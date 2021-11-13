Kış aylarında su içmeyi ihmal etmeyin

Soğuk havalarda ısıya bağlı olarak az su kaybı ve hareket eksikliği sebebiyle sıvı tüketiminin eksikliği metabolizmanızı olumsuz yönde etkilemesin.

Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte beslenme şekillerimizde de ciddi değişimler meydana gelebiliyor. Vücut ısını korumak için daha fazla karbonhidrata ihtiyaç duyuyor. Sıvı tüketiminde ise, ciddi bir oranda azalma meydana geliyor.

Vücudun ihtiyaçlarını sağlıklı bir şekilde karşılarken sizi sağlıklı tutacak birkaç alışkanlığı edinmeniz gerekiyor. Özellikle yaz-kış demeden su içmeyi bir görev haline getirmelisiniz. Metabolizma soğuk havalarda fazla su kaybetmese, sistemde bulunan suyun temizlenmesi gerekebilir.

AKŞAMLARI SAĞLIKLI ATIŞTIRMALIKLAR TÜKETİN

Kış ayları insanların biraz daha eve kapanıp hareketsiz kaldıkları için enerji ihtiyacının azaldığını bir dönemdir. Daha fazla hareketsiz kalındığı içinde enerji ihtiyacı paralel olarak azalmaktadır. Kış aylarında geceler uzun olduğundan atıştırma kültürü çok fazla oluyor. Bunun için sağlıklı atıştırmalıklar tüketmeye önem vermek gerekiyor. Özellikle taze kuru yemişler gibi ya da kendi hazırladığımız küçük atıştırmalıklar daha sağlıklı olur. Küçük sütlü tatlılar atıştırırsak kış gecelerinde daha saha sağlıklı bir görüntü oluşturmuş oluruz.

SU TÜKETİMİ OLDUKÇA ÖNEMLİ

Kış aylarına özel egzersiz programı oluşturmak bizim için çok faydalı olacaktır. Kış aylarının en büyük problemlerinden bir tanesi de su içmemektir. Yazın susadığımız için bir miktar su içiyoruz ama kışın bu durum olmadığı için suyu ihmal etmiş oluyoruz. Bu yüzden kışın su tüketimine de çokça dikkat etmeliyiz. Susamasak bile ara ara suyumuzu içmeyi ihmal etmemek gerekiyor.

Kış aylarında çok güzel sebzeler var, bu sebzeleri de bol bol tüketip C vitamini almaya özen göstermeliyiz. Biliyorsunuz ki, kış ayları ek olarak enfeksiyonların kol gezdiği dönemdir. Özellikle C vitamini alımımıza çok dikkat etmemiz gerekiyor. Mutlaka taze sebzeleri, meyveleri günde 4-5 porsiyon totalde olacak şekilde eklemeyi ihmal etmemiz lazım. Yine burada da sıvı alımı çok çok önem az ediyor. Sağlıklı bir vücuda sahip olmanın en önemli koşulu sağlıklı bir beslenme biçimi benimsemektir.