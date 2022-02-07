Kış depresyonuna iyi gelen 5 beslenme önerisi

Mevsimsel depresyonun gerçek bir şey olduğunu biliyor musunuz? Soğuk havayla gelen kötü ruh halini tersine çevirmeye yardımcı olacak yiyecekleri sizler için sıraladık…

Hiç soğuk bir kış sabahı uyandığınız ve etrafınızdaki her şeyin hoş olmadığını hissettiğiniz oldu mu? Ne kadar gerçek olursa olsun, mevsimsel depresyon sizi karanlık bir yere itebilir. Ancak her sorunun bir tedavisi olduğu gibi, mevsimle birlikte gelen depresyonu da tedavi edebilirsiniz.

Genel olarak mevsimsel duygudurum bozukluğu, mevsimlerin değişmesi sonucu ortaya çıktığı bilinen bir depresyon şeklidir. Genel olarak, semptomlar sonbaharda kötüleşir ve soğuk aylarda zirve yapar. Belirtileri, sosyal geri çekilme, konsantrasyon güçlüğü, yorgunluk ve umutsuzluk hissi gibi diğer depresyon durumlarına oldukça benzer.

Mevsimsel depresyon tedavileri arasında egzersiz, konuşma terapileri, sağlıklı beslenme ve ilaç kullanımı yer alabilir. Ancak uzmanlar, ruh halinizi yükselten belirli yiyecekleri veya yemekleri denemenin de kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olabileceğini öne sürüyor. Diyetteki bu küçük değişiklikler lezzetlidir ve ruh halinizi de iyileştirebilir. İşte, depresyonu tedavi etmek için yiyebileceğiniz bazı yiyecekler;

1. BİTTER ÇİKOLATA

Çikolatalar, zor zamanlarda kendi kendine ilaç almanın lezzetli ve kolay yollarından biridir. Ancak, herhangi bir çikolatayı veya çikolata aromalı dondurmayı tercih etmek, gerçekten mutsuzluğu azaltmayacaktır.

Bununla birlikte, bitter çikolata tüketmek ruh halini önemli ölçüde iyileştirebilir. Ayrıca bir tür güçlü antioksidan olan polifenoller içerirler. Kendinizi kötü hissettiğinizde en yüksek kakao içeriğine sahip bir bitter çikolatayı kemirmeniz yeterlidir.

2. OMEGA-3 YAĞ ASİTLERİ

Omega-3 yağ asitleri yüzyıllardır sağlığa olan faydaları nedeniyle alkışlanıyor. Ayrıca Omega-3'ün ruh halinizi de etkileme gücüne sahip olduğunu biliyor musunuz? Uzmanlar, moraliniz bozukken somon, ceviz ve keten tohumu yemenizi önerir. Bunlar, size bu yağ asitlerinin en yüksek seviyelerini sağlayabilecek en iyi kaynaklardır.

3. MUZ

Muz, harika bir ruh hali güçlendirici olan amino asit, triptofan içerir. Ayrıca muzdaki karbonhidrat, potasyum ve doğal şeker, beyni beslemeye yardımcı olur. Muzdaki diğer bir temel makro besin olan magnezyum, kaygı düzeylerini düşürmenin yanı sıra uyku kalitesini artırmaya yardımcı olabilir. Bunlar mevsimsel depresyonun iki yaygın belirtisidir.

4. ŞEKER TÜKETİMİNİ SINIRLAMAK

Şeker ilk başta sizin için mutlu bir destek olabilir, ancak araştırmalar yüksek şeker alımının beyninizi işlevsel olarak değiştirebileceğini ortaya koyuyor. Çok fazla şeker beyninizi yavaşlatmakla ilişkilidir. Özellikle depresyon yaşıyorsanız, şeker alımınızı düşük tutmak her zaman güvenlidir.

Malzemeler için gıda etiketlerini fark etmeye başladığınızda, çeşitli şeker biçimlerine tanık olacaksınız. Bunlar şurup şeklinde karşımıza çıkar. Onları fark ederseniz, bırakın.

5. B12 İÇEREN BESİNLER

Kandaki düşük kobalamin seviyeleri genellikle depresyonla bağlantılıdır. B12 vitaminini diyetinize dahil etmenin birkaç yolu vardır. Bu vitaminin besin kaynakları arasında süt, yoğurt, süzme peynir, yumurta ve tahıllar gibi güçlendirilmiş gıda ürünleri bulunur. Ruh halinizi hızlı bir şekilde yükseltmek için onları diyetinize ekleyin.