIRKEN YAPTIĞIMIZ 10 YAYGIN HATA

Sağlıklı beslenme dünyasında, her insanın farklı bir dünya olduğu ve aynı diyetin her birey için işe yarayamacağı çoktan doğrulandı, ancak bu maalesef görmezden geliniyor.

Bu doğrultuda bugün, kilo vermeye çalışırken yaptığımız en yaygın 10 hataya bir göz atalım.

Kendinizi "diyet" etiketiyle cezalandırmak ve aç yaşamak

Yağ kaybetmek için daha az yemeniz gerekmez, farklı şekilde yemeniz gerekir ve çoğu zaman kilo vermek istediğinizde herhangi bir kriter olmadan yiyecek hacmini azaltırsınız. Aç kalarak kilo verme düşüncesi birçok insanı hayal kırıklığına uğratır, çünkü hedeflerine ulaşamazlar veya hedefe ulaştıklarında verdikleri kiloyu hızla geri alırlar.

İşlenmiş gıdaları kesmenin kilo vermek için yeterli olduğuna inanmak

Ultra işlenmiş gıdalara dayalı beslenenlerin, sağlıklı taze ve işlenmemiş gıdalarla beslenmeye geçerlerse kilo verdiği ve vücut kompozisyonunu iyileştirdiği doğru iken, birçok insanın işlenmiş gıdaları tamamen ekstiği ancak kilo veremediği de bir gerçektir. Bunun nedeni kalori açığında bulunmamalarıdır. Ancak bunu, kalorinin kökenine bakmadan sadece toplamına odaklanmak olduğunu düşünmeyin. Bu, oldukça büyük bir hatadır.

Nitelik kadar niceliğin ne kadar önemli olduğunu bilmemek

Diyetin miktarı ve kalitesi vücut yağını kaybetmek için önemlidir ve bir beslenme uzmanı, kalori alımı sağlıklı ve enerji harcamasından daha düşük olan bir diyeti, kilo verme hedefine ulaşılacak şekilde yönlendirebilir.

Karbonhidratları kesmek ve yağlara çok fazla yüklenmek

Kilo vermek için makrobesin düzeyinde farklı yöntemler vardır, ancak birçok insan karbonhidratlara takıntılı hale gelir ve onları diyetlerinden çıkarır. Zor anlar yaşar ve yağları kontrol etmenin daha büyük bir kalori açığı sağlayacağını hesaba katmaz. Herhangi bir makro besin öğesini ortadan kaldırmak gerekli değildir, ancak her birinin miktarını ayarlamak gerekir. Beslenme düzeninde yeterli ve dengeli olmak, ilk adımdır.

Yeterli protein almamak

Özellikle akşam yemeklerinde sağlıklı beslenen ancak yeterince protein tüketmeyen kişiler çok yaygındır. Protein doyurucudur ve diğer şeylerin yanı sıra kilo verme diyetlerindeki ana kayıplardan biri olan kas kütlesini korumaya yardımcı olur.

Vücut yağını kaybetmek, doyurucu diyetler elde etmek ve kas kütlesini korumak için diyetisyenler, bir kişinin tükettiği günlük kilo başına protein gramını hesaplar. Ve bu önemli bir faktördür.

Acele etmek

Kilo vermek isteyen çoğu insan, bunu gerekenden çok daha kısa sürede yapmak ister. Amaç, alışkanlıkları geliştirmek ve sağlıklı beslenmeyi öğrenmek olmalı ve bunun için acele etmeden bir strateji izlenmelidir. Hızlı kilo verirseniz, sadece yağ değil, kas kütlesi de kaybedersiniz ve aynı zamanda eski alışkanlıklarınıza geri dönerek hızla kilo alırsınız ve hatta daha fazlasını da alabilirsiniz. Bu, yeniden diyete ve zamanla kötüleşen bir döngüye yol açar. Püf noktası ise çok kısıtlayıcı bir diyet uygulamak değil, diyetinizi ömür boyu uygulamaya istekli olmaktır.

Pek çok aşırı kısıtlayıcı diyet, yıllar içinde kas kütlesini azaltarak kilo vermeyi giderek zorlaştırır. Bu yüzden ilk şey kısıtlayıcı bir diyet uygulamak değil, sağlıklı olmak için diyette değişiklik yapmaya istekli olmaktır.

Yeterince dinlenmemek veya stres seviyelerini yönetememek

İyi uyumak ve stresi azaltmak, kilo vermenin anahtarlarından biridir. Sadece daha fazla dinlenerek ve stres seviyelerinizi yönetmeye çalışarak kilo verme sonuçlarınızın iyileştiğini görebilirsiniz. Yeterli miktarda (gecede 7-9 saat) ve iyi kaliteli uykunun yanı sıra eğlenebileceğiniz veya dinlenebileceğiniz, stres seviyelerinizi düşürebileceğiniz aktiviteler, hem genel sağlık hem de kilo yönetimi için oldukça büyük önem taşıyor. Bu aktiviteler, hafta sonu sevdiklerinizle gideceğiniz bir piknikten, akşamüstü yapacağınız kısa bir yürüşe kadar her şey olabilir.

Fiziksel egzersizin gerekli olmadığına inanmak

Vücut kompozisyonunu iyileştirmenin ideal yolu, diyet ve egzersizi birleştirmektir. Ancak birçok kişi, diyetteyken egzersiz yapma ihtiyacı duymuyor. Sadece günlük yapacağınız 30 dakikalık bir yürüyüş bile, kilo verme hedefinize sizi çok büyük miktarda yakınlaştırır.

Tartıya değil, alışkanlıklara önem verin

Kilo, daha iyi bir sağlık veya daha iyi vücut kompozisyonunun bir göstergesi değildir ve sadece tartıdaki rakamın düşmesi, yürütülen diyetin onayını temsil etmemelidir. Sağlıklı yiyecekler ve fiziksel egzersiz yapmak ve fotoğraflarla ilerlemeyi görmek bu konuda en iyisidir.

Yaşam boyunca belirli periyotlar için diyet yapmayı tercih etmek

Bu, kendi bedeninizle ve yemekle çelişkili bir ilişki yaratmak için bir saatli bombadır. 'Mucize diyet' veya 'mucize besin' kavramları kesinlikle gerçek değildir. Kısa sürede verilen kilolar, çok çabuk geri alınır ve daha fazlasıyla gelir. Burada önemli olan nokta, sağlıklı beslenme alışkanlıklarını bir yaşam tarzı olarak belirlemektir. Belki de ihtiyaç duyulan asıl yardım, psiko-beslenme konusunda uzmanlaşmış bir profesyonelden yardım almak olacaktır.

Elbette 'mucize diyetler' yapma, boşa kürek çekme ve sağlığınızı kaybetme hatasına düşmek istemezsiniz...