Kiloları eriten 4 haftalık pratik yürüyüş planı

Birçok farklı sağlık sorununa neden olan hareketsizliği küçük bir yürüyüşle önleyerek hem kilo verebilir hem de kronik hastalıklardan uzak durabilirsiniz. İşte kilo verdin 4 haftalık yürüyüş planı.

İnsanlar genellikle çok fazla düşünmeden ve kendilerine uygun olan sporları seçmeden bir spor salonuna yazılırlar. Ancak tüm iyi niyet ve iradeye rağmen, bu iyi kararlar ne yazık ki sadece belirli bir süre devam eder.

Ancak yürüyüş gibi basit ve etkili bir fiziksel aktivite hedeflernize ulaşmanızı sağlayabilir. Yürüyüş yapmanın birçok faydası vardır. Vücut için yürüyüş, eklemleri esnek ve çevik tutmak için faydalıdır. Özellikle kol hareketi yapıldığında kas tonusu geliştirir. Bu hareket aynı zamanda üst gövdeyi de gevşetir.

Kalp sağlığı da yürüyüş sayesinde iyileşir. Yürüyüş, düzenli olarak yapıldığında kilo vermenin veya sağlıklı kiloyu korumanın da etkili bir yoludur.

Nefesinize dikkat edin

Maksimum fayda için yürüyüş sonunda hafif bir nefes darlığı olmalıdır. Tabii ki daha hızlı yürümek de çok faydalıdır, ancak mutlaka hızlı yürüyüş gerekli değildir. Hafif veya şiddetli nefes darlığı hissedildiğinde, vücuttaki oksijen miktarı artar ve bu, beynin hipofiz ve hipotalamusta bulunan endorfin hormonlarını saldığı zamandır. Bunlar ruh halini ve sağlığı iyileştiren hormonlarıdır.

Endorfin reseptörleri vücudun her yerindedir, deri, kalp ve hatta midede endorfin reseptörleri bulunur. Ne kadar çok miktarda salınırlarsa, kendinizi o kadar rahat, sakin hissedersniz ve hayat size daha hoş görünür. Bu hormonlar ayrıca zihni ve ruh sağlığını iyi tutmaya yardımcı olur. Ayrıca gün içindeki konsantrasyonunuz da büyük ölçüde artar. Bu hormonlar ayrıca doğal ağrı kesicilerdir.

Kiloları eriten pratik yürüyüş planı

Günün tek aktivitesi evden arabaya veya otobüs durağına yürümekse, bu yürüyüşe 10, 20 veya 30 dakikalık bir yürüyüş daha ekleyerek harika bir şey yapabilirsiniz.

Aşağıdaki planı okuyun, ardından artan sürelerle dört hafta boyunca tekrarlamaya çalışın. 4 hafta sonra 4 haftalık yeni bir tur yapın. Ayın sonunda, planı takip ederseniz yürüyüşün süresini, uzunluğunu ve hızını artırmak konusunda rahat olabilirsiniz. Planda ustalaştıktan sonra yürüyüşünüze dambıl gibi basit bir kuvvet egzersizi de ekleyerek kilolarınıza daha çabuk veda edebilirsiniz.

Haftalık plan:

1. Gün: 20-30 dakika hızlı yürüyüş

2. Gün: 40 dakika kolay yürüyüş

3. Gün: 20-30 dakika eğimli yürüyüş

4. Gün: 40 dakika kolay yürüyüş

5. gün: 20-30 dakika hızlı yürüyüş

6. Gün: 20-30 dakika eğimli yürüyüş

7. Gün: Dinlenme

Hızlı yürüyüş

5 dakikalık bir ısınma ile başlayıp ardından 20 dakikalık tempolu bir yürüyüş (yavaş yavaş hızlandırabilirsiniz) ve son olarak beş dakikalık bir soğuma ile tempolu bir yürüyüş egzersizi yapın. Zamanla, tempolu yürüyüş süresini artırabilirsiniz.

Kolay yürüyüş

Bu yürüyüşe vücudunuzu hareket ettirmek için beş dakika ısınarak başlayın. Ardından yarım saat yavaş tempoda yürüyün ve son olarak soğumaya beş dakika ayırın. Yürüdüğünüz tempo, kısa sohbetler yapabilecek şekilde olmalıdır.

Eğimli yürüyüş

Bir koşu bandına erişiminiz varsa eğimli bir yürüyüş yapmak kolaydır. Ancak bu tür bir egzersiz dışarıda, doğada da yapılabilir. Çevrenizde bir tepe bulun ve egzersizinizi tamamlayana kadar iniş ve çıkışları tekrarlayın.