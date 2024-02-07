Kimsenin bilmediği sır: Zeytinyağı ve ölüm ilişkisi şoke etti... Meğer! Yapılan araştırmalara göre; düzenli olarak zeytinyağı tüketmek bunama kaynaklı ölüm riskini yüzde 28 oranında azaltıyor.

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Zeytinyağının faydaları saymakla bitmiyor...

Sağlıklı beslenmenin en önemli faktörlerinden olan zeytinyağı, süper gıda olarak gösteriliyor.

Süper gıdaya dair bu defa Harvard Üniversitesi'nden yeni bir araştırma geldi.

Yapılan araştırma, zeytinyağının bunamadan ölme riskini azaltmaya yardımcı olduğunu ortaya çıkardı.

Araştırmacılara göre; margarin ve ticari mayonez gibi yağlar yerine zeytinyağı kullanmak, bunama kaynaklı ölüm riskini azaltabilir.

Her gün yarım kaşık yeterli

Bunama, hafızayı ve diğer zihinsel yetenekleri günlük yaşamı etkileyecek kadar etkileyen bir rahatsızlık. Bu rahatsızlıklar beyindeki fiziksel değişikliklerden kaynaklanıyor ve Alzheimer hastalığı en yaygın türü.

Beslenme ve bunamaya bağlı ölüm arasındaki ilişkiyi araştıran ilk çalışmada bilim insanları, otuz yıl boyunca 90 binden fazla ABD vatandaşının beslenme anketlerini ve ölüm kayıtlarını analiz etti.

Bunlardan 4 bin 749'unun bunamadan dolayı öldüğü kaydedildi.

Her gün yarım yemek kaşığından fazla zeytinyağı tüketenlerin, hiç zeytinyağı yemeyen veya nadiren tüketenlere kıyasla bunamadan ölme riskinin yüzde 28 daha düşük olduğu bulundu.

Ölme riskini yüzde 8 ila 14 oranında azaltıyor

Çalışma, her gün bir çay kaşığı margarin veya mayonezin zeytinyağıyla değiştirilmesinin bunamadan ölme riskini yüzde 8 ila 14 oranında azalttığını gösterdi.