Kırılgan tırnakları güçlendiren 9 doğal gıda

Kullanılan kimyasal ürünlerden kötü hijyen alışkanlıklarına kadar birçok farklı faktöre bağlı olarak güçsüzleşebilen tırnaklar, uygun bakımla güçlü ve sağlıklı bir görünüme kavuşabiliyor.

Güzel ve güçlü tırnaklar hem görsel açıdan hem de sağlık açısından istenilen bir durumdur. Ancak çoğu zaman tırnaklar istemeden kimyasal temizleyiciler ve boyalar ve uygun olmayan şekilde kesme uygulamalrı ile güçsüzleşir.

Bazen, sık sık çatlayan veya dökülen zayıf tırnaklar için kurtuluş yokmuş gibi görünebilir. Ancak, bu tür sorunların çözümü mutfağınızda yatıyor olabilir.

Güçlü ve sağlıklı tırnaklar için bu püf noktalarından bazılarını deneyebilirsiniz. Unutmayın, kalıcı olmak önemlidir çünkü tırnaklar bir gecede düzelemez.

TIRNAKLARI GÜÇLENDİREN 9 GIDA

İşte daha güçlü ve sağlıklı tırnaklar için 9 doğal ürün.

Badem Yağı

1 tatlı kaşığı badem yağını biraz limon suyuyla karıştırıp ellerinize ve tırnaklarınıza sürün. 2 dakika bekletin, sonra durulayın. Badem yağı tırnakları besleyen ve kırılmalarını önleyen antioksidanlar ve besinler içerir.

Deniz Tuzu

Ellerinizi limon suyu ekleyebileceğiniz su ve deniz tuzu çözeltisine batırın. Ellerinizi 15 dakika bekletin, sonra yıkayın. Daha iyi sonuçlar için günde 2 kez olmak üzere bir hafta boyunca tekrarlayın.

Hindistan Cevizi Yağı

Tırnaklarınıza birkaç damla Hindistan cevizi yağı damlatın ve nazikçe ovalayın. Hindistan cevizi yağı tırnak etlerini yumuşatır, tırnaklardaki kan dolaşımını iyileştirir ve onları güçlendirir.

Domates Suyu

Antioksidanlar ve proteinler açısından zengin olan domates suyu, kırılgan tırnakları iyileştirebilir ve dokularını güçlendirebilir. Yapmanız gereken tek şey 2 damla biberiye yağı ve 2 yemek kaşığı domates suyunu karıştırıp tırnaklarınızı 10 dakika boyunca bu karışımda bekletmek.

Elma Sirkesi

1 yemek kaşığı elma sirkesini 2 ila 3 bardak ılık su ile karıştırın ve karışımı bir pamuk yardımıyla tırnaklarınıza uygulayın. Asetik asit tırnakları nemlendirir ve kırılmalarını önler.

Zeytinyağı

2 çay kaşığı zeytinyağı ile 10 dakika boyunca tırnaklarınıza nazikçe masaj yapın. Bu yağ, kalsiyum emilimine yardımcı olur ve kemik mineralizasyonunu ve kireçlenme sürecini iyileştirir.

Limon Suyu

Limon suyunu sıkın ve suyu bir pamuklu çubukla tırnaklara uygulayın. Ardından ellerinizi ılık suyla iyice yıkayın. Limon, serbest radikallerle savaşmaya yardımcı olan ve daha fazla tırnak kırılmasını önleyen güçlü bir antioksidan olan C vitamini içerir.

Çay Ağacı Yağı ve E Vitamini.

Bir çay kaşığı çay ağacı yağına 2 ila 3 damla E vitamini ekleyin ve karışımla tırnaklara nazikçe masaj yapın. Etkili sonuçlar için işlemi bir ay boyunca günde 2 kez tekrarlayın. Çay ağacı yağı güçlü bir antiseptiktir ve E vitamini bir antioksidan olarak görev görür.

Argan Yağı

Bu yağ tırnakları güçlendirmek için iyidir. Manikür veya pedikür sırasında rutinin bir parçası olarak argan yağı uygulayın. Daha sıkı tırnaklar istiyorsanız, ellerinizi çok sık yıkamaktan kaçının, oje çıkarıcı kullanımını azaltın, kış aylarında eldiven giyin ve diyetinize dikkat edin.

TIRNAKLAR SAĞLIK DURUMUNU YANSITIYOR

Tırnakların genel sağlığınızla ilgili sırları gizlediğini biliyor muydunuz? Tırnaklarınızı gözlemleyerek sorunun ne olduğunu anlayabilirsiniz.

Soluk veya Şeffaf Tırnaklar

Çok soluk tırnaklar bazı durumlarda anemi, kalp yetmezliği ve karaciğer hastalığı gibi hastalıkların belirtisi olabildiği gibi sadece yetersiz beslenme sonucu da ortaya çıkabilirler.

Beyaz Tırnaklar

Tırnaklar çoğunlukla beyaz ve koyu kenarlıysa, bu hepatit gibi karaciğer sorunlarına işaret edebilir.

Sarı Tırnaklar

Sarı tırnakların en yaygın nedenlerinden biri mantar enfeksiyonudur. Enfeksiyon kötüleşirse tırnaklar çekilebilir, incelebilir veya çatlayabilir. Nadir durumlarda, sarı tırnaklar tiroid hastalığını, akciğer hastalığını, diyabeti ve sedef hastalığını gösterebilir.

Mavimsi Tırnaklar

Mavi parlak tırnaklar vücudun yeterince oksijen almadığını gösterebilir. Bu, amfizem gibi bir akciğer hastalığına işaret edebilir. Bazı kalp sorunları da mavimsi tırnaklara neden olabilir.

Buruşuk Tırnaklar

Tırnağın yüzeyi kırışmışsa, sedef hastalığı veya iltihaplı romatizmanın erken bir belirtisi olabilir. Tırnaklarda renk değişikliği yaygındır. Tırnak altındaki deri rengi kırmızımsı-kahverengi olabilir.

Soyulan Tırnaklar

Sıklıkla çatlayan ve dökülen kuru, kırılgan tırnaklar tiroid hastalığının bir işareti olabilir. Sarımsı bir renkle birlikte çatlama görülüyorsa, muhtemelen bir mantar enfeksiyonunun işaretidir.

Tırnak Çevresinin Şişmesi ve Kızarması

Tırnak çevresindeki deri kırmızı ve şiş ise bu tırnak iltihabı belirtisidir. Bunun nedeni lupus veya başka bir bağ dokusu bozukluğu olabilir. Enfeksiyon da aynı belirtilere neden olabilir.

Tırnak Altında Koyu Çizgiler

Tırnak altındaki koyu çizgiler en kısa sürede incelenmelidir. Bazen cilt kanserinin en tehlikeli türü olan melanomdan kaynaklanırlar.