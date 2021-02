Kilo vermeyi engelleyen 7 diyet hatası

Tüm denemelerinize rağmen kilo verme hedeflerinize ulaşamıyorsanız, farkında olmadan bu 7 diyet hatasından en az birini yapıyor olabilirsiniz.

Ne denerseniz deneyin neden diyet yaparak kilo veremediğinizi merak mı ediyorsunuz? Farkında olmadan yaptığınız bazı davranışlar, uyguladığınız diyet esnasında kilo verme hedeflerinize ulaşmanızı engelliyor olabilir.

Bu 7 diyet hatasından en az birini yapıyor olabilirsiniz.

1. ÇOK FAZLA DİYET DENEMEK

Hepimiziz çevresinde her zaman en son moda diyeti deneyen, her zaman yiyebilecekleri ve yiyemeyecekleri arasında sürekli bir arayış içinde olan ve yeni bir diyet bulduğunda her zaman kesinlikle ikna olan biri vardır. Böyle birini tanımıyorsanız, o siz olabilirsiniz.

Araştırmalar, kadınların yüzde 10'undan fazlasının yılda en az beş kez ayrı diyetleri denediğini gösteriyor. Bu, vücudunuza zarar vererek metabolizmanızda dengesizliklere yol açar. Denediğiniz sağlıksız diyetlerden sonra normal yeme alışkanlıklarınıza döndüğünüzde anında kilo alma riskiniz çok yüksektir.

2. KİLOYU TAKINTI HALİNE GETİRMEK

Diyetin sadece ne yediğinizle ilgili olduğunu düşünebilirsiniz, ancak diyetinizin başarılı olup olmadığına katkıda bulunan bir dizi zihinsel faktör de vardır. Son araştırmalar, kilolu olduğunuzu düşünüyorsanız, kilo alma olasılığınızın daha yüksek olduğunu göstermiştir.

Journal of Obesity'de yayınlanan bir araştırmada, sağlıklı kilolu kişilerin, başlangıçta aşırı kilolu olduklarına inandıklarında 10 yıl sonra daha fazla kilolu olma ihtimalinin daha yüksek olduğu gösterildi. Kilolu olduğunuzu düşünmenin neden olduğu zihinsel stres, iştahın artmasına ve metabolizmanın azalmasına neden olabilecek hormonları serbest bırakır. Bu, diyetinizin başarılı olması için olumlu düşünmeniz gerektiği anlamına gelir.

3. GİZLİ ŞEKERLERE DİKKAT ETMEMEK

Şeker, diyetinizi bozmak için beklenmedik her köşede saklanır, bu nedenle şekerden nasıl kaçınacağınızı öğrenmeniz gerekiyor. Örneğin yoğurdu ele alalım. Normal yoğurt halihazırda 200 ml başına yaklaşık 6 gr karbonhidrat içerir ancak bazı aromalı yoğurtlar (evet, sözde sağlıklı olanlar bile) 200 ml başına ilave dört çay kaşığı şeker içerir.

Siz farkına bile varmadan, bu atıştırmalıklar tüm diyet ilerlemenizi mahvedebilir. Tatlı bir ikramın tadını çıkarmak için bir çay kaşığı bal veya akçaağaç şurubunu sade yoğurda karıştırabilirsiniz.

4. KAHVALTIYI ATLAMAK

Fazla yemek yemek kilo almanıza neden olur mantığıyla, öğün atlamak kilo vermenize yardımcı olmalıdır, değil mi? Bu en büyük yanlışlardan biridir. Aç kalınarak sağlıklı bir şekilde kilo verilemez. Bu kapsamda kahvaltının rolü çok büyüktür. Araştırmalar, kahvaltının gerçekten günün en önemli öğünü olduğunu ve atlamanın kilo almaya yol açabileceğini gösteriyor.

Günün başında kahvaltı atlandığında, beyin vücuttaki enerji açığını telafi etmek için yüksek kalorili yiyecekler arar. Bu nedenle öğün atlayarak diyet yapanların günün ilerleyen saatlerinde yüksek kalorili atıştırmalıklara teslim olma olasılıkları daha yüksektir ve bu da kilo vermek yerine kilo almaya yol açar.

5. 'DİYET' İÇECEKLERİ TÜKETMEK

Diyet içecekler uzun zamandır diyet yapanların en sevdikleri içecekleri suçsuz bir şekilde tüketmelerinin bir yolu olarak görülüyordu, ancak son araştırmalar bu teoriyi ortadan kaldırıyor. Araştırmalar, diyet içeceği tüketenlerin normal içecekler tüketenlere göre kilo alma olasılığının daha yüksek olduğunu gösteriyor. Bunun nedeni, diyet içeceklerinde yaygın olarak bulunan aspartam ve sakarin gibi yapay tatlandırıcılardır.

Bu tatlandırıcılar vücudunuzun kafasını karıştırır çünkü genellikle tatlı tatlarla ilişkilendirdiği kalori alımını deneyimlemez. Bu, açlığa neden olan hormonlar insülin ve leptinin daha yüksek miktarlarda salınmasına neden olur ve bu da yemek isteklerini artırır.

6. EGZERSİZ YAPMAMAK

Herhangi bir egzersiz yapmadan inanılmaz seviyelerde sürekli verebileceğinizi iddia eden her mucize diyet size yalan söylüyor. Egzersiz, kilo vermenin önemli bir adımıdır ve egzersiz yapmadan kendinizi diyet başarısızlığına ve kilo almaya mahkum edebilirsiniz.

Araştırmalar, hem egzersiz yapan hem de diyet uygulayanların, yalnızca diyet yapanlardan en az yüzde 25 daha fazla kilo verdiğini gösteriyor.

7. İSTEKLERE YENİK DÜŞMEK

Diyet yapan herkes , kilo verme yolculuğunun bir noktasında, büyük olasılıkla ilk birkaç gün içinde, büyük açlık atakları ve sağlıksız yeme istekleri yaşayacaktır. Arada bir bu isteklere teslim olmak ve diyetinizi tamamen mahvetmelerine izin vermek tamamen farklı iki şeydir.

Örneğin, arada bir bir dilim pasta yiyebilirsiniz ancak bir, iki veya üçünün zarar vermeyeceğini düşünürseniz, kesinlikle diyetiniz ilk dilimde zaten mahvolmuş demektir. Bu, diyet yapmak isteyen birçok kişiyi felakete sürükleyen tehlikeli bir zihniyettir ve kesinlikle her ne pahasına olursa olsun kaçınmanız gereken bir şeydir. Nihayetinde, kendinize karşı savaşıyorsunuz; isteklerinize karşı gelerek hedefinize bir adım daha yaklaştığınızın farkında olun..