Kış aylarında bağışıklığınızı güçlendirin! Çinko açısından zengin 7 önemli besin...

Kış aylarında hastalıklardan korunmak için bağışıklık sistemini güçlendirmek oldukça önemlidir. Bu yüzden öğünlerinize çinko açısından zengin olan bu besinleri eklemeyi unutmayın!

Yapılan araştırmalara göre çinko, bağışıklığı güçlendirmek için oldukça önemlidir. Sağlıklı bir metabolizmayı, beyin sağlığı ve sindirimi sürdürmek için oldukça önemlidir. Bu yüzden herkesin düzenli olarak çinko içerikli besinler tüketmesi gerekir.

Kış yaklaşırken grip ve diğer hastalıkları önlemek için günlük olarak yeterli miktarda çinko alınmalıdır. Çinko açısından zengin olan besinleri sizler için derledik…

1- Yumurtalar

Yumurtadaki çinko, günlük hedefinize ulaşmanıza yardımcı olabilir. Günlük alınması gereken miktarın yüzde beşi bir büyük yumurtada bulunur. Büyük bir yumurtada 77 kalori, 6 gram protein, 5 gram iyi yağ ve selenyum, B vitaminleri dahil olmak birçok besin bulunabilir.

2- Kuruyemiş

Badem, kaju fıstığı ve çam fıstığı gibi fındık yiyerek çinko tüketiminizi artırabilirsiniz. Bir başka iyi kaynak da aslında bir baklagil olan yer fıstığıdır. Bol miktarda çinko içeren bir yemiş arıyorsanız, kaju harika bir seçenektir. Kanser ve kalp hastalığı da dahil olmak üzere çeşitli hastalıkların risk faktörlerinde azalma ile ilişkilendirilmiştir.

3- Tavuk

Tavuktan iyi miktarda çinko alabilirsiniz. Önerilen günlük çinko alımını elde etmek için tavuk çorbası, ızgara tavuk yiyebilirsiniz. Bildiğiniz gibi tavuk, protein açısından da zengindir.

4- Karpuz tohumları

Karpuz da dahil olmak üzere kavun tohumları çinko ve potasyum ve bakır gibi diğer mikro besinler açısından zengindir. Çekirdeklerini etli kısımlarından ayırıp güneşte kurutup atıştırmalık olarak yiyebileceğiniz gibi öğütüp yemeklerinize de katabilirsiniz. Karpuz tohumları kan şekeri kontrolü, kalp sağlığı ve bağışıklık için mükemmeldir.

5- Baklagiller

Çinko ayrıca nohut, mercimek ve fasulye gibi baklagillerde de bulunur. Baklagiller, yağ oranı düşük ve protein oranı yüksek harika bir protein, lif, vitamin ve mineral kaynağıdır.

6- Süt ürünleri

Çinko, süt ürünlerinde bulunan birçok mineralden biridir. İki önemli kaynak süt ve peynirdir. Protein, kalsiyum ve D vitamini, süt ürünlerinde bulunan ve kemik sağlığı için çok önemli olduğu düşünülen diğer besinlerden sadece birkaçıdır.

7- Kepekli tahıllar

Bazı çinko buğday, kinoa, pirinç ve yulaf gibi tam tahıllarda bulunabilir.

Enfeksiyon kapma riskinizi azaltmak ve bağışıklığınızı güçlendirmek için bu yiyecekleri kış boyunca tükettiğinizden emin olun.