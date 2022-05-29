Kilo vermeyi yavaşlatan 7 besin

Metabolizma kilo vermede veya kilo almada çok önemli bir rol oynar ve bazı gıdalar metabolizmayı yavaşlatıcı etkiye sahiptir. İşte kilo verme yolunda sınırlandırılacak gıdalar.

Egzersiz yapıyor ve sağlıklı beslenmeye çalışıyorsunuz ancak kilo veremiyor musunuz? Yediklerinizin sizin için iyi olduğunu düşünebilirsiniz, ancak bu doğru olmayabilir. Sağlıklı olduğunu düşündüğünüz bazı yiyecekler metabolizmanızı yavaşlatan ve kilo vermeyi engelleyen yiyecekler olabilir.

Metabolizma hızı kilo almak veya vermek için çok önemlidir. Yediğiniz yiyecekleri vücut tarafından kullanılabilir enerjiye dönüştüren metabolizmadır. Bu dönüşüm sürecinde bazı kaloriler yakılırken bazıları depolanır. Bu miktarlar, organizmanın ihtiyaçlarına ve metabolizmanın hızına göre değişir.

Metabolizma ne kadar hızlı olursa, tüketilen gıdayı o kadar çok dönüştürür ve yaktığı kalori o kadar artar. Yavaş olduğunda ise daha fazla yağ depolar.

Kilo vermeyi yavaşlatan 7 gıda

Metabolizma hızı kişiye özgüdür ve genetik ve yaşam tarzıyla ilgili birçok bireysel faktöre bağlıdır. Genler, fiziksel durum, yaş ve diyet metabolizma hızına etki eder. Bazı gıdalar metabolizmayı güçlendirirken, bazıları ise onu yavaşlatır.

İşte kilo vermeye ve kilo kaybınızı hızlandırmaya çalışırken sınırlandırmanız gereken metabolizmanızı yavaşlatan gıdalar.

Beyaz un

Beyaz ekmek ve makarna tam tahıllardan çok daha lezzetli bir seçenek olsa da, beyaz unun daha fazla işlendiğini ve bu nedenle yapıldığı tahılların sahip olduğu tüm faydaları kaybettiğini bilmelisiniz.

Beyaz un oluşum sürecinde buğday tanelerinin lif ve antioksidanlar gibi en iyi özelliklerini kaybetmiş ve inanılmaz derecede düşük besin kalitesine sahip işlenmiş buğdaydır. Beyaz un çok az lif içerir veya hiç içermez, bu da bağırsak sağlığı ve metabolizma için yararlı olmadığı anlamına gelir. Ayrıca sindirimi yavaşlatır.

Alkol

Alkol kilo alımına neden olur, ancak yalnızca yüksek kalorili oldukları için değil. Bazı bilimsel araştırmalara göre, alkolün metabolizma üzerinde yavaşlatıcı bir etkisi vardır. Ayrıca alkol, vücudun kalori yakma yeteneğini yüzde 73 oranında azaltabilir. Alkol aşırı oranda ve çok miktarda içildiğinde vücutta asetaldehit oluşur. Bu toksik madde, sindirim sistemine birçok iç uyarı sinyali gönderir. Ve vücut tüketilen kalorileri yakmak yerine, bu kimyasallardan kurtulmak için çalışmakla meşgul olur.

Meyve suyu

Bazı meyve sularının bazı gazlı içeceklerden daha fazla şeker içerebileceğini biliyor muydunuz? Çoğu meyve suyu şeker, kimyasallar, gıda boyaları ve aromalarla doludur. Satın aldığınız herhangi bir meyve suyunun içeriğini gerçekten okuduğunuzdan emin olun. Mısır şurubu, dekstroz, fruktoz, meyve suyu konsantresi, maltodekstrin, ham şeker ve esmer şeker gibi bileşenlere dikkat edin. Bunun yerine suya gerçek limon suyu sıkın ve metabolizmanızı hızlandırın.

Meyve ve sebzelerledeki pestisitler

Meyve ve sebzelerde kullanılan belirli ilaçların kilo alımına neden olabileceğini biliyor muydunuz? Araştırmalar, pestisitlerin metabolizmayı yavaşlatarak, kiilo alımına neden olabileceğini gösteriyor. Meyve veya sebze satın aldığınızda, organik almaya çalışın. Ve her ürünü iyice yıkamayı unutmayın.

Gazlı içecekler

Birçok gazlı içecek, yüksek fruktozlu mısır şurubu ile tatlandırılır. Bu, yüksek düzeyde şeker içeren bir tatlandırıcıdır. Fruktoz, glikoz gibi metabolize edilmediği ve doğrudan enerjiye dönüştürülmediği için bu tatlandırıcının çok fazla tüketilmesi metabolizmayı yavaşlatabilir. Vücudun onu dönüştürmesi daha uzun sürer. Ayrıca araştırmalar, yüksek fruktozlu mısır şurubu ile tatlandırılmış içecekler ve metabolik bozukluklar arasında güçlü bir bağlantı olduğunu gösteriyor.

Omega 6 yağ asitleri

Omega 6 yağ asitleri chia tohumu, ceviz, somon ve benzerlerinde bulunan yağlardan elde edilebilen sağlıklı omega 3 yağ asitleri ile karıştırılmamalıdır. Omega 6 yağ asitleri obeziteyi tetikleyen besin maddelerinden biri olarak görülmektedir. Gıdalar eskiden dengeli omega 3 ve omega 6 yağ asitlerine sahipti, ancak günümüzde gıdaların aşırı işlenmesi, obeziteye neden olan çok daha yüksek miktarlarda omega 6 içermesine neden oluyor.

Kırmızı et

Kırmızı et, sindirim sisteminizde yaşayan iyi bakterilere zarar verebilecek, sindirim sorunlarına ve kilo alımına yol açabilecek maddelerle doludur. Çalışmalar, bağırsak florasına zarar veren kırmızı etin metabolizmayı da yavaşlatarak kilo alımını tetikleyebileceğini gösteriyor.