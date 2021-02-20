Kinin nedir, faydaları nelerdir? Kinin nasıl kullanılır, yan etkisi var mı?

Kinin nedir, faydaları nelerdir? Kinin nasıl kullanılır, yan etkisi var mı?

Kınakına isimli ağaçtan elde edilen ve birçok hastalığa iyi geldiği bilinen kinin bitkisi, genel olarak ilaçların içinde kullanılmaktadır. Peki, kinin bitkisi nedir, faydaları nelerdir?

Mikropları, mayaları, bazı asalakları ve sıtma yapan plazmaları yok eden kinin, bazı işlemlerden geçerek elde edilmektedir. Bu işlemler kininin doğal bileşenlerine zarar vermediği için faydalarını da azaltmamaktadır.

KİNİN NEDİR?

Kınakına ağacının kabuklarından elde edilen kininin, kullanım alanı oldukça fazladır. Sıtma hastalığının tedavisinde yaygın olarak kullanılan kininin, bir diğer kullanım alanı ise tonik olarak tüketilmesidir. Kinin, soda ile birleştirildiğinde tonik isimli içecek ortaya çıkmaktadır.

Kinin alkaloitlerin en önemlisidir ve tedavide alkaloitleri yerine sülfat şekli kullanılır. Bu nedenle kinin halk arasında 'sulfata' diye de anılır.

KİNİNİN FAYDALARI NELERDİR?

İlk olarak sıtma hastalığının tedavisinde kullanılan kinin, sıtma ilaçlarının geliştirilmesi amacıyla kullanılmıştır. Zamanla dolaşım bozukluklarına iyi geldiği gözlemlenmiş ve ilaç olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Kininin romatizma tedavisinde de etkili olduğu yapılan bilimsel çalışmalar ile tespit edilmiştir.

Ayrıca bünyeyi güçlendiren kinin, bağışıklık sistemine iyi gelmekte ve bulaşıcı hastalıklardan korumaktadır.Bunların yanı sıra kalp çarpıntısına da iyi geldiği bilinmektedir.

KİNİNİN YAN ETKİSİ VAR MI?

Kininin bazı yan etkileri bulunmaktadır. Bu yan etkiler, kişilerin sağlık durumlarına göre ortaya çıkmaktadır. Kinin özü itibarıyla sağlıklı bir bitki olsa da bazı insanlarda farklı tepkilere yol açabilmektedir. Bu nedenle kullanırken dikkatli olmak gerekmektedir.

Kinin, görme bozukluklarının ortaya çıkmasına neden olabilir.

Mide bulantılarına sebep olabilir.

Güneşe karşı hassasiyeti arttırdığı içinde alerjik bazı durumlara sebep olabilir.

Seyrek görülen yan etkiler ise deride morarma, işitme kaybı, kaslarda güçsüzlük, baş ağrısı, ruhsal değişikliler şeklinde sıralanabilir.

KİNİN NASIL YAPILIR?

Genellikle ilaçlarda hammadde olarak kullanılan kinin, demleme yöntemi ile de tüketilebilir.

Kınakına kabuğu ince ince doğranarak bir çaydanlığa koyulur. 15 - 20 dakika demlendikten sonra rahatlıkla tüketilebilir.

Uzmanlar kinin bitkisinin 1 demliğe 1 gram çeklinde koyulması gerektiğini belirtmişlerdir.