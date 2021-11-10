Kış cilt bakımı için 7 kural

Sonbahar-kış mevsiminde cilt görünümü kötüleşir, kurur ve genellikle düzensiz bir renk alır. Ancak doğru ipuçları ile soğuk havalarda da cilt sağlığını iyileştirebilmek mümkün. İşte etkili ipuçları.

Soğuk mevsimlerde, cilt hücreleri daha yavaş dökülür ve ciltte düzensiz bir doku bırakır. Bu, ciltte sebum (yağ) tutulmasına, bakteri sayısında artışa ve bunun sonucunda iltihaplanmaya yol açar.

Kışın cildin kuruluğu ve pürüzsüzlük kaybı, sıcaklık değişikliklerinden dolayı su dengesinin korunmamasından kaynaklanır. Bu nedenle soğuk aylar da dahil olmak üzere her mevsimde, birkaç ayda bir gardırobunuzu değiştirdiğiniz gibi cilt bakımını da ayarlamanız gerekir.

Giysiler gibi, cilt bakım ürünlerinin de amaçlarını ve nasıl kullanılacağını anlayarak dikkatli bir şekilde seçilmesi gerekir.

Kış cilt bakımı için 7 ana kural vardır:

1. HAFİF EKSFOLİYATÖRLER KULLANIN

Cildinize kışın peeling yapmanın onu daha da kuru hale getirebileceğini unutmamak önemlidir. Gerçekten böyle bir risk var, ancak bu, soğuk havalarda eksfolyant kullanımından vazgeçmeye değer olduğu anlamına gelmez. Cildin ölü hücrelerinin temizlenmesi tüm yıl boyunca önemlidir, cildin yenilenmesini hızlandırmaya yardımcı olur ve emilimini artırır. Kışın, sadece daha az sert araçlar kullanmanız gerekir. Bu, cilt tahrişini önleyecektir.

Bu nedenle, aşındırıcı parçacıklar içeren bir uygulama yerine, hafif olanları seçin veya düşük konsantrasyonda AHA (Alfa Hidroksi Asitler) ve BHA (Beta Hidroksi Asitler) asitleri içeren bir krem ​​kullanın.

Eksfolyant kullanma sıklığı cilt tipine göre değişir. Kuru ciltler için haftada bir, karma ve yağlı ciltler için haftada iki kez kullanım önerilir.

2. C VİTAMİNİ İÇEREN KREMLER VE SERUMLAR KULLANIN

C vitamini, soğuk ve sıcak aylarda cildinizin parlak kalmasına yardımcı olabilir. Cildi aydınlatır ve güçlendirir, kolajen üretimini uyarır, cildin nemi daha iyi tutmasına yardımcı olur ve dış etkenlerden korunmasını sağlar.

Dahası, cilt hasarının onarılmasına da yardımcı olur. Örneğin, yaz aylarında cilt, güneş hasarına ve erken yaşlanmaya neden olan zararlı UV ışınlarına maruz kalır. C vitamini kullanmak bu hasarları tersine çevirmeye, eşit cilt tonunu ve dokusunu korumaya ve doğal ışıltısını artırmaya yardımcı olacaktır.

C vitamini içeren ürünleri seçerken, bileşimin ilk 10 içeriğinde Askorbik asit bileşenine dikkat edin. Varlığı, cildi tahriş etmeyen (yüzde 5-10) C vitamini konsantrasyonunun içeriğini garanti eder.

3. CİLDE SÜREKLİ NEM SAĞLAYIN

Kışın, her zamanki nemlendiricinize yüksek ve düşük moleküler ağırlıklı hyaluronik asit, azulen ve Asiatica Centella özü içeren bir serum ekleyin. Bu bileşenler sadece cildin derin katmanlarına nüfuz edip onu nemle beslemekle kalmaz, aynı zamanda cildin hasarlı bölgelerini de onarır.

Bir nemlendirici seçerken, dokuya dikkat edin. Sıvılar ve sıvı karışımları kış dönemi için uygun değildir, bu hafif nemlendiriciler yaz aylarında çoğu cilt tipi için idealdir. Hava sıcaklığı düşükken ve ısıtıcılar çalışırken kremlere geçmeniz gerekir. Daha yoğun doku içerideki nemi hapsedecek ve cilt için kışlık bir mont görevi görecektir.

4. YÜZ TEMİZLEYİCİNİZİN DOKUSUNU DEĞİŞTİRİN

Yaz aylarında jel dokulu veya köpüren bir yüz temizleyici kullandıysanız, sıcaklık düşmeye başlar başlamaz onu krem-jel veya krem ​​veya yağ formüllü bir ürünle değiştirmelisiniz.

Kışın cilt, epidermisin üst katmanlarının kurumasını önleyen daha az sebum üretir. Bu nedenle, daha yumuşak ürünlerle nazik temizlik, aşırı sebumun uzaklaştırılmasını önlemeye ve hidro-lipid koruyucu cilt bariyerini korumaya yardımcı olacaktır.

Soğuk aylarda makyajı çıkarmak için kremler, yağlar, balzamlar ve misel suyu kullanmaya devam edebilirsiniz. Bu ürünler, hidrolipidik yağ dengesini bozmadan makyajı etkili bir şekilde çıkarır ve gözenekleri derinlemesine temizler.

5. CİLT BAKIMINIZI YENİDEN AYARLAYIN

Yağlı ve akneye meyilli ciltler için kışın kil bazlı temizleme ve matlaştırma maskelerinin miktarını azaltın. Haftada iki ila üç kez nemlendirici maskeleri deneyin.

Ekstra nemlendirme için geceleri durulanmayan nemlendirici maskeler kullanabilirsiniz. Akneye meyilli ciltler için bileşime dikkat edin; parafin, mineral yağ ve karite yağı içermemelidir.

6. BULUTLU HAVALARDA BİLE GÜNEŞ KORUYUCULARI KULLANIN

UV ışınları soğuk havalarda da aktif olduğu için güneş koruyucularının kış cilt bakımının ayrılmaz bir parçası olduğunu unutmayın. Ek olarak, güneş radyasyonu pencerelerden geçebilir. Güneş kremi yüze ve boyun, kulaklar ve eller gibi diğer açıkta kalan cilt bölgelerine günlük olarak uygulanmalıdır.

7. DUDAK, EL VE VÜCUT BAKIMINIZI GÖZDEN GEÇİRİN

Vücut

Soğuk, rahatsız edici havalarda, sıcak bir duş almak istiyorsunuz. Ancak sıcak su cildi çabuk kurutur ve hemen nemlendirilmezse pullanma ve çatlama gelişebilir. Egzama veya atopik dermatit gibi kronik cilt rahatsızlıkları olan kişiler, bu hastalıkların tetiklenebilme riski altındadır.

Yağlı veya koyu, kremsi ve fazla köpürmeyen duş jelleriyle ılık bir duş alın. Duştan sonra hyaluronik asit, A vitamini, seramidler içeren nemlendirici bir krem ​​sürün. Bu nem bariyerini koruyacak ve kuruluğu önleyecektir.

El

Ellerdeki deri, vücudun herhangi bir yerindeki deriye kıyasla daha az yağ bezine sahiptir. Bu nedenle nemin ellerinizden hızla dışarı atılması, çatlama ve kaşıntı riskini artırır. Kış aylarında evden çıkmadan 30 dakika önce mutlaka ellerinize nemlendirici sürmeyi ve dışarı çıkarken eldiven takmayı unutmayın.

Ayak

Ayak derinizi nemlendirmek ve nemi korumak için gliserin ve vazelin bazlı kremler seçin. Ayrıca, zaman zaman ayaklarınızdaki ölü deriyi dökün. Bu, nemlendiriciyi kolayca emmesini sağlayacaktır.

Dudak

Dudaklardaki cilt yüzün geri kalanından daha incedir, bu da onu soğuğa ve rüzgarın zararlı etkilerine karşı daha duyarlı hale getirir. Nemi yenilemek ve cildinizi korumak için dudak balsamı yalnızca gündüzleri değil, odadaki yüksek sıcaklıkların ve hatta ağızdan nefes almanın bile kuruluğu artırabileceği geceleri de kullanılmalı.