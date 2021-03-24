Kırmızı ve yeşil elma: Hangisi daha sağlıklı?

"Günde bir elma doktoru uzak tutar" sözünü mutlaka duymuşsunuzdur. Ama sorun şu ki; en iyi elma hangisi? Kırmızı mı, yeşil mi? İşte kırmızı ve yeşil elma karşılaştırması.

Kırmızı ve yeşil elmayı birbirinden farklı kılan tek şey renkleri değildir. İkisinin de tadı farklıdır, farklı besinlerle doludur ve farklı besinsel faydaları vardır. Bu yüzden hangisinin daha iyi olduğunu merak etmek doğaldır.

Bu yazıda iki elma türünü karşılaştırdık ve hangisinin daha iyi olduğunu bulmaya çalıştık.

HANGİSİ DAHA SAĞLIKLI?

Tadı ve görünümü

Yeşil elmanın tadı ekşidir ve kabuğunun kalın olması onları daha gevrek yapar. Kırmızı elmalar ise tatlı, sulu ve ince kabukludur. Tatlılığından dolayı insanlar genelde yeşil elma yerine kırmızı elmaları tercih eder.

Besin içeriği ve faydaları

Her iki elma türü de sağlıklı vitamin ve minerallerle doludur. Antioksidanlar, pektin, quercetin ve flavonoidler bakımından zengindirler. Hücreleri oksidatif hasardan korurlar, kronik kalp ve karaciğer hastalıkları gelişme riskini azaltırlar. Elmalar, kalori bakımından düşük, lif bakımından yüksektir ve bu da onları kilo vermek için mükemmel bir meyve yapar.

Her iki elma türü arasında besin içeriği açısından küçük farklılıklar vardır. Yeşil elma, kırmızı elmaya göre daha iyi bir A, B, C, E ve K vitamini kaynağıdır. Ayrıca kırmızı elmadan daha fazla demir, potasyum ve protein içerir. Bazı araştırmalara göre, yeşil elma kilo vermeye çalışan insanlar için daha iyi olabilir. Genel şeker alımınızı azaltmaya çalışıyorsanız, yeşil elmaya geçmek daha iyidir. Kırmızı elma ise daha fazla antioksidan içerir ve daha lezzetlidir.

- Yeşil elma, kırmızı elmalarından yüzde 22 daha fazla lif ve biraz daha az şeker içerir.

- Yeşil elmanın makro besin dengesi kırmızı elmadan daha sağlıklıdır.

- Yeşil elma, kırmızı elmaya göre yüzde 63 daha fazla protein içerir.

- Her gün bir elma yerseniz, bir yıl içinde yeşil elmaya geçerek 160 gram ekstra protein elde etmiş olursunuz.

- Yeşil elmalar ayrıca kırmızı elmalardan daha az şekere sahiptir, bu da tatlarının daha ekşi ve daha az tatlı olduğu düşünüldüğünde mantıklıdır. Ancak kırmızı elmadaki şeker de kendi başına sağlıksız değildir.

Kırmızı elma ile karşılaştırıldığında, yeşil elma bu besinlerden daha fazla içerir: Demir, niasin, potasyum, tiamin, A vitamini, B6 vitamini ve K vitamini.

- Kırmızı elma, antioksidanlar bakımından daha zengindir.

- Elma ayrıca koroner kalp hastalığı riskini azaltabilir, akciğer sağlığını iyileştirebilir ve astımı azaltabilir.

Kırmızı ve yeşil elmalar arasında bazı beslenme farklılıkları vardır, ancak fark ihmal edilebilir düzeydedir. Besin değerlerine bakarsak, yeşil elmalar kırmızı elmadan daha sağlıklıdır. Ancak antioksidan alımını artırmak istiyorsanız diyetinize kırmızı elma ekleyin. İdeal seçim, her iki tür elmayı da tüketmek olacaktır.

Yeşil ve kırmızı elmanın besin değerleri karşılaştırması:



