Kiraz saplarını atmayın! Bilinmeyen 5 sağlık faydası

Kiraz ağacını, özel aroması ve C vitamini açısından zengin sulu meyvesi ile tanıyorsunuz. Peki, kiraz saplarının sağlık yararlarını biliyor musunuz? İşte kiraz saplarının mucizevi faydaları.

Dünyanın birçok ülkesinde kiraz sapı özellikle idrar söktürücü ve arındırıcı ilaçlarda kullanılmaktadır. Günümüzde pek çok çalışma su tutma, kilo sorunları ve böbrek sistemi işlev bozukluklarına karşı kiraz sapının kullanımını doğrulamaktadır.

Böbrekler, vücuttaki atıkların atılmasını sağlayan organlardır. Toksinleri ve fazla suyu atmak için kanı süzerler. Diüretik bitkiler bu filtrasyonu güçlendirir. Kiraz sapları da bunlardan biridir.

Dokularında su veya daha doğrusu lenf sıvısı tutan kişilerin bacaklarında ve kollarında şişlikler görülür, idrar söktürücü bitkiler bu şişliklerin giderilmesine yardımcı olur. Su ve toksinlerin bu şekilde boşaltılması, kilo verme diyetine başlayan kişilere de yardımcı olur.

İdrarda rahatsızlık, böbrek ve idrar yolu enfeksiyonu ya da böbrek taşı durumlarında, kiraz sapı sayesinde böbrek aktivitesi ve idrar akışı artırılarak rahatsızlıklar hafifletilebilir.

Kiraz sapının 5 faydası

Kiraz sapı, özelliklerini doğal aktif bileşenlerin bileşimine borçludur. Kiraz sapının bileşiminde potasyum, flavanonlar gibi tanenler ve flavonoidler dahil polifenoller, malik asit, sitrik asit ve organik asitler bulunur.

Bazı araştırmalar, kiraz saplarının vücudun detoksuna katkıda bulunabileceğini, dolayısıyla kilo kaybı ve bazı rahatsızlıklarla mücadeleye yardımcı olabildiklerini göstermiştir.

İyi bir idrar söktürücüdür

Kiraz sapı çayının idrar söktürücü etkisi vardır. Düzenli olarak kiraz sapı çayı içmek, idrar fonksiyonlarını harekete geçirmek için mükemmel bir doğal çözümdür. İdrar yolu enfeksiyonu veya sistit durumunda idealdir. Kabızlıkla mücadelede de etkili olduğu bilinmektedir. Bu aynı zamanda toksinlerin atılımını da kolaylaştırır.

Kiraz sapları böbrek sistemini desteklemek, toksinlerin atılımını teşvik etmek ve böbrek taşlarını önlemek için kullanılır. Kiraz sapı, dokularda lenfatik sıvıların birikmesine karşı etkinliği ile ilişkili idrar söktürücü gücü sayesinde ödem ve eklem, artrit veya osteoartrit gibi romatizmal ağrılarda dikkate alınması gereken doğal bir çaredir.

Kiraz sapı, vücudun herhangi bir bölümünde herhangi bir sıvı tıkanıklığını önlemek için vücudun genel temizlik sürecini başlatmak için etkili bir yoldur.

Toksinleri temizler

Kiraz sapı çayı mükemmel bir doğal detoks içeceğidir. Düzenli olarak kiraz sapı çayı içmek, vücuttaki atık ve toksinlerin atılmasını sağlar. Diyet sırasında bu çay kilo vermek ve göbek yağlarını eritmek için iyi bir yardımcıdır. Su tutulumu ve selülite karşı savaşır. Vücudu temizlemek ve kanı temizlemek için mükemmeldir.

Güçlü bir antioksidandır

Serbest radikaller, bir molekülün bölünmesiyle ortaya çıkan yan ürünlerdir. Yüksek düzeyde tehlikeli hale gelirler ve enfeksiyonlar, kalp ve damar hastalıkları, kanserler, hücresel yaşlanma ve katarakt gibi belirli hastalıkların ortaya çıkmasında rol oynarlar.

Antioksidan özelliklere sahip bazı bitkilerin varlığı, serbest radikallerin neden olduğu zararlı etkilere karşı mücadele etmeyi mümkün kılar. Kiraz sapları da bunlardan birisidir.

Kiraz sapı, esas olarak kendisini oluşturan polifenollere borçlu olduğu antioksidan aktivitesi sayesinde, serbest radikallerle ve oksidatif stresle mücadele için idealdir, bu da yaşa bağlı çeşitli hastalıkların gelişimini önlemeye yardımcı olur. Göz bozuklukları, ciltte kırışıklıklar ve artrit gibi birçok hastalığa karşı etkilidir.

Zayıflatıcı etkisi vardır

Kiraz sapı çayı detoks etkisine ek olarak, aynı zamanda zayıflatıcı özelliklere de sahiptir. Bileşimi sayesinde kiraz sapı arındırıcıdur. İçeriğindeki potasyum ve polifenoller sayesinde toksinlerin atılmasını sağlar ve zayıflamaya yardımcı olur.

Bu detoks etkisi kiraz saplarının kilo alımını yönetmeyi ve yağlı kısımlarda biriken sıvıların tahliyesini teşvik etmeyi mümkün kılar.

Obezite riskini sınırlamaya veya fazla kiloyu azaltmaya yardımcı olan kiraz sapında bulunan flavonoidlerdir. Sağlıklı bir diyet ve sağlıklı bir yaşam tarzı ile C ve E vitaminine sahip kiraz sapları vücudun sağlığını korur ve zayıflatıcı görevi görür.

Kiraz sapı çayı ayrıca tokluk hissi verici ve doğal bir iştah bastırıcı görevi görür.

Saçı parlatır

Saçları parlatmak için kiraz sapı kullanılabilir. Bunun için kiraz sapı çayı ile saçı durulamak yeterlidir. Donuk, kuru saçların neme ihtiyacı vardır. Ve parlamak için, onların doğal ışıltısını artıran yüzde 100 doğal çözümlerden biri de kiraz sapıdır.

Suyu kaynatın, bir avuç kiraz sapı ekleyin. 10 dakika demlenmesine izin verin ve su ılık hale geldiğinde yıkanmış ve havluyla nemi alınmış saça durulama suyu olarak kullanın. Saçınızı durulamayın ve kurumasına izin verin.

Kiraz sapı çayı nasıl yapılır?

Kiraz saplarını yaklaşık iki gün kurumaya bırakın. Saplar kuruduğunda hazır demektir. Doğru dozaj için 2 yemek kaşığı kiraz sapını 500 ml suda demleyin. 10 dakika kaynatın. Ateşten alıp kapağını örterek 10 dakika demlenmeye bırakın. Geriye sadece süzmek ve içmek kalıyor.

Kiraz saplarını kurutabilir ve hava geçirmez bir kavanozda saklayabilir veya dondurabilirsiniz.

Kiraz sapı çayının faydalarından yararlanmak için günde 2 ila 3 bardak içilmesi tavsiye edilir. Çayın tadı biraz ekşi ve çok hoş değildir. Bu yüzden biraz soğuk suyla seyreltebilir ve içeceği tatlandırmak için bir damla bal ekleyebilirsiniz.

Böbrek yetmezliği durumunda bu tür idrar söktürücü içecekler faydadan çok zararlı olabilir.