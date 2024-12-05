Kış aylarında en sık görülen hastalık: Boğaz ağrısı nasıl geçer?

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Boğaz ağrısını hafifletmek için aşağıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz.

Ancak, şikayetleriniz uzun sürerse veya şiddetliyse bir doktora başvurmanız önemlidir:

BOĞAZ AĞRISINA NE İYİ GELİR?

1. Ilık tuzlu su ile gargara

Bir bardak ılık suya yarım çay kaşığı tuz ekleyerek gargara yapabilirsiniz. Bu yöntem boğazdaki enfeksiyonu hafifletir ve tahrişi azaltır.

2. Bal ve limon

Bir bardak ılık suya bir tatlı kaşığı bal ve birkaç damla limon suyu ekleyerek içebilirsiniz. Bal boğazı yumuşatır, limon ise antiseptik etki gösterir.

3. Bitki çayları

Adaçayı, zencefil, ıhlamur veya papatya çayı gibi bitki çayları boğazı rahatlatır ve bağışıklığı güçlendirebilir. Biraz bal ekleyerek etkisini artırabilirsiniz.

4. Buhar soluma

Bir kaba sıcak su koyup başınızı havluyla örterek buharı soluyabilirsiniz. Bu, boğazınızı nemlendirerek tahrişi azaltır.

5. Bol sıvı tüketimi

Su, çorba, bitki çayları gibi sıvılar tüketmek boğazınızı nemli tutar ve iyileşmeyi hızlandırır. Özellikle sıcak çorbalar boğazı rahatlatabilir.

6. Pastil veya boğaz spreyleri

Eczanelerde satılan pastiller veya boğaz spreyleri kısa süreli rahatlama sağlayabilir.

7. İstirahat

Sesinizi fazla kullanmamak ve dinlenmek iyileşme sürecine yardımcı olur.

8. Oda nemlendirici kullanımı

Kuru hava boğaz ağrısını kötüleştirebilir. Odanızı nemlendirmek için bir nemlendirici cihaz kullanabilirsiniz.

NE ZAMAN DOKTORA GİDİLMELİ?

Boğaz ağrısı 7 günden uzun sürüyorsa,

Yüksek ateş, nefes alma güçlüğü veya yutma zorluğu varsa,

Lenf bezlerinde şişlik veya şiddetli ağrı varsa mutlaka bir sağlık uzmanına başvurun.