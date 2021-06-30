Litresi 800 liradan satılıyor: Lavanta yağının faydaları

Hoş kokusunun yanı sıra içeriği ile de pek çok sağlık problemine iyi gelen lavanta yağı, Antik çağlardan itibaren alternatif tıpta kullanılmaktadır. İşte lavanta yağının faydaları ve yapılışı..

Hoş kokusu ile parfümlerde kullanılan, yağ ve çay olarak da tüketilebilen lavantalar, turizme ve ekonomiye verdiği katkı nedeni ile Türkiye genelinde yetiştiriliyor.

Lavanta bitkisinin çiçeklerinden buhar damıtma yöntemiyle elde edilen lavanta yağı, hoş kokusunun yanı sıra içeriği ile de pek çok sağlık problemine iyi geliyor.

Geçen yıl litresi ortalama 800 liradan satılan lavanta yağının faydaları saymakla bitmiyor. Anksiyete ve depresyona iyi gelen bu yağ, uyku problemlerine de yardımcı oluyor.

Yapılışı da kullanımı kadar basit olan lavanta yağı antibakteriyel özelliği sayesinde cilt koruması sağlıyor. Peki lavanta yağı nasıl yapılır, faydaları nelerdir? İşte lavanta yağının faydaları ve yapılışı...

LAVANTA YAĞININ FAYDALARI

Ballıbabagiller ailesinin bir cinsi olan lavantanın şifa kaynağı olarak görülen taze çiçekli dal uçları tıpta kullanılırken kozmetik ve parfümeri sanayide ise kısmen kurutulmuş yaprak ve çiçekleri kullanılıyor.

Lavanta kokusunun en belirgin yaraları sinir sistemi üzerinde görülmektedir. Yatıştırıcı ve sakinleştirici bir etki vererek kaygı, stres, depresyon ve yorgunluk vb. sorunların azaltılmasında destek oluyor. Lavanta yağının bilinen başlıca faydaları şu şekildedir:

Anksiyete ve Stresi Hafifletir: Lavanta yağı, anksiyete ve sinir problemleri için sakinleştirici bir kokuya sahip olduğundan baş ağrısı, migren, duygusal stres ve depresyon tedavisine destek olabilir. Lavanta canlı aroması, bilinç aktivitesini artırırken, sinirsel huzursuzluğu ve yorgunluğu ortadan kaldırır.

Cilt Bozukluklarını Tedavi Eder: Egzama, akne ve kırışıklıklar gibi cilt problemlerinin tedavisinde etkili olmasının yanı sıra yara, kesik ve yanıkların iyileştirilmesine destek olur.

Ağrıyı Hafifletir: Kasları, eklem ağrılarını, sırt ağrılarını ve burkulmaları hafifletirken böcek sokması gibi durumlarda ağrının azalmasına yardımcı olabilmektedir.

Saç Sağlığına Etkilidir: Saç ve saç derisini destekleyen lavanta yağı, aynı zamanda saç derisini dezenfekte ederek bit ve sirkelerden arındırılmasına destek olur. Bunun yanı sıra lavanta yağının saç dökülmesini tedavi etmede oldukça etkili olduğu yapılan araştırmalarla kanıtlanmıştır.

Solunum Sorunlarına İyi Gelir: Lavanta yağı; grip, öksürük, boğaz enfeksiyonları, boğmaca, astım, bademcik iltihabı, sinüs tıkanıklığı ve larenjit vb. solunum sorunlarıyla mücadeleye destek olabilir.

Sindirim ve Hazmı Kolaylaştırır: Lavanta yağı, bağırsağın hareketliliğini artırarak hazımsızlık, mide ağrısı, kolik, ishal, kusma tedavisine yardımcı olabilecek mide ve safra sularının üretimini uyarır.

Kan Dolaşımını Artırır: Hipertansiyonu azaltmada etkili olan kavanta yağı, yüksek kan basıncı düzeylerinin düşürülmesi için kullanılır.

Uykusuzluk Sorunlarını Giderir: Lavanta yağı, sakinleştirici özelliği sayesinde uykuya dalma, uyku süresi ve uykusuzluk gibi problemleri azaltarak genel uyku kalitesini yüzde 60 oranında artırır.

LAVANTA YAĞI NASIL YAPILIR?

Birçok faydası bulunan lavanta yağı yapımı için malzemeler şunlardır: Kurutulmuş lavanta çiçekleri, hafif kokulu bir yağ (zeytinyağı, ayçiçek yağı, badem yaği veya aspir yağı) ve bir adet cam kavanoz.

Lavanta yağı yapımı için öncelikle kurutulmuş lavanta çiçeklerini küçük parçalara ayırıp cam kavanozun içine yerleştirin.

Üzerine kullanmak istediğiniz yağdan bir miktar dökün ve bu karışımı 3 gün güneşte bekletin. Eğer güneşte bekletmeye vaktiniz yoksa bu kavanozu çok az ısıtılmış fırında 2 3 saat de bekletebilirsiniz.

Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra kavanozu alın ve iyice çalkalayın. Daha sonra kapağını açın ve içinde bulunan lavanta çiçeklerini süzün.

İşte lavanta yağınız kullanıma hazır. Eğer lavanta yağınızın uzun ömürlü olmasını istiyorsanız içine birkaç damla E vitamini ekleyebilirisiniz.

LAVANTA YAĞI NASIL KULLANILIR?