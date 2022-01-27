Kırmızıyı sollar: Siyah domatesin faydaları

Görenlerin inanmakta zorlandığı siyah renkli domateslerin, bilim insanları tarafından kırmızı domateslere göre daha sağlıklı olduğu belirtiliyor. Peki siyah domates nedir, faydaları nelerdir?

Domestes denilince akla ilk gelen renk kırmızı, nadiren yeşil, bazen de turuncudur.

Peki ya siyahı bile varmış desek...

Türkiye pazarlarına kendisine pek sık rastlamasak da, Amerika başta olmak üzere pek çok ülkenin ilgi odağı olmuş durumda.

Süper sebze kategorisinde yer alan ve "Kumato" olarak bilinen siyah domatesler, diyabet ve obezite hastalıklarına faydaları ile öne çıkıyor.

Peki siyah domates nedir, nasıl yenir, faydaları nelerdir? İşte merak edilenler...

SİYAH DOMATES VE FAYDALARI

Hala üzerinde araştırma yapılan siyah domates normal domates gibi tüketilebiliyor.

Yeşil, kahverengi ve olgunlaşmasıyla birlikte siyah rengini alan bu domateslerin kökeni Galapagos adaları yani Güney Amerika’dır. Türlerin karışması ile elde edilen bu domatesler, besin değeri oldukça yüksektir.

Genetik olarak bir değişmenin yapılmadığı söylenilen siyah domatesler, kalın dokuya sahip ve tadı oldukça güzeldir. Bol etli olan domatesler sağlık açısından da oldukça faydalıdır

Kumato yani siyah domatesler normal domateslere oranla daha fazla vitamin ve antioksidan içerir. Siyah domatese rengini veren anthocyanin maddesi kanser ve kalp rahatsızlıklarıyla savaşır. Yaşlanmayı önleyici özelliği de vardır.