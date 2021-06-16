Kırışıklıkların düşmanı: Buğday yağının faydaları nelerdir

Buğday yağı; bakım, güzellik ve sağlık için doğal yöntemleri tercih edenlerin sık sık kullandığı yağlar arasında yer alıyor. Peki birçok soruna iyi geldiği bilinen buğday yağının faydaları nelerdir?

Saç, cilt sorunlarına ve birçok hastalığa doğal ürünler kullanarak çözüm bulabiliyoruz. Özellikle beslenmede, cilt ve saç bakımında ve yaşam alışkanlıklarında doğal ve sağlıklı olan ürünleri kullanmayı tercih ettiğimizde zaten pek çok sorunu daha oluşmadan önlemiş oluyoruz.

Buğday yağı da doğal reçete olarak kullanılan bitkisel yağlar arasında en mucizevi olanı olarak öne çıkıyor. Her derde şifa olmasıyla en sık tercih edilen yağlardan biri olan bu yağ, özellikle saç ve cilt bakımı için inanılmaz etkilere sahiptir.

Kimyasal ürünlerden kaçınanların bir numaralı tercihi olan buğday yağı, içinde barındırdığı vitaminler sayesinde sindirim problemleri dahil birçok soruna iyi geliyor.

Peki buğday yağının faydaları nelerdir? İşte detaylar...

BUĞDAY YAĞININ FAYDALARI

Buğday çekirdeği kullanılarak elde edilen bir yağ çeşidi olan buğday yağı, vücudu sağlıklı tutmak için kullanılmakta ve üretimi ise kolay bir şekilde yapılmaktadır. Açık sarı bir renge sahip olan buğday yağı, günlük olarak tüketilebilmektedir.

Buğday yağı; vitamin, protein ve mineraller açısından çok zengin, doğal buğdayın içerdiği olumlu etkilerin yüzde 25’ini bünyesinde barındırmasıyla da çok faydalıdır. Buğday yağının bilinen başlıca faydaları şu şekildedir:

Metabolizmayı hızlandırır.

Vücudu besler.

Diyet programını zenginleştirir.

E vitamini deposudur. Bu sebeple kanser riskini azaltır ve yaşlanmayı geciktirir.

Cildi besler, canlandırır.

Saç derisini ve tellerini besleyerek güçlendirir, daha hızlı uzamasını sağlar.

Omega 3 içeriği dolayısıyla kalbi korur, kalp rahatsızlıklarını önler.

Protein kaynağıdır.

Antioksidanlar bakımından zengindir.

Kötü kolesterolü düşürücü özelliktedir.

Deforme olan, yaralanan dokuları onarır, iyileştirir.

Enerji verir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kan şekerini dengede tutar.

Sinir ve sindirim sisteminin fonksiyonlarını düzenler.

BUĞDAY YAĞI YAŞLANMA KARŞITIDIR

Cildin beslenmesi için gereken vitamin ve mineraller alınması için buğday yağının cilde haftada 2 kez düzenli olarak sürülmesi gerekmektedir. Bu sayede güneşin, rüzgarın, sıcağın, soğuğun zararlı etkilerinden cilt korunmuş olur.

Buğday yağının içerisinde yer alan antioksidanlar ve E vitamini sayesinde cilt elastikiyetini korumakta, yaşlanma etkileri gecikmekte, kırışıklıklar ve ince çizgilerin görünümü azalmaktadır. Bu bakımdan buğday yağını cilde sade olarak veya diğer cilt bakımı yağlarıyla birlikte uygulayarak bu olumlu etkilerden faydalanmak mümkündür.

BUĞDAY YAĞI İLE SAÇ BAKIMI

Sağlıklı saçlara sahip olabilmek için öncelikle sağlıklı bir saç derisine sahip olmak gerektiğinden uzmanlar, cildi besleyen, koruyan ve canlandıran her bitkisel yağı saç bakımı için de önermektedir.

Saç derisi beslendiği takdirde saç dökülmesi önlenmekte, saçlar daha hızlı ve sağlıklı uzamakta, hatta yeni saç oluşumu da desteklenmektedir. E vitamini bakımından zengin olan buğday yağı ile saç derisine masaj yapmak sağlıklı saçların anahtarıdır.

Buğday yağını sade olarak saç derinize uygulayıp yarım saat bekledikten sonra yıkayarak saç derinizi besleyip canlandırabilirsiniz.

Başka bir alternatif olarak buğday yağı, zeytinyağı ve 1 adet yumurtayı karıştırıp saç derinize yuvarlak hareketlerle masaj yaparak sürebilirsiniz. Haftada bir kez uygulayacağınız bu kürü, yarım saat beklettikten sonra yıkayabilirsiniz.

BUĞDAY YAĞI KALP DOSTUDUR

Buğday yağının içeriğindeki B vitamini ve Omega 3 yağ asitleri, kalp dostu özellikleriyle bilinmektedir. Bu bakımdan vücuttaki kan akışını düzenleyen buğday yağı, yüksek kan basıncını ve bundan kaynaklanan sorunları da önlemektedir.

Kötü kolesterol olarak bilinen LDL’yi düşüren ve iyi kolesterol olan HDL’yi yükselten buğday yağı, kişinin kolesterolünün dengede kalmasını sağlayarak kalbi korumaktadır. Buğday yağının ağız yoluyla tüketiminde günde 1 çay kaşığı yeterli olmaktadır.

BUĞDAY YAĞI BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Kanser, kalp ve damar rahatsızlıkları gibi yaşamı tehdit eden hastalıkların da büyük bir bölümünün bağışıklık sisteminin güçsüzlüğünden kaynaklandığından buğday yağının önemi ortaya çıkmaktadır.

Buğdayın içerdiği antioksidanlar, kişinin bağışıklık sistemini güçlendirmekte ve tam fonksiyonla çalışmasını sağlamaktadır. Kanser yapıcı olarak bilinen ve bünyeye hasar veren serbest radikalleri yok edip çoğalmalarını engellemektedir.

Ayrıca vücutta bulunan toksinlerin de dışarı atılmasına yardımcı olan buğday yağı, özellikle grip, nezle gibi viral, enfeksiyonel hastalıkların da oluşumunu önlemektedir.

BUĞDAY YAĞI NASIL ELDE EDİLİR

Buğday yağının fazla tüketimi kilo alımına sebep olabilmektedir. Bunun için ideal olanı günde 1 çay kaşığı kadar içilmesidir.

Herhangi bir hastalığın tedavisi için ilaç kullananların buğday yağı tüketmeden önce doktora danışmaları gerekmektedir.