Kış aylarında en çok çocuklar zorlanıyor! Grip geçirenler için ne yapılmalı? Kışın kapıya dayanmasıyla birlikte bağışıklık sistemi zayıflayan çocuklar, hastaneleri grip vakalarıyla doldurmaya başladı.

İHA

Son zamanlarda grip vakaları artmaya başladı...

Kışın yüzünü göstermesi ve vakaların artması ise en fazla çocukları etkiliyor.

Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Yıldız Gören Emnalar, influenza virüslerinin neden olduğu grip hastalığının her yıl milyonlarca çocuğu etkilediğini anlatarak anne babalara önemli bilgiler verdi.

Grip olan çoğu kişinin birkaç gün ile 2 haftadan daha kısa süre içinde iyileştiğini belirten Dr. Emnalar, “Ateş, titreme, öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı ve/ veya burun tıkanıklığı, baş ağrısı, kas ve vücut ağrıları, yorgunluk, kusma ve/ veya ishal (çocuklarda erişkine göre daha yaygındır) en sık görülen belirtilerdir. Gribe bağlı en ciddi komplikasyonlar ise zatürre, vücut sıvılarında kayıp (dehidratasyon), astım ve diyabet gibi kronik hastalığı olanlarda kötüleşme şeklindedir.” dedi.

“Virüsler konuşma sırasında bile başkasına bulaşabilir”

Grip yani influenza virüsünün hasta kişi konuştuğunda, öksürdüğünde veya hapşırdığında yayılarak virüs içeren damlacıkların yakınındaki insanların ağız ve burnuna yerleştiğini anlatan Dr. Emnalar “Ayrıca virüsün bulaştığı kapı tokmağı gibi eşyalara dokunma ve sonrasında da kendi göz, burun veya ağzına dokunma ile de grip virüsü bulaşabilir. Bu süre çocuklarda ve çok hasta olan insanlarda daha fazla olabilir. Şikayetlerin başlamasından 1 gün öncesi ile hastalandıktan 5-7 gün sonrasına kadar insanlar virüsü başkalarına bulaştırabilir. Bu nedenle grip olan kişi ateş düşürücü almadan 24 saat ateşsiz dönem geçene kadar evde kalmalı ve başkalarından uzak durmalıdır.” diye konuştu.

"Su, çorba, meyve..."

Çocuğun öncelikle dinlenmesi gerektiğinin altını çizen Dr. Emnalar, "Çocuğunuz okula gidiyorsa hastalık döneminde göndermemeye çalışın, kalabalık ortamlardan uzak tutun, evde kalarak dinlenmesini sağlayın. Bu, hem hasta olan çocuğunuzun daha çabuk iyileşmesini sağlar hem de virüsün başkalarına yayılmasını engeller. Bulunduğu odayı sık sık havalandırın, odada sigara içilmesine izin vermeyin. Odasını fazla ısıtmayın, mümkünse 22 dereceye sabitleyin." dedi.

Ayrıca su, çorba, taze sıkılmış meyve suları, çorba, komposto ve bitki çayları gibi gıdalar ile bol sıvı tüketilmesini, C vitamini bakımından zengin sebze ve meyve yenilmesini tavsiye etti.

"Her yıl grip aşısı yaptırın"

Dr. Emnalar, gripten korunmanın en iyi yolunun, grip aşısı olduğunu vurgulayarak 6 aylıktan büyük tüm çocuklar ile yetişkinlere, mümkünse salgın sezonu başlamadan yani ekim ayı sonuna kadar her yıl grip aşısı yaptırılmasını tavsiye etti.

Hamile iken grip aşısı olunduğunda, doğumdan sonra, bebeğin kendi grip aşısı olacak zamana gelene kadar birkaç ay korunduğuna değinen Dr. Emnalar, çocukları grip hastalığından korumak için bakım veren kişilerin de grip aşısı olması gerektiğini söyledi. Aşının gribe karşı koruma sağlayabilmesi için yaklaşık 2 hafta geçmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)